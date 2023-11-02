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Новости Война
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Украина впервые ударила по Крыму ATACMS 30 октября, - The Economist

ракеты,atacms

30 октября Силы обороны Украины впервые нанесли по оккупированному Крыму удар ракетой ATACMS.

Об этом идет речь в материале The Economist, который цитирует слова главнокомандующего ВСУ о текущем состоянии обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS", - говорится в статье.

Также читайте: Важнейшим компонентом для победы над россиянами должна стать современная авиация, - Залужный в статье для The Economist

Издание цитирует слова Залужного, считающего Крым самым уязвимым местом путина. По мнению главнокомандующего ВСУ, оккупированный украинский полуостров является стержнем путинского проекта восстановления империи. Вся легитимность этого проекта основывается на том, что путин "вернули" Крым в состав россии.

The Economist отмечает, что в последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, остающийся критически важным для логистики путинской войны.

"Он должен знать, что это часть Украины, и что эта война идет именно там", - цитирует издание слова Залужного.

Также смотрите: Оккупанты построили в Крыму новые позиции ПВО. Военной техники там пока нет. ВИДЕО

Напомним, 30 октября СтратКом ВСУ сообщил, что в оккупированном Крыму поражен стратегический объект системы ПВО. Позже РосСМИ написали, что речь идет о российском ЗРК С-300.

Автор: 

Крым (26425) Залужный Валерий (659) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+21
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02.11.2023 09:16 Ответить
+15
Небензя в очередной раз опозорился, теперь скандальным заявлением в ООН по Израилю.
Постпред России отказал стране в праве на самооборону.

Израиль является «страной-оккупантом» и «не имеет права на самооборону», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии.

По его словам, «США и их союзникам на фоне войны между Израилем и ХАМАС остается твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году».

А в каком статусе тогда сейчас находится Россия?
Он об этом ничего не сказал..
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02.11.2023 09:35 Ответить
+14
Могли б і нашими ракетами наносити удари по кацапам ,
але не сталося , як гадалося ,
бо Зе всіх пенехитрив 😠
на превеликий жаль !!
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02.11.2023 09:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну з почином !
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02.11.2023 09:13 Ответить
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02.11.2023 09:16 Ответить
А могли б наносити удари нашими власними "Сапсанами".
І не один тільки зєля винен у тому, що їх досі немає.
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02.11.2023 09:25 Ответить
Могли б і нашими ракетами наносити удари по кацапам ,
але не сталося , як гадалося ,
бо Зе всіх пенехитрив 😠
на превеликий жаль !!
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02.11.2023 09:31 Ответить
Могли б і ядерку не віддавати. Оце "могли б" можна приблизно до 988 року розкручувати.
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02.11.2023 10:13 Ответить
З ядеркою складніше, а ОТРК можна було б стільки наробити, що русня двічі подумала, перш ніж лізти сюди.
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02.11.2023 10:16 Ответить
Небензя в очередной раз опозорился, теперь скандальным заявлением в ООН по Израилю.
Постпред России отказал стране в праве на самооборону.

Израиль является «страной-оккупантом» и «не имеет права на самооборону», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии.

По его словам, «США и их союзникам на фоне войны между Израилем и ХАМАС остается твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году».

А в каком статусе тогда сейчас находится Россия?
Он об этом ничего не сказал..
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02.11.2023 09:35 Ответить
Як кажуть кацапи - на осінє нє растут апєльсіни.
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02.11.2023 09:41 Ответить
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02.11.2023 09:44 Ответить
І хто ОЦЕ твоє читає? ""
Це тобі як "оцінка" твого "англомовного випендрєжу"
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02.11.2023 09:59 Ответить
Та це нормально для русні - маніпулювати всім чим тільки можливо. Напад на Україну вони теж виправдовують "самообороной от расшірєнія НАТО". Відносно Фінляндії та Швеції цим правом чомусь не користуються. Повторюю, це нормально для них, навіть приносить деякі результати: хто має симпатію до росії, той вірить.
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02.11.2023 09:46 Ответить
"хто має симпатію до росії, той вірить. " - ну так вони вірять шо кацапи несуть повну хрінь .
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02.11.2023 10:10 Ответить
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы:
«Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
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02.11.2023 09:57 Ответить
Синонім до "свєрхнаглости" є хуцпа. Цим інструментом користується і наш зе-бабуїн, вдячний учень коломойші.
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02.11.2023 10:04 Ответить
До нахабства ще потрібно мати важкі кулаки, бо хирлявому нахабі дадуть по пиці, та й все.
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02.11.2023 10:17 Ответить
Важкі кулаки мати не обов'язково.
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02.11.2023 11:29 Ответить
Не буде мосту не буде Крим стратегічним.
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02.11.2023 10:05 Ответить
Вдарили душевно, по домашнєму
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02.11.2023 10:13 Ответить
мост стоит, а должен быть разрушен
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02.11.2023 13:46 Ответить
 
 