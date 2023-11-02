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Новый спикер Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

майкл,джонсон

В среду, 1 ноября, спикер Майк Джонсон заявил республиканцам в Сенате, что он поддерживает помощь Украине, хотя и выступил против того, чтобы совмещать ее с деньгами для Израиля.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Джонсона бросает вызов лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу, желающих объединить финансирование Израиля, Украины, Тайваня и безопасности американо-мексиканской границы", - говорится в материале.

Отмечается, что новоизбранный спикер четко дал понять, что он поддерживает выделение денег на защиту Украины от россии, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет президент США Джо Байден.

Джонсон также сказал сенаторам, что усиление охраны границы США и финансирование Украины "неразрывно переплетены". Он дал понять, что рассматривает финансирование Израиля как предмет для одной дискуссии, а проблемы с границей и Украиной - как другой.

Также читайте: Когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – его примут в обеих палатах Конгресса, - Госдепартамент США

Сенатор Роджер Маршалл сказал, что если бы Джонсон попытался соединить эти пособия в голосовании, "его фракция взбунтуется, и это, вероятно, будет концом спикерства".

Сенатор-республиканец Джош Хоули о позиции Джонсона по отношению к Украине и Израилю сказал: "Он повторял снова и снова: "Слушай, для меня это просто цифры". Я не могу сделать это вместе".

Автор: 

США (27145) помощь и поддержка (875) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+16
А німці воюють? Чи вони вибрали клоуна,асфальт і шашлики, коли війна уже була, чи війська розводили ,а заодно і людей? Чи ваша столиця не ППО Німеччини закрито? Танки на полі і захисники на навчанні? У мене зустрічне питання? Де ваше хоть щось для війни,бо Чорновол останню Стугну використала?
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02.11.2023 07:49 Ответить
+14
Україна так і не вирішила питання ні мобілізації, ні виробництва зброї, ні корупції, навіть про війну не може визначитися. Коли усе повинно працювати на ЗСУ, працює на слуг з новими паспортами. Ізраїль же має війну і воюють.
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02.11.2023 06:53 Ответить
+5
Хочетьсяспросить у очень вумного Джонсона(который мне кажется хочет ******* Украину и Байдена):так огласите СНАЧАЛА пакет помощи Украине и проголосуйте 2 палатами и в тот-же день или на след день-пакет помощи Израилю. Этим самым вы делом подтвердите свои слова. Думаю Трамписты хотят помочь Израилю ,а вот помощь Украине-заболтать. 12 пунктов их требований-это начало забалтывания
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02.11.2023 07:53 Ответить
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Україна так і не вирішила питання ні мобілізації, ні виробництва зброї, ні корупції, навіть про війну не може визначитися. Коли усе повинно працювати на ЗСУ, працює на слуг з новими паспортами. Ізраїль же має війну і воюють.
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02.11.2023 06:53 Ответить
А німці воюють? Чи вони вибрали клоуна,асфальт і шашлики, коли війна уже була, чи війська розводили ,а заодно і людей? Чи ваша столиця не ППО Німеччини закрито? Танки на полі і захисники на навчанні? У мене зустрічне питання? Де ваше хоть щось для війни,бо Чорновол останню Стугну використала?
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02.11.2023 07:49 Ответить
А пану нагадати,що у вас війна,ой військовий стан. Що за дискусія-а у вас. А вам нагадати....Це ваші міста гинуть,ваші люди,а ви на мене дивитися. Дискусії потрібно з оп проводити де ваші танки,артилерія,дрони нарешті і де мобілізація. Ви навіть ЗСУ не поважайте,коли пишите про нас,не читаючи чим вони воюють і що потребують. Ви не пан,якщо не в Авдіївка, а просто ждун кращих часів, що хтось усе зробить,а ви за нового клоуна проголосуєте
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02.11.2023 07:59 Ответить
Валєнтіна, бундесвер ще у 2022 р. був у жалюгідному стані! Майже такому, як і ЗСУ у 2014 р.
Німці зажиріли і розівчились воювати
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02.11.2023 08:22 Ответить
Бундесвер ще у 2022 при своєму жалюгідному стані узяв на навчання захисників України, надав техніку і підставив плече. Що отримали ви від оп? Не "жалюгідного". Я не розумію про що розмова? Німеччина це Німеччина яка не має ніякого відношення до управління вашою країною в стані війни. Досить пустих слів.
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02.11.2023 08:29 Ответить
Війна сьогодні, бо Горлівка, піаніст і вибори ніхто не відміняв, а потім Буча, Маріуполь і ....мені не цікаво,що мала меркель, що маєте ви сьогодні, Ваня
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02.11.2023 10:21 Ответить
Як же Україна стримує ту навалу, зброю що для війни з усім Нато збиралась та скирдувалась? ще й Кндр. Усі податки які збирає йдуть на оборону, навіть більше. Мобілізація другий рік беззупину, антикорупційних контор більше ніж у Фрн.
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02.11.2023 08:09 Ответить
навалу стримує ЗСУ, а що ці антикорупційні контори багато, що дають? і то коли журналісти наводять наголос у змі. мілкоту підбирають, але головних корупціонерів не трогають, начиная з баканова, резнікова, шурми, гетьманцева, арахамії, дєрьмака, татарова і далі по списку. Слава ЗСУ!
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02.11.2023 08:26 Ответить
Кому потрібен той наголос? Є докази потрібно йти подавати заяву, позов. Іщо таке ЗСУ? Це ваш сусід який пішов воювати, а завтра так само підете ви.
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02.11.2023 08:40 Ответить
про війну не може визначитися
А нам війну оголошували? Чи я щось пропустив?
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02.11.2023 08:43 Ответить
Самі в НАТО під ракетно-ядерну парасольку США, Україні "Будапештський меморандум" і договір про "нерозповсюдження" всього і вся.
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02.11.2023 09:04 Ответить
Виробництво збої є, але його не достатньо при такій інтенсивній війні. Дуже зручно сидіти і пи*діти під парасолькою НАТО, купуючи газ у ***** за 200 баксів і перепродувати по 1000. (при старій манді мєркєльші) Не хочу нічого сказати і навіть не хочу вам цього бажати. Але, не дай боже, прийшла б така навала кацапсяча до Німеччини, і ви б не були членами НАТО то думаю б не встояли ви б і тижня. А Україна воює з 2014-го і вже майже 2 роки повномаштабно воює з кацапами.
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02.11.2023 10:20 Ответить
Тарас Кузьo

"Історично дослідження показали, що східноєвропейські етнічні групи, включно з українцями, не мали особливого впливу на формування зовнішньої політики США після закінчення холодної війни.

Це особливо актуально, коли порівнюємо дуже успішне ізраїльське та вірменське лобі в США з лобі американців українського походження.

Зовнішня політика Америки, особливо щодо Близького Сходу, більшою мірою визначалася інтересами ізраїльського лобі, ніж
американськими національними інтересами."
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02.11.2023 07:37 Ответить
И сильно армянам помогло их лобби?)
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02.11.2023 07:43 Ответить
Прізвище таки має значення.
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02.11.2023 07:37 Ответить
Хочетьсяспросить у очень вумного Джонсона(который мне кажется хочет ******* Украину и Байдена):так огласите СНАЧАЛА пакет помощи Украине и проголосуйте 2 палатами и в тот-же день или на след день-пакет помощи Израилю. Этим самым вы делом подтвердите свои слова. Думаю Трамписты хотят помочь Израилю ,а вот помощь Украине-заболтать. 12 пунктов их требований-это начало забалтывания
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02.11.2023 07:53 Ответить
Саме так!
Дати Україні "щось таке" - копійочку на милостиню

Не видно у цього молодого бачення ролі США у світі. Трампіст....
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02.11.2023 08:26 Ответить
Про що ви тут сперечаєтеся "диванні стратеги-таланти" все вам доступно виклала,ви про себе почніть що-соромно визнати що були в когорті тих 73% зелохторату,тепер на ходу "перевзулися ,єдина область в Україні була проти блазня-потрібно підгадати яка та доречі "ви чого ще не мобілізувалися на захист України,купили "липу"чи ще щось замутили?
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02.11.2023 09:03 Ответить
> посилення охорони кордону США та фінансування України "нерозривно переплетені"

шизоїд?
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02.11.2023 09:17 Ответить
На стіні згодом будуть мексіканці малювати профіль рижого і співати - сідіт за решьоткой в темніце сирой, вскормленний порнухой орьол молодой.
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02.11.2023 11:51 Ответить
Пристрелить бы эту гниду трампискую.
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02.11.2023 12:26 Ответить
 
 