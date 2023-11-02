Украина впервые ударила по Крыму ATACMS 30 октября, - The Economist
30 октября Силы обороны Украины впервые нанесли по оккупированному Крыму удар ракетой ATACMS.
Об этом идет речь в материале The Economist, который цитирует слова главнокомандующего ВСУ о текущем состоянии обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS", - говорится в статье.
Издание цитирует слова Залужного, считающего Крым самым уязвимым местом путина. По мнению главнокомандующего ВСУ, оккупированный украинский полуостров является стержнем путинского проекта восстановления империи. Вся легитимность этого проекта основывается на том, что путин "вернули" Крым в состав россии.
The Economist отмечает, что в последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, остающийся критически важным для логистики путинской войны.
"Он должен знать, что это часть Украины, и что эта война идет именно там", - цитирует издание слова Залужного.
Напомним, 30 октября СтратКом ВСУ сообщил, что в оккупированном Крыму поражен стратегический объект системы ПВО. Позже РосСМИ написали, что речь идет о российском ЗРК С-300.
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І не один тільки зєля винен у тому, що їх досі немає.
але не сталося , як гадалося ,
бо Зе всіх пенехитрив 😠
на превеликий жаль !!
Постпред России отказал стране в праве на самооборону.
Израиль является «страной-оккупантом» и «не имеет права на самооборону», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии.
По его словам, «США и их союзникам на фоне войны между Израилем и ХАМАС остается твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году».
А в каком статусе тогда сейчас находится Россия?
Он об этом ничего не сказал..
Це тобі як "оцінка" твого "англомовного випендрєжу"
«Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».