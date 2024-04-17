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Новости
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Взрывы в Джанкое: спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома. ФОТО

Спутник показал шесть очагов пламени, зафиксировав огонь на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, куда ранее оккупанты стянули дополнительные установки ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

"Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка - 03.41 мск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь бушевал на территории военного аэродрома, активно используемого оккупантами.

Также смотрите: В Крыму ночью прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

По словам местных жителей, продолжается детонация боеприпасов. Российские Telegram-каналы сообщают, что по аэродрому мог быть нанесен двойной удар – ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Супутникові знімки Джанкоя

Автор: 

Джанкой (83) Крым (26362) спутник (230)


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Топ комментарии
+19
попали добряче ..вата ниє що в распалагі мирно спали льотчики
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17.04.2024 10:00
+15
Пишуть, що крім рашистських пілотів гвинтокрилів постраждали "Циркони" - ракети, націлені на Київ.
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17.04.2024 10:04
+10
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17.04.2024 10:45
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попали добряче ..вата ниє що в распалагі мирно спали льотчики
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17.04.2024 10:00 Ответить
...во временно оккупированном Джанкое, но по утверждению местных жителей, там ночью зацвела бавовна...
https://dl-news.defence-line.org/?p=28141
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17.04.2024 10:17 Ответить
... в трусиках?
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17.04.2024 12:25 Ответить
Пишуть, що крім рашистських пілотів гвинтокрилів постраждали "Циркони" - ракети, націлені на Київ.
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17.04.2024 10:04 Ответить
Гарно влучили.
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17.04.2024 10:10 Ответить
Видео:
https://t.me/FastFocus/72246?single
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17.04.2024 10:26 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
Українці ******* годинами спостерігати в інеті, як горить кацапська техніка, як перед позиціями ЗСУ валяються дохлі кацапи і як давляться соплями кацапські пропогандони, які кукурікали : Київ за 3 дні.
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17.04.2024 10:45 Ответить
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17.04.2024 10:45 Ответить
А вєдь часть пілотов билі ісчьо савсєм мальчікамі. Так в трусіках і пагіблі.
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17.04.2024 11:19 Ответить
2 ка-52 + 2 ми-8 + с-300 (по окровским подсчётам, но что в реале - пока, что неизвестно)
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17.04.2024 10:47 Ответить
Нуууу дуже гарна новина!👍👏👏👏
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17.04.2024 10:58 Ответить
"Источники также отмечают, что с высокой вероятностью в результате удара были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса «Бастион»."
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17.04.2024 11:00 Ответить
Это им уродам за удар по Полтаве.
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17.04.2024 11:09 Ответить
👍
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17.04.2024 12:32 Ответить
Може модифіковані "нептуни:

Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію з використанням модернізованої зброї
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17.04.2024 11:26 Ответить
В Самаре уничтожили вертолет Ми-8, - ГУР
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17.04.2024 11:38 Ответить
Повідомляють, що на аеродромі в Джанкої вбито близько 30 російських загарбників і близько 80 поранено.
Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять гвинтокрилами до Севастополя.
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17.04.2024 12:03 Ответить
 
 