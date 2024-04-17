У Криму вночі пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

У місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

На відео видно, як з місця вибуху підіймається вогонь та густий дим.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки кількох вибухів у Криму немає.

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