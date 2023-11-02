Украина впервые ударила по Крыму ATACMS 30 октября, - The Economist

30 октября Силы обороны Украины впервые нанесли по оккупированному Крыму удар ракетой ATACMS.

Об этом идет речь в материале The Economist, который цитирует слова главнокомандующего ВСУ о текущем состоянии обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS", - говорится в статье.

Также читайте: Важнейшим компонентом для победы над россиянами должна стать современная авиация, - Залужный в статье для The Economist

Издание цитирует слова Залужного, считающего Крым самым уязвимым местом путина. По мнению главнокомандующего ВСУ, оккупированный украинский полуостров является стержнем путинского проекта восстановления империи. Вся легитимность этого проекта основывается на том, что путин "вернули" Крым в состав россии.

The Economist отмечает, что в последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, остающийся критически важным для логистики путинской войны.

"Он должен знать, что это часть Украины, и что эта война идет именно там", - цитирует издание слова Залужного.

Также смотрите: Оккупанты построили в Крыму новые позиции ПВО. Военной техники там пока нет. ВИДЕО

Напомним, 30 октября СтратКом ВСУ сообщил, что в оккупированном Крыму поражен стратегический объект системы ПВО. Позже РосСМИ написали, что речь идет о российском ЗРК С-300.