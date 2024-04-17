У Криму вночі пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО
У місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.
На відео видно, як з місця вибуху підіймається вогонь та густий дим.
Наразі офіційної інформації про причини та наслідки кількох вибухів у Криму немає.
Топ коментарі
+37 vsbu vsbu
показати весь коментар17.04.2024 06:36
+35 Андрей Моисеенко #582126
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+28 phantom4
показати весь коментар17.04.2024 06:37
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Але головне для "рассєян" - "ВЕРИТЬ"
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Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
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И Романовы , на смену, люд тот озадачили:
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Взрывы до тревоги - эта нонсенс !
Эта, как наваднение до прорыва дамбы...
Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03.41 мск.
Отметим, что на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
Усім гарної ночі, окрім мокшанських терористів