Республиканцы призвали предоставить Украине ATACMS большой дальности, - Reuters
Группа ведущих конгрессменов и сенаторов-республиканцев призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности. Так они демонстрируют поддержку Киева среди американских законодателей, невзирая на сопротивление увеличению помощи со стороны некоторых консерваторов.
Об этом идет речь в публикации Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее письмо ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам направили 1 ноября. Они заявили, что приветствуют предоставление администрацией США Украине армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS). Но просят, чтобы были отправлены системы большей дальности.
"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", - написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Викер.
Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс - комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцом в комитете Сената по международным отношениям, а Викер - ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.
В письме говорится, что Украина просила предоставить системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала способность применять их ответственно, а россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.
"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS, - пишут республиканцы. - Цена неспособности сделать это грозит не только тупиком на поле боя и последующим затягиванием этой войны, но также и дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру" .
Reuters отмечает, что письмо было отправлено в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбы президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 млрд долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.
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І де пруф , що дозволу нема?
чому взагалі військова техніка дається чайними ложками весь рік?
чому ленд ліз здох так і серйозно не почавшись?
Очень серьезные люди выступают за военную помощь Украине:
а то последнее время было как-то тревожно в том плане, что Рыжий идиот может повлиять в направлении ограничение помощи.
А от такі ж самі, але краще чомусь не дає.
Бо деяким "ура-патріЙотам" так і не дійшло, що нам НІХТО і НІЧОГО не винен, а все що вони нам дають - це їхня добровільна допомога, а не обов'язок. І ще цим "розумникам" треба втемяшити собі в безтолковки просту істину - зброю для оборони країни треба виробляти(більшість, як мінімум!) у себе в країні, а не зупиняти її виробництво під час війни та відводити війська, розміновувати шляхи майбутнього вторгнення, про яке волали ВСІ партнери, і яких зараз ці "розумні поні" в чомусь дорікають.
Тому працювати вони можуть лише разом з демократами
А отже усі питання до республіканської 'палатки' представників
Просто нарід думав, що йшлося про Порошенка, а виявилось, що ні.
А тепер - я навіть і не знаю , яку тепер зброю нам треба , щоб вийти з " глухого кута " .
Все треба робити вчасно , тоді й буде результат ,, особливо на війні .
"Нам ніхто не давав права розвалювати Україну на якісь держави! Моя ж ідея федеративного устрою нічого спільного з цим не має. Вона полягає лише в ширшому місцевому самоврядуванні з підпорядкуванням центру, центральному уряду", - заявив Чорновіл в інтерв'ю «Літературній Україні» 19 вересня 1991 року («Твори у десяти томах», том 7, с. 338).
У президентській програмі Чорновола не було навіть згадки про федералізм. Він проголошував у своїх програмі розширення повноважень місцевих громад, запровадження реґіонального (земельного) самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць.
Концепція державотворення від Народного Руху, лідером якого був Тарас Чорновіл, не містила згадки про федералізм. Там зазначалося:
"Україна має залишитися унітарною за формою свого державного устрою. При цьому слід рішуче і послідовно проводити децентралізацію функцій державного управління"
"Байден призвал к "паузе" в боевых действиях в Газе"
18млрд не має контрактів на виготовлення зброї по USAI
1.8млрд не підписали в 2022 по PDA - та втратили
До чого тут республіканці?
якщо це відповідальність адміністрації, котра зараз демократична
интересно от какой партии представители:
отдайте ядерное оружие и получите меморандум
отдайте Крым - только не стреляйте, както договоримся
мы наложим "санкции из ада" - но только на импорт, чтобы деньги от экспорта пошли на войну, и обход санкций
мы поможем бежать руководству из страны
лендлиз? от республиканцев? нет... это не выгодно, лучше деньги, транши...
деньги на борьбу с климатом - конечно, без проблем.
Слишком много оружия Украина получает!
при чем здесь "Твой рыжий кумир"
Так що дайте нам м26 багато, і ми і без іншої техніки, яка невідомо коли прийде, зможемо успішно знищувати критично велику для рашистії, кількість орків.