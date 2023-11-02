Республиканцы призвали предоставить Украине ATACMS большой дальности, - Reuters

Группа ведущих конгрессменов и сенаторов-республиканцев призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности. Так они демонстрируют поддержку Киева среди американских законодателей, невзирая на сопротивление увеличению помощи со стороны некоторых консерваторов.

Об этом идет речь в публикации Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам направили 1 ноября. Они заявили, что приветствуют предоставление администрацией США Украине армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS). Но просят, чтобы были отправлены системы большей дальности.

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"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", - написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Викер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс - комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцом в комитете Сената по международным отношениям, а Викер - ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.

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В письме говорится, что Украина просила предоставить системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала способность применять их ответственно, а россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS, - пишут республиканцы. - Цена неспособности сделать это грозит не только тупиком на поле боя и последующим затягиванием этой войны, но также и дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру" .

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Reuters отмечает, что письмо было отправлено в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбы президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 млрд долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.