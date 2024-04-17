Взрывы в Джанкое: спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома. ФОТО

Спутник показал шесть очагов пламени, зафиксировав огонь на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, куда ранее оккупанты стянули дополнительные установки ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

"Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка - 03.41 мск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь бушевал на территории военного аэродрома, активно используемого оккупантами.

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По словам местных жителей, продолжается детонация боеприпасов. Российские Telegram-каналы сообщают, что по аэродрому мог быть нанесен двойной удар – ракетами ATACMS и Storm Shadow.