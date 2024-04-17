В Крыму ночью прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

В городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

На видео видно, как с места взрыва поднимается огонь и дым.

Пока официальной информации о причинах и последствиях нескольких взрывов в Крыму нет.

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