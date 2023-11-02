РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7689 посетителей онлайн
Новости
12 594 74

Республиканцы призвали предоставить Украине ATACMS большой дальности, - Reuters

сша

Группа ведущих конгрессменов и сенаторов-республиканцев призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности. Так они демонстрируют поддержку Киева среди американских законодателей, невзирая на сопротивление увеличению помощи со стороны некоторых консерваторов.

Об этом идет речь в публикации Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам направили 1 ноября. Они заявили, что приветствуют предоставление администрацией США Украине армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS). Но просят, чтобы были отправлены системы большей дальности.

Также читайте: Новый спикер Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", - написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Викер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс - комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцом в комитете Сената по международным отношениям, а Викер - ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.

Читайте также: Когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – его примут в обеих палатах Конгресса, - Госдепартамент США

В письме говорится, что Украина просила предоставить системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала способность применять их ответственно, а россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS, - пишут республиканцы. - Цена неспособности сделать это грозит не только тупиком на поле боя и последующим затягиванием этой войны, но также и дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру" .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые ударила по Крыму ATACMS 30 октября, - The Economist

Reuters отмечает, что письмо было отправлено в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбы президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 млрд долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.

Автор: 

помощь (7878) США (27145) ATACMS (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
ви краще з влади спитайте про крадівництво, а потім задавайте питання Штатам
показать весь комментарий
02.11.2023 12:27 Ответить
+22
Дякувати Богу, що там ще є такі принципові і розумні республіканці на противагу трампістам. І дякувати Богу, що американскі сенатори на щастя не читають деякі коментарі на ЦН, бо вони б точно змінили свою підтримку.
Бо деяким "ура-патріЙотам" так і не дійшло, що нам НІХТО і НІЧОГО не винен, а все що вони нам дають - це їхня добровільна допомога, а не обов'язок. І ще цим "розумникам" треба втемяшити собі в безтолковки просту істину - зброю для оборони країни треба виробляти(більшість, як мінімум!) у себе в країні, а не зупиняти її виробництво під час війни та відводити війська, розміновувати шляхи майбутнього вторгнення, про яке волали ВСІ партнери, і яких зараз ці "розумні поні" в чомусь дорікають.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:31 Ответить
+15
показать весь комментарий
02.11.2023 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закликала? Тобто - вони з одного боку закликають, а з іншого - блокують виділення фінансів на ці поставки?
показать весь комментарий
02.11.2023 12:19 Ответить
ну пентагон буквально вчора чи позавчора сказав, що на зброю для України є ще ДЕКІЛЬКА МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, але нема дозволу щось купляти і відправляти в Україну.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:23 Ответить
5.4 мільярди для Українсько рашиської війни - ніщо. Якщо на 100 разів менший Ізраїль треба 10
І де пруф , що дозволу нема?
показать весь комментарий
02.11.2023 12:33 Ответить
якщо є дозвіл, то чому ці сенатори просять дозвіл?
чому взагалі військова техніка дається чайними ложками весь рік?
чому ленд ліз здох так і серйозно не почавшись?
показать весь комментарий
02.11.2023 12:42 Ответить
ви краще з влади спитайте про крадівництво, а потім задавайте питання Штатам
показать весь комментарий
02.11.2023 12:27 Ответить
Ні , тут він правий. Питання в тому , що хто б хто закликав, але не срампісти
показать весь комментарий
02.11.2023 12:34 Ответить
Крадівництво -це величина постійна для цієї недовлади.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:37 Ответить
одні блокують, а інщі закликають..не плутай...не з одного та іншого боку
показать весь комментарий
02.11.2023 12:32 Ответить
Саме з закликів починались поставки всіх видів зброї - наприклад касетних снарядів
показать весь комментарий
02.11.2023 12:36 Ответить
так і є. не всі республіканці одностайні. там є ізоляціоністи (трампісти), які в першу чергу думають про стіну з Мексикою, а світові справи для них "не на часі", і там також є яструби, які дуже не ******* розповзання по світу комуняк і їхніх проксі і тому виступають за їх придушення краще зараз американською зброєю, проте чужими руками, ніж пізніше американською зброєю і вже американськими руками (солдатами).
показать весь комментарий
02.11.2023 13:18 Ответить
В них демократія і свобода слова. Одні закликають надати допомогу Україні, інші намагаються блокувати. Аргументи є і в тих, і в других. Тільки голосу нашої дипломатії в підтримку інтересів України серед конгресменів та громадян США майже не чути... Де українські ЗМІ в США та канали телебачення "Україна Тудей"? Де актуальні статті в провідних виданнях США від українських авторів? Де прямі контакти депутатів ВРУ з конгресменами? На відміну від героїчних ЗСУ, громадське суспільство і влада роблять явно недостатньо для того, щоб бути цікавими США, щоб військова допомога партнерів продовжувалась і збільшувалась.
показать весь комментарий
02.11.2023 13:56 Ответить
І томагавки!!!!
показать весь комментарий
02.11.2023 19:51 Ответить
Вони тільки закликають, Трамп не дозволя
показать весь комментарий
02.11.2023 12:21 Ответить
думаю если рыжу мавпу всетаки изберут презиком,и оно будет самолично или с десятком ********(аля маржори) кочеврыжиться,типа выхода с нато или конкретное урезание помощи союзникам,то ему в лучшем случаи сделают аля скандал уотергейт 72 в худшем организуют прогулку по далласу №2 как кеннеди, в любом случаи скальп с рыжей бибизяны может пострадать,рептилоиды анунаки с планеты нибиру в мировом правительстве не спят)
показать весь комментарий
02.11.2023 12:32 Ответить
"Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс - комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцом в комитете Сената по международным отношениям, а Викер - ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам."

Очень серьезные люди выступают за военную помощь Украине:

а то последнее время было как-то тревожно в том плане, что Рыжий идиот может повлиять в направлении ограничение помощи.
показать весь комментарий
02.11.2023 15:06 Ответить
Не тільки закликають. Трамп навіть перші 500 Джавелінів надав Україні
показать весь комментарий
02.11.2023 12:38 Ответить
Трамп тут ні до чого. Щоб добрий дідушка Байден це зробив, йому не потрібне рішення ані Трампу, ані республіканців. Бо такі ж ракети але з касетною частиною він вже дав без них.
А от такі ж самі, але краще чомусь не дає.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:47 Ответить
Так заклакайте вашого спікер в "палатці" представників. Це він кочевряжиться
показать весь комментарий
02.11.2023 12:21 Ответить
Сидять-цицьки мнуть та один одного закликають. Якась мутна херня відбувається.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:25 Ответить
Корисний заклик від республіканців , якого Украіна давно потребує 🙁
показать весь комментарий
02.11.2023 12:26 Ответить
гра на публіку, рудий клоун цим шапіто керує
показать весь комментарий
02.11.2023 13:44 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2023 12:31 Ответить
Та по маацкве ...
показать весь комментарий
02.11.2023 12:35 Ответить
Дякувати Богу, що там ще є такі принципові і розумні республіканці на противагу трампістам. І дякувати Богу, що американскі сенатори на щастя не читають деякі коментарі на ЦН, бо вони б точно змінили свою підтримку.
Бо деяким "ура-патріЙотам" так і не дійшло, що нам НІХТО і НІЧОГО не винен, а все що вони нам дають - це їхня добровільна допомога, а не обов'язок. І ще цим "розумникам" треба втемяшити собі в безтолковки просту істину - зброю для оборони країни треба виробляти(більшість, як мінімум!) у себе в країні, а не зупиняти її виробництво під час війни та відводити війська, розміновувати шляхи майбутнього вторгнення, про яке волали ВСІ партнери, і яких зараз ці "розумні поні" в чомусь дорікають.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:31 Ответить
Нажаль їх не достатньо
Тому працювати вони можуть лише разом з демократами

А отже усі питання до республіканської 'палатки' представників
показать весь комментарий
02.11.2023 12:36 Ответить
З однієї сторони ви праві--що нічого не винні. а з іншої сторони, для Пентагону та політичного істеблішмену,це світовий виклик демократії і як себе захистить демократія так буде, розклад сил у світі. Тут мова вже йде не про Україну чи Ізраїль- а про здатність протистояти тоталітаризму та терористам. І невідомо ,що і як себе поведе ,наприклад Китай.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:40 Ответить
Це вже їх справа, розберуться без нас
показать весь комментарий
02.11.2023 16:26 Ответить
Подібним чином помислили біля 40% громадян України на виборах Президента у 2019 році...
показать весь комментарий
03.11.2023 03:50 Ответить
Так це ж очевидно: якщо Китай побачить що можна загарбувати території, а міжнародне суспільство мямлить і жує соплі, замість того щоби дати такого жорстокого відсіча окупанту, щоби більше у нікого не стало бажання порушувати міжнародний устрій, - то тоді вже Третя Світова війна покладе кінець людству.
показать весь комментарий
03.11.2023 03:40 Ответить
нерешительность в войне равна проигрышу.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:33 Ответить
А вони не з ким не воюють. Це наша війна.
показать весь комментарий
02.11.2023 16:28 Ответить
Іздіваються...
показать весь комментарий
02.11.2023 12:33 Ответить
О це діло!
показать весь комментарий
02.11.2023 12:33 Ответить
Так і до ядерної зброї вже недалеко
показать весь комментарий
02.11.2023 12:35 Ответить
"Ціна нездатності зробити це не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням цієї війни, але також загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу".
показать весь комментарий
02.11.2023 12:41 Ответить
ОООО, це ж кляті республікінці, путінисти, трампісти, ізоляціоністи, яких укрзмі поливають лайном 24/7. А що ж добрі демократи не закликають? А що ж добрий дідушка Байденюк не дає? Без чарівного пєндєля навіть не ворушиться.
показать весь комментарий
02.11.2023 12:45 Ответить
и пендель конечно же даст спаситель мира и деокупатор Киева зеленский?! но, ему некогда! он ставки собирает и для своего электората речи записывает!
показать весь комментарий
02.11.2023 12:52 Ответить
Просто найвеличніший колись обіцяв Трампу через "свого прокурора" порішати справу з сином Байдена. Думаю Джо такого не забуде ніколи.
показать весь комментарий
02.11.2023 15:43 Ответить
І що тепер? На фронті гине не найвеличніший, у нього все в шоколаді. А звичайні люди.
показать весь комментарий
02.11.2023 16:09 Ответить
"Мудрий нарід" сам вибрав найвеличнішого. Той так і сказав "я ваш вирок".
Просто нарід думав, що йшлося про Порошенка, а виявилось, що ні.
показать весь комментарий
02.11.2023 17:04 Ответить
Та й що, порешав?
показать весь комментарий
02.11.2023 17:26 Ответить
Та давайте вже, скільки можна? Тупого м'яса в кацапні купа. Цю кацапську шоблу можна зупинити тільки, якщо конкретно шарахнути по них, а не 30-ма абрамсами лякати. За 'любовь к фюреру' має настати покарання, по іншому ніяк,'чтоб другим идиотам неповадно было'
показать весь комментарий
02.11.2023 13:03 Ответить
Республиканци в своём большинстве поддерживают Украину , только упоротые трамписты против. На фоне коррупции в Украине , у них естественно возникают вопросы к украинским властям .
показать весь комментарий
02.11.2023 13:05 Ответить
Все це потрібно було ще вчора . Навіть - позавчора .
А тепер - я навіть і не знаю , яку тепер зброю нам треба , щоб вийти з " глухого кута " .
Все треба робити вчасно , тоді й буде результат ,, особливо на війні .
показать весь комментарий
02.11.2023 13:19 Ответить
ПЕРЕД контрнаступом не дали касетні ATACAMS, якими можна було винести кацапські летовища з Ка-52, хоча розрахунки і установки вже давно були, дали тільки восени; тих ракет, що могли конкретно зруйнувати кримський міст - і досі не дають. З F-16 те саме відбувається, бо вони потрібні вже зараз. Також треба вже вчора було думати, чим можна винести рашкину промисловість за Уралом, без цього ніяк. Або очікують серію інших конфліктів і економлять або просто бояться рашкиної ЯЗ. До речі, згідно психотипу *****, воно ії таки застосує - тільки спочатку буде вичікувати і воювати звичайним озброєнням років 5-8. І спочатку таємно передасть пару боєголовок або технології Ірану, щоб ті влупили спершу по Ізраїлю, і коли крики про перше застосування ядерної зброї з часу другої світової війни трохи вщухнуть, вже не буде це так шокуюче для людства, то після цього і сам вдарить. Тому на місці Ізраїля я б допомагав України з усієї сили, щоб розбити кацапів до моменту такого розвитку подій.
показать весь комментарий
02.11.2023 14:16 Ответить
Сашко, не треба нарікати на головного союзника, який дає нам і зброю і гроші. Треба нарікати на нас самих, бо хто нам доктор, що ми з 1991 року фактично нищили власні збройні сили та оборонну промисловість, аж до 2014 року??? Хто винен, що ми дали окупувати свій інформаційний простір кацапам з їхніми антиукраїнськими серіалами, з їхніми антиукраїнськими каналами, з їхніми антиукраїнськими шоу? І завдяки цьому, вже в незалежній Україні, виросло вже ціле покоління ватних виродків-какіхразніц, які зараз наводять кацапські ракети по власним містам. Байден в цьому винен чи американський народ, чи може Шольц разом із Макроном??? Винен український народ, який власними руцями обирав десятиліттями "па пріколу" та за гречку ту антиукраїнську промоскальську мерзоту, яка вбивала Українську державу поступово, розтягуючи задоволення, висмоктуючи всі соки та ресурси з державного організму.
показать весь комментарий
02.11.2023 15:58 Ответить
Так а до 2014 року збройні сили нам були непотрібні і це було виправдано і логічно. Бо в нас була не бумажка, а броня - ми ж віддали третій в світі арсенал ядерної зброї в обмін на недоторканність наших кордонів. Знищили запаси протипіхотних мін, приєдналися до Оттавської конвенції. Продали й утилізували купу іншої зброї. На дуже рідких навчаннях за легендою найбільш вірогідним нашим ворогом була Румунія. Нашими гарантами були три найбільші ядерні держави, які жили в мирі й злагоді між собою і з нами. Наша територія була визнана всіма нашими сусідами і взагалі всіма державами світу. Тому з позиції здорового глузду ми до 2014 року мали якраз стільки зброї, скільки було потрібно в тій міжнародній обстановці. Якраз стільки, скільки було потрібно у разі дуже малоймовірного прикордонного конфлікту з Румунією. Нашої вини в тому, що ми не мали більше зброї, чи більший ВПК - немає.
показать весь комментарий
02.11.2023 17:59 Ответить
Якби мудрий нарід не обрав у 1991 комуняку замість українського патріота, то не треба було б зараз ремствувати, бо вже були б давно і в НАТО і в ЄС, як країни Балтії чи Болгарія. Але мудрий нарід почав продавати власне майбутнє та майбутнє своїх дітей та онуків за кіло гречки, за обіцянки полагодити дитячі майданчики, чи за падаркі вєтєранам на "дєнь пабєди". Хто в цьому винен? Американці? Марсіане? Чи може рептілоїди??? Чому дурні, бо бідні, а чому бідні, бо дурні... Отак і живемо, хай їм грець...
показать весь комментарий
02.11.2023 19:23 Ответить
Черновол кстати за федерализацию Украины выступал.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:59 Ответить
Досить вже спекулювати. Ось що казав сам Тарас Чорновіл про своє ставлення до федералізму:
"Нам ніхто не давав права розвалювати Україну на якісь держави! Моя ж ідея федеративного устрою нічого спільного з цим не має. Вона полягає лише в ширшому місцевому самоврядуванні з підпорядкуванням центру, центральному уряду", - заявив Чорновіл в інтерв'ю «Літературній Україні» 19 вересня 1991 року («Твори у десяти томах», том 7, с. 338).

У президентській програмі Чорновола не було навіть згадки про федералізм. Він проголошував у своїх програмі розширення повноважень місцевих громад, запровадження реґіонального (земельного) самоврядування, вибори керівників усіх територіально-адміністративних одиниць.

Концепція державотворення від Народного Руху, лідером якого був Тарас Чорновіл, не містила згадки про федералізм. Там зазначалося:
"Україна має залишитися унітарною за формою свого державного устрою. При цьому слід рішуче і послідовно проводити децентралізацію функцій державного управління"
показать весь комментарий
02.11.2023 22:18 Ответить
А si vis paces,para bellum,Ви забули???
показать весь комментарий
02.11.2023 19:58 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2023 13:24 Ответить
у республіканців як у поліції, - добрий і поганий коп,-трамп.
показать весь комментарий
02.11.2023 13:36 Ответить
Недолго музыка играла:

"Байден призвал к "паузе" в боевых действиях в Газе"
показать весь комментарий
02.11.2023 13:38 Ответить
Голосують проти допомоги Україні "Ні цента Україні" в бюджет США і закликають надати АТАКМС великої дальності...виходить однією сракою на два стула панове
показать весь комментарий
02.11.2023 13:44 Ответить
"Голосують проти допомоги Україні "Ні цента Україні"" - це неправда. Або напівправда, бо так голосують хіба що декілька десятків відвертих трампістів в Конгресі, до яких Майкл Маккол, Майк Роджерс, Джеймс Ріш і Роджер Вікер не належать. А більшість респів голосує "ні цента на велике крадівництво".
показать весь комментарий
02.11.2023 14:33 Ответить
Також ще є не використані 5млрд по PDA
18млрд не має контрактів на виготовлення зброї по USAI
1.8млрд не підписали в 2022 по PDA - та втратили

До чого тут республіканці?
якщо це відповідальність адміністрації, котра зараз демократична
показать весь комментарий
02.11.2023 22:06 Ответить
...як тут не згадати Джона Маккейна, реального друга України, справжнього Воїна до останніх своїх днів
показать весь комментарий
02.11.2023 14:39 Ответить
Та ви шооо? Так це ж буде ескалація! *уйло нападе.
показать весь комментарий
02.11.2023 16:39 Ответить
Вот интересно: в Украине как религия вера в то, что леваки-глобалисты это друзья, а консерваторы (в США = республиканцы) это враги. И никакие факты, вроде обамовского эмбарго на оружие Украине или непоставка Байденом нужного оружия сейчас. эту веру не разрушат. Даже в этих комментариях пытаются найти что-то "не то" в позиции консерваторов.
показать весь комментарий
02.11.2023 17:24 Ответить
А кто говорил, что Украина получает слишком много оружия и ей нужно сдать свои русскоязычные территории России?
показать весь комментарий
02.11.2023 21:01 Ответить
это кто такое говорил?

интересно от какой партии представители:
отдайте ядерное оружие и получите меморандум
отдайте Крым - только не стреляйте, както договоримся
мы наложим "санкции из ада" - но только на импорт, чтобы деньги от экспорта пошли на войну, и обход санкций
мы поможем бежать руководству из страны
лендлиз? от республиканцев? нет... это не выгодно, лучше деньги, транши...
деньги на борьбу с климатом - конечно, без проблем.
показать весь комментарий
02.11.2023 22:03 Ответить
Дурачка не включай. Твой рыжий кумир.

Слишком много оружия Украина получает!
показать весь комментарий
02.11.2023 22:15 Ответить
так человек изначально написал про республиканцев
при чем здесь "Твой рыжий кумир"
показать весь комментарий
02.11.2023 22:21 Ответить
Може не на Україну,а в Україну???
показать весь комментарий
02.11.2023 18:34 Ответить
Пан генерал Залужний каже про цілий комплекс нових технічних рішень, щоб переломити хід війни. Як на мене є одне дуже просте і старе технічне рішення, щоб переломити хід війни і знищувати орків тисячами на день і знищувати дуже велику кількість техніки в тому числі. Це рішення - це від 10000 на місяць снарядів м26 до м270 та HIMARS. Орки навіть кілька місяців не витримали б таких обстрілів. Але чомусь про це ніхто не каже особливо. Більше нічого не буде для нас таким корисним, як снаряди м26.
Так що дайте нам м26 багато, і ми і без іншої техніки, яка невідомо коли прийде, зможемо успішно знищувати критично велику для рашистії, кількість орків.
показать весь комментарий
02.11.2023 19:01 Ответить
А може більше дронів?В сотні разів дешевше,в десятки разів ефективніше!!!!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:00 Ответить
M26 дешеві. Це не м30-м31. І м26 були сотні тисяч на складах. І те, що можливо в них термін гарантійного зберігання у великої кількості завершився, так то таке. Ще одна причина віддати їх нам. Ми їх утилізуємо разом з рашистами.
показать весь комментарий
02.11.2023 21:23 Ответить
До трампа республіканці були більш адекватними. Навпаки завжди наполягали на допомозі Україні.
показать весь комментарий
02.11.2023 19:48 Ответить
неделю назад говорили не надо давать. теперь надо оказывается. через неделю скажут снова не давать. кучка гнид.
показать весь комментарий
02.11.2023 22:23 Ответить
Рижий заборонив своїм навіть думати про допомогу Україні. Бо інакше все буде смертельно небезпечним для його друга Х..... І з допомогою Ізраїлю теж саме- внесли проект виділити гроші взявши їх із іншої статті видатків. яка вже затверджена законом.
показать весь комментарий
02.11.2023 22:31 Ответить
 
 