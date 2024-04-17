В Крыму ночью прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО
В городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.
На видео видно, как с места взрыва поднимается огонь и дым.
Пока официальной информации о причинах и последствиях нескольких взрывов в Крыму нет.
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+37 vsbu vsbu
показать весь комментарий17.04.2024 06:36
+35 Андрей Моисеенко #582126
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+28 phantom4
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Але головне для "рассєян" - "ВЕРИТЬ"
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Взрывы до тревоги - эта нонсенс !
Эта, как наваднение до прорыва дамбы...
Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03.41 мск.
Отметим, что на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
Усім гарної ночі, окрім мокшанських терористів