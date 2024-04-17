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У Криму вночі пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

У місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

На відео видно, як з місця вибуху підіймається вогонь та густий дим.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки кількох вибухів у Криму немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих Севастополі та Джанкої було чутно вибухи, окупанти пишуть про збитий безпілотник

Скрін Джанкой вибухи

Автор: 

вибух (4443) Джанкой (66) Крим (14137) пожежа (4317)


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Топ коментарі
+37
Не спиться? Гімн України вчіть, тварини
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17.04.2024 06:36
+35
Нехай на болота валять. Будуть вони наш гімн своїми пащеками паскудити.
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17.04.2024 07:06
+28
Тю, просто камні з неба.
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17.04.2024 06:37
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Не спиться? Гімн України вчіть, тварини
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17.04.2024 06:36 Відповісти
Нехай на болота валять. Будуть вони наш гімн своїми пащеками паскудити.
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17.04.2024 07:06 Відповісти
Тю, просто камні з неба.
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17.04.2024 06:37 Відповісти
У Нечорнозем"ї не літає і вікна не трясуться Хай їдуть і там селяться! Треба ж комусь його відновлювать!
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17.04.2024 06:43 Відповісти
гарні такі каменючки
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17.04.2024 06:45 Відповісти
Сміяться при слові "лопата": в Росії почали "натякать" що біля витоків зародження та формування давньоєгипетської цивілізації стоять "предки рассєян" Заявили що за декілька століть до прийняття "Росією" двоголового орла в якості державного герба він був символом Єгипту Правда - ніде на давньоєгипетських зображеннях до правління Клеопатри цього "орла" ніде немає А після Клеопатри Єгипет став римської колонією - тобто колонією країни на штандартах якої й були такі "орли" Та й "декілька століть" - поняття "розпливчасте Двоголові орли Чернігова з"явилися на стінах усипальниці князів Чернігівських ще в Х ст - за кілька століть до створення князівства Московського
Але головне для "рассєян" - "ВЕРИТЬ"
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17.04.2024 07:10 Відповісти
...насчет двуглавого орла в Египте... Возможно имеются ввиду времена ГИКСОСОВ(цари пастухов), которые захватили власть в Египте и правили около 200-300 лет. Пришли гиксосы с западной Индии. Туда попали за вторым заходом из аркаимных мест около 3100-3200 лет назад. Строить Аркаим пришли из днепро-донецкой культуры. Бывшие наши братья, но мутировавшие около 4500лет назад в R1a1 Z93-94 (наша киммерийская гаплогруппа R1a1 Z 280-283). Часть из аркаимцев ушли в индию-иран, где самоназвались арьями затем, около 500-600 лет до н.э. пересамоназвались в хинду-иранцев. Часть осталась автохтонить в Ср.Азии - Саки. Часть саков ушли в Индию, вернулись обратно, затем совершили второй исход(В ЗАПАДНУЮ иНДИЮ). зАТЕМ С ЗАП.иНДИИ УШЛИ В еГИПЕТ, ПОД ИМЕНЕМ гИКСОСЫ. Так вот те гиксосы, что попали в Египет сквозь хеттское царство , принесли в Египет двуглавого орла - символ хеттов... насчет кацапы так считают... Понятно , что у кацапов каламбур мыслии, свыязанный с лишнехромосомностью. Когда вандалы(остатки сейчас - берберы) походом на Испанию, через Гибралтар- в сев Африку, частью своей попали в среднюю Африку, то и сейчас там можно отловить племя, которое разговаривает на древнеславянском наречии и их можно понять(о чем говорят) кацапы увидели в этом свою скрепу - русскость... Правда опоздали в своих притязаниях Бо Африку полонили таукитайцы.
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17.04.2024 08:00 Відповісти
біля витоків зародження та формування давньоєгипетської цивілізації стоять "предки рассєян" Кацапы в этом плане легко осаживаются. бо у истоков египетской цивилизации(триполья время7-3 тыс лет до н.э.), кацапы не могли стоять, бо их еще не было. Ведь над московией в то время плескалось(так говорят советские ученые) Каспийское море - итог таянья рипейских гор(километрового ледника). Остатки большого внутреннего моря - это пресноводное озеро, которое прорвало естественную дамбу в канун новой эры и сошло с территории московии Днепром в Черное море(об этом тоже говорят советские ученые). Тогда в последний раз Каспий и Черное море соединялись между собой. Затем на мокшандии должны были усохнуть болота, чтобы там появились к 7-8 столетию н.э. словене Карпат, Полабья, киевляне, чудь-весь-мордва... монголотатары - и как итог монголотатары создают свой ордынский улус(мацквабадский) , с предателями РУСИ(национальность) У КИЕВА, кацапами. которые тока в это время вдуплили, шо есть на белом свете двуглавый орел(у византийцев).ЗЫ... позор ордынскому холую, предателю руси, алексашке невскому, целовавшему сапог золотоордынского хана за ярлык княжить в мацквабаде. Позор кацапам, предлагали сделать свою москву столицей Орды.
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17.04.2024 08:18 Відповісти
У кацапів своя логіка - вони вважають, що "трипільці", це якраз їх давні предки.
Вони хочуть забрати собі ВСЮ ІСТОРІЮ земель, на яких тепер розташована Україна. Трипілоя, скифи, сармати і т.д.
У рамках їхньої логіки все сходиться.

До речі, "Велесова книга" на початках була популярна в колах московитських вчених, в Україні вона почала широко обговорюватись лише у 90-х роках. Я тоді якраз вчився в аспірантурі, і її включили в навчальний курс.
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17.04.2024 08:43 Відповісти
Насчет трипольцев тоже есть для кацапов отворот-поворот... В отличии от украинцев, у кацапов отсутствует трипольская гаплогруппа спутница I2. Бо кацапы -це дыкуны пiвночi. у НИХ ВМЕСТО i2, имеется северная, нетрипольская гаплогруппа-спутница i1. Понятно что она у украинцев отсутствует. К слову , у трипольцев был букет гаплогрупп - и хлеборобская (египетская )гаплогруппа Е, также семитская J1, J2, кавказская G + I2.
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17.04.2024 09:10 Відповісти
Бо кацапы -це дыкуны Дальше можно не продолжатььььь
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17.04.2024 15:03 Відповісти
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17.04.2024 18:18 Відповісти
Татари мігрували з берегів ріки халхін гол під водітєльством уйгура Чингіза. Орди бурят-монголов, ойротів,хакасів вернулись. Вже потім татари загнали андрофагів в рабство в Золотому Кільці.=
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17.04.2024 10:57 Відповісти
Какая интересная нить: когда-то родственная нам гаплогруппа, сепарировала от Днепра на Восток до Минусинской впадины, аллельно мутировавала на Востоке в Z94 - это Гаплогруппа R1а1 Z94.Представители этой мутации - арии В Индии (высшая каста) и Иране. Часть из них курганно продолжила автохтонить в Ср. Азии(саки ,предки татар). Дык вот, те арии , прежде чем пересамоназваться в хинду. Начала томить местных дравидов-людоедов. Арии процентов на 80 отучили дравидов Индии(суть андрофаги на каазлабадии)людожерничать. Отучили хоронить покойников, научили сжигать на костре. То же самое произошло и с андрофагами...Тока по ним прошлись не под именем арии, а под именем мурдасы. Научили андрофагов кушать орешки, не есть себе подобных, как и посвятили андрофагов в традицию трупосожжения... Потом предки кацапов, шо дурень со ступой носились с теми горщиками с пеплом усопшего, ими уквiтчали дерева вдоль главных дорог.
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17.04.2024 18:34 Відповісти
У Вас даты не совпадают с археологией.

Согласно многосторонне признанным археологическим данным, Арии под предводительством Индры пришли в Индию (тогда она очевидно называлась иначе) около 5 тысячелетия до н.э. Где , в результате столкновения с Дравидами сдвинули последних из северной части полуострова в южную часть ~ на территории современного штата Тамил-Наду
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17.04.2024 18:31 Відповісти
Точнее по археологически-гаплогруппным изысканиям Переселение началось около4.7-4.5 тыс л. до н.э. . Но добрались к Минусинской впадине около 3 000 г до н.э. АРКАИМ ПОСТРОИЛИ ОКОЛО 2.7-2.5 тыс лет до н.э. Затем , как уже повествуют Ригведы случился катаклизм с недельной ночью-похолоданием. Люди ринулись на юг, где потеплее (2з00-2200 л до н.э. )часть из них вернулись обратно, кто остался в Индии , прозвались арьями, а через 500 лет самопереназвались в индусов.Второй исход На Запад Индии около 2100-2000л до н.э. позже эти переселенцы самоназвались гиксосами и покорили Египет . После изгнания из Египта, часть гиксосов самоназываются филистимлянами. Другая часть уходит К Каспию и самоназываются скифами(1700-1500 лет до н.э). Дальше тато А. Македонского вставил тем скифам люлей, бо обнаглев, скифы перешли через Дунай. Докончили скифов рожденные амазонками от скифов савромато-сарматы), помстились за своих отцов, которых поубивали скифы. Я только не отследил, амазонки - это жены погибших киммерийцев или пострипольцев. ЗЫ... я предпочтение отдаю гаплогруппным изысканиям, которые ископаемым костям дают погрешность в максимум 100 лет, при определении возраста. Углеродный анализ дает погрешность в тысячу и более лет. Какой вариант определения возраста биологических артефактов археологии вы используете?
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17.04.2024 18:57 Відповісти
Яке відношення гіксоси мають до Аркаіму? Гіксоси це союз племен основу якого складали семітські племена. Так, туди, ймовірно, входили і хети, але ж до індо-аріїв вони теж не мають ніякого відношення. Окрім хіба що і ті, і інші відносяться до індоєвропейської мовної групи
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17.04.2024 20:03 Відповісти
То все - жуйня! Америка була заселена людьми з території РФ через перешийок, який був на місці теперішньої Берингової протоки. Отже, Америка від Аляски до Вогненої Землі - це ісконно руссская зємля, яку населяли ісконно руссскіє люді. А потім зі сходу припливли англо-сакси, іспано-португальці і прочіє єврогейці й обізвали ісконно руссскіх людєй індєйцями. Доколє?! При чому тут Індія?
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17.04.2024 08:39 Відповісти
Каарочь... кацапы , як загарбники появились у Берингового пролива в 17-ом столетии. А когда не было прлива., кацапов еще не было и в проекте. Тогда еще только зарождалась НАША, совместная с германской, гаплогруппа R...
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:

на манер германца - злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири . На Востоке - землю кровью орошать.
Не своей - туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
P.S. в итоге кацапы (славяне) вырождаются. Нацменшины каазлабада своей рождаемостью берут верх над алкашней. К 60-ому году водкапей-грязиваляйся превратится в 2-3% славянскую нацменшину цапорылии.
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17.04.2024 09:26 Відповісти
Ванька окаянний з Рюріковічей ? Останнього Рюріковича - Андрія Курбського, намагався убити, як і всіх його родичів. Ванька придумав родословну, коли женихався до королеви Англії ( своїх дружин теж знищував).
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17.04.2024 11:03 Відповісти
так званий "рюрік" персонаж мифічний, його існування на Русі, не підтверджується в паралельних джерелах !!! теж саме можна казати про князя київського Олега, засновників Києва - Кия, Щека, Хорива, сестри їхньої Либідь. Найдавніший князь який перевіряється по паралельних джерелах Ігор і його дружина княгиня Ольга, бабуся Великого київського князя Володимира - Хрестителя Русі (України) !!!
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17.04.2024 13:53 Відповісти
Ну да, бабуська Оля в 945 году обнесла частоколом зщаброшенные поселения варягов гонца 9-го столетия, настроила там кучу амбаров для сбора дани с мокшандских епенней перед отправкой в Киев. И прозвала даньевой хаб Новым градом(Новгород).
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17.04.2024 18:12 Відповісти
Не мороч собі голову присутністю у генотипі кацапів гаплогрупи R1a. Звідкіля вона там взялася? Іхав узимку князь Муромо-Суждальський на полюддя. Зі своєю дружиною (не жінкою, а вояками). Молоді, здорові хлопці теж без жінок. От і мали у дєрєвнях усіх дівок. А дєрєвня - це 5-10 дворів у тайзі на березі річки. Їм, аби вискочити з інцесту й отримати здорове потомство, це теж було не зайвим. Як зараз представники малих тайожних народів гроші платять, щоб європеоїд запліднив їм дівок. А виховання було своє - угро-фінське. Ну, потім вже й українці туди проникли, навіть отой Енгельс (Покровську Слободу) заснували чумаки, яких Катька переселила туди, щоб вони організували видобуток солі на озерах Ельтон і Баскунчак.
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17.04.2024 18:48 Відповісти
Панике - нет! Эта фейк и фотамантаж!
Взрывы до тревоги - эта нонсенс !
Эта, как наваднение до прорыва дамбы...
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17.04.2024 06:48 Відповісти
Бабовнятко завітало ...
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17.04.2024 06:52 Відповісти
Коли вже в Олєньї так бабахне ?!
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17.04.2024 06:56 Відповісти
На.ера та оленья? на мацКВАбаде , дай Бог.
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17.04.2024 07:39 Відповісти
Спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра"

Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03.41 мск.

Отметим, что на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
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17.04.2024 07:07 Відповісти
Боєкомплект викладають "на грунт" за межами аеродрому.
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17.04.2024 11:13 Відповісти
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17.04.2024 07:24 Відповісти
"Служба безпеки https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/16/7451430/ уразила ворожий радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України й допомагав окупантам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння. РЛС вартістю 100 млн доларів уразили 7-ма дронами-камікадзе літакового типу. Комплекс більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк". Тепер у росіян стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те ГУ військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили в Бєлгородській області РФ".
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17.04.2024 07:29 Відповісти
Давно кажу - Джанкой треба розфігачити! Як аеродром, так і надважливий залізничний вузол!
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17.04.2024 07:32 Відповісти
Крим треба стабільно накривати, особливо Джанкой вузловий, транспортний, залізничний хаб!
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17.04.2024 07:35 Відповісти
А говорят нет западных поставок. Фигасе , бенгальский огонь слепил на протяжении всего ролика.
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17.04.2024 07:37 Відповісти
Ну так стормшедоу французи ж дають. Проблема у тому, що цього недостатньо. Потрібна далекобійна балістика типу атакамс та потужніші крилаті ракети типу таурус.
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17.04.2024 07:46 Відповісти
https://t.me/voynareal/87776 Видео с Джанкоя
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17.04.2024 07:39 Відповісти
лапти , не спать , страдать !
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17.04.2024 07:41 Відповісти
Я этой ночью спал как младенец
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17.04.2024 07:42 Відповісти
"у меня тоже чувство не ладное", а в нас настрій потроху піднімається
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17.04.2024 07:42 Відповісти
неладное
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17.04.2024 15:45 Відповісти
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17.04.2024 07:46 Відповісти
не сцы Людочка ,далі буде
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17.04.2024 07:47 Відповісти
С такой рожей, как у нее, чтобы трястись и взрывов не надо.
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17.04.2024 09:07 Відповісти
шо то мощное прилетело
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17.04.2024 07:51 Відповісти
щас рос СМИ напишут что в степи упало и трава детонировала
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17.04.2024 07:49 Відповісти
уже)
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17.04.2024 07:58 Відповісти
учебный взрыв
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17.04.2024 10:35 Відповісти
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17.04.2024 08:06 Відповісти
"хоть камни с неба, мы на родине" )))
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17.04.2024 08:13 Відповісти
А ведь накаркали крысчане, бестии.
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17.04.2024 08:22 Відповісти
..так там аеродром майже у місті.. на південній частини... Військове містечко у 200 м. від ЗПС... і стоянки вертольотів майже біля домівок!! Криси джанкойські дуже добре відчують **кайф** від вибухів...)))
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17.04.2024 12:27 Відповісти
Щодня так треба молотити проклятих,інакше війна триватиме десятиліттями.І по електростанціях треба вкресати
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17.04.2024 08:18 Відповісти
Будем надеяться что правда

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17.04.2024 08:22 Відповісти
По мощи взрывов, похоже , шо правда.
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17.04.2024 08:24 Відповісти
Коварно!
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17.04.2024 09:03 Відповісти
а если бы не спали, все равно бы въ*бали
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17.04.2024 10:38 Відповісти
На останніх секундах роліка щось схоже на сліди від неконтрольованого запуску 4-6 ракет. Може якраз с-300/400 "самоспорожнився".
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17.04.2024 08:36 Відповісти
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17.04.2024 09:08 Відповісти
а нєхєр спати по ночах, зрадники!
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17.04.2024 10:03 Відповісти
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17.04.2024 10:53 Відповісти
Чітто-ґрітто....
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17.04.2024 11:04 Відповісти
Якраз в цей час на аеродромі все рухається - заправляють,заряжають кому потрібно-похмеляються. І вжик...... І нікто нє узнаєт гдє могілка твоя.
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17.04.2024 11:11 Відповісти
Камні с нєба уроди 🤣
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17.04.2024 11:35 Відповісти
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17.04.2024 21:55 Відповісти
Судячи з того, що фістобомбер завалив сьогодні свій членоприймач, то результати мають бути дуже гарними.
Усім гарної ночі, окрім мокшанських терористів
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17.04.2024 23:35 Відповісти
 
 