Новый спикер Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

В среду, 1 ноября, спикер Майк Джонсон заявил республиканцам в Сенате, что он поддерживает помощь Украине, хотя и выступил против того, чтобы совмещать ее с деньгами для Израиля.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Джонсона бросает вызов лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу, желающих объединить финансирование Израиля, Украины, Тайваня и безопасности американо-мексиканской границы", - говорится в материале.

Отмечается, что новоизбранный спикер четко дал понять, что он поддерживает выделение денег на защиту Украины от россии, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет президент США Джо Байден.

Джонсон также сказал сенаторам, что усиление охраны границы США и финансирование Украины "неразрывно переплетены". Он дал понять, что рассматривает финансирование Израиля как предмет для одной дискуссии, а проблемы с границей и Украиной - как другой.

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Сенатор Роджер Маршалл сказал, что если бы Джонсон попытался соединить эти пособия в голосовании, "его фракция взбунтуется, и это, вероятно, будет концом спикерства".

Сенатор-республиканец Джош Хоули о позиции Джонсона по отношению к Украине и Израилю сказал: "Он повторял снова и снова: "Слушай, для меня это просто цифры". Я не могу сделать это вместе".