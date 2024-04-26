РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9212 посетителей онлайн
Новости Война
3 216 18

Украина сможет использовать ATACMS для ударов по войскам РФ в Крыму, - NYT

Пентагон пояснив ціль постачання ATACMS для України

Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию The New York Times сообщили неназванные представители Пентагона.

Как отмечается, целью поставки ATACMS будет "большее давление" на Крым, на центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище".

"После нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнобойную версию ракет ATACMS, которые могут преодолевать расстояние в 190 миль - это около 305 км", - напоминает издание.

Также читайте: В США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению относительно Taurus, - СМИ

Чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности США, заявили, что значительная часть поставок оружия, которая долго откладывалась, должна была бы сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины.

Новое оружие может проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения войск РФ на юго-востоке.

Также читайте: США в марте передали Украине более сотни дальнобойных ракет ATACMS, - NYT

Ракеты ATACMS для Украины

После нескольких месяцев запросов Украина получила версию армейских тактических ракетных систем большей дальности, известную как ATACMS, которая может преодолевать 190 миль. Перед поставкой в этом месяце США поставили Украине версию системы, которая имеет дальность действия 100 миль и вооружена кассетными боеприпасами широкого радиуса действия.

Представители Пентагона отказались указать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину. Администрация Байдена тайно отправила ATACMS большей дальности, чтобы не предупреждать россиян. Они были частью поставок на сумму 300 миллионов долларов, объявленной в марте, которая стала первым новым пакетом помощи для страны.

Автор: 

Крым (26363) Пентагон (1446) США (26381) ATACMS (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Україна може використати їх де захоче і заявляти що це ракети власного виробництва. Як "Герані" в свинособак...
показать весь комментарий
26.04.2024 09:18
+3
Як не дивно, але знову винні США, що не дють нам використовувати свої ракети по кацапській території, а тільки по окупованих. То в чім проблема? Хай Найневтікаємий і Найвишиваємий бісором Лідор світу виготовить свої, українські ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільха М"(ті що залишив "барига" і створить свої більш вагомі "Лисиій", "Беня", "Квартальна криворізька" на відстань за 1000 км, зарядить їх асфальтом і вдубасять по кацапах. Чому у про..бах Володі Херпіду вічно ваинні США, НАТО, німці, поляки і тільки не він і його антимайданна команда?
Відомо зеленим вівцям, що на 9 трвня кацапи зібрали трофейну техніку з поля бою, більше 30 країн НАТО і будуть виставляти їх на своїй сатанінській червоній площі? То як давати такі страшні ракети, коли не можуть захистити від ворога те, що дали? Ворог захопив танки "Леопард", "Бредлі" і протитанкові гранатомети та іншу новітню зброю. То виходить, що наші партнери мають списати і забутися про цю техніку для своїх військ і будувати нову, бо технологія захисту потрапила до рук ворога і танки ці перетворилися в металобрухт. Я навіть не здивуюся, коли кацапи повідомляить, що технологія випуску наших всіх ракет лежать в них на столі.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:53
+2
Скоріш за все там немає нічого новітнього

Були заяви, що з танків знімають броню - тому так довго.
Хоча під час війни в Іраку, оновлювали броню за пару годин.
З гаубиць знімають електроніку. Тільки Канада поставила 4 гаубиці з електронікою, щоб стріляти ескалібурами
і т.п.
показать весь комментарий
26.04.2024 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна може використати їх де захоче і заявляти що це ракети власного виробництва. Як "Герані" в свинособак...
показать весь комментарий
26.04.2024 09:18 Ответить
Думаю, все дозволено, а це гра в "ихтамнет" для путіна
показать весь комментарий
26.04.2024 10:35 Ответить
Звійсно, що Атакмс від Байдена, це не те ж саме, що Джавеліни від Трампа. Пам'ятаєте, як нам заборонено було використовувати Джавеліни, які руда бєлка мала необережність нам надати після довгих вмовлянь проукраїнських американців.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:24 Ответить
Рудий хоча б надав, а за часів Обами взагалі діяло ембарго.

19 Жовтня, 2018
"Ми скасували ембарго на поставки зброї Україні - це те, що ще кілька років тому ми вважали потенційно провокаційним кроком, хоча Україна має право захищати себе. Ми від цього [ембарго] позбулися, ми допомогли Україні поставками протитанкових озброєнь, противоснайперських систем", - заявив Курт Волкер.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:42 Ответить
Ну, Обама був молодий зелений та за мир в усьому мирі.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:56 Ответить
тому отримали анексію Крима та Донбасу

внески країн на НАТО https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/3/pdf/230321-def-exp-2022-en.pdf постійно знижувались дивитись Graph6
ціна https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart на нафту від +100% до +200% порівнючи з Трампом (дивитись by president)
показать весь комментарий
26.04.2024 12:09 Ответить
Республіканці в Конгресі не одноразово вимагали адміністрацію надати дальнобійні атакамс
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України - звітує, що адміністрація неодноразово відмовлялась надати ракети атакамс
Зараз Джонсон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закріпив це в законі , про допомогу
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України

також республіканці розробили закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України

закони підписані - треба виконувати

на розробку цих законів республіканці витратили 2 місяці, коли отримали від демократичного Сенату остаточну https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas версію закону про допомогу Україні
Сенат закінчив вносити поправки 13 лютого 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)) та передав республіканцям в Палату представників

також на розгляді закон від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
показать весь комментарий
26.04.2024 10:47 Ответить
Мене не цікавлять республіканці, які рядочком лягли під Трампа, шахрая та майбутнього зека, заради лише своєї майбутньої карьєри.

Ви на зарплаті у Трампа, що так йому відпрацьовуєте та поширюєте хуцпу?
показать весь комментарий
26.04.2024 11:33 Ответить
Всі закони розробили республіканці, витративши 2 місяці після 13 лютого 2024 року - це факт

що поганого, що тепер в законі закріплені вимоги
- розробити план перемоги України
- надати атакамс для перемоги України
- конфіскувати 300млрд на допомогу України

До цього часу в законах таких вимог не було
Тільки дайте гроші - з яких тільки 70% були на Україну, а потім тільки приблизно 70% були використані, інші втрачені, "не комфортно" давати і т.п.

До чого тут Трамп, він не згадувався
Ті хто відразу згадує Трампа, то явно проти перемоги України
показать весь комментарий
26.04.2024 11:54 Ответить
Як каже наш мудрий Адмін - «ви самі обираєте з ким хочете спілкуватись» .
Так от, я не хочу з вами спілкуватись та отримувати від вас простирадла текстів про хароших республіканців та поганих демократів. На яких довбнів розрахована ваша брехня мені взагалі не зрозуміло. Мабуть на кацапів, які знають мову.

Проти перемоги України не ті , хто згадує трампа, а ті, хто його стару дупу прикриває своїми грудьми. От саме так, як це робите ви разом з командою підтримки, яка зараз на зміні.

Бувайте.
показать весь комментарий
26.04.2024 12:31 Ответить
"простирадла текстів про хароших республіканців та поганих демократів" - це факти з посиланнями на прийняті закони, щоб не бути голослвним, та інші читачі могли перевірити, та сформувати власну думку на основі фактів

"На яких довбнів розрахована ваша брехня" - приклад брехні можна навести?
показать весь комментарий
26.04.2024 12:51 Ответить
Я з вами попрощалась навіки.
показать весь комментарий
26.04.2024 12:56 Ответить
Коли ЄрЗе умовить Держдеп на дозвіл обстрілювати штатівською зброєю військові об'єкти касапів за лінією державного кордону?
Хоча... ЄрЗе на подібне не здатен.... А на олімпі політичної влади США та на найближчих його підступах перевелись свої Рейгани і Маккейни...
показать весь комментарий
26.04.2024 09:33 Ответить
Як не дивно, але знову винні США, що не дють нам використовувати свої ракети по кацапській території, а тільки по окупованих. То в чім проблема? Хай Найневтікаємий і Найвишиваємий бісором Лідор світу виготовить свої, українські ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільха М"(ті що залишив "барига" і створить свої більш вагомі "Лисиій", "Беня", "Квартальна криворізька" на відстань за 1000 км, зарядить їх асфальтом і вдубасять по кацапах. Чому у про..бах Володі Херпіду вічно ваинні США, НАТО, німці, поляки і тільки не він і його антимайданна команда?
Відомо зеленим вівцям, що на 9 трвня кацапи зібрали трофейну техніку з поля бою, більше 30 країн НАТО і будуть виставляти їх на своїй сатанінській червоній площі? То як давати такі страшні ракети, коли не можуть захистити від ворога те, що дали? Ворог захопив танки "Леопард", "Бредлі" і протитанкові гранатомети та іншу новітню зброю. То виходить, що наші партнери мають списати і забутися про цю техніку для своїх військ і будувати нову, бо технологія захисту потрапила до рук ворога і танки ці перетворилися в металобрухт. Я навіть не здивуюся, коли кацапи повідомляить, що технологія випуску наших всіх ракет лежать в них на столі.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:53 Ответить
Скоріш за все там немає нічого новітнього

Були заяви, що з танків знімають броню - тому так довго.
Хоча під час війни в Іраку, оновлювали броню за пару годин.
З гаубиць знімають електроніку. Тільки Канада поставила 4 гаубиці з електронікою, щоб стріляти ескалібурами
і т.п.
показать весь комментарий
26.04.2024 10:51 Ответить
На війні техніка на фронті завжди попадає у руки противника. Достатньо зайти на сайт Oryx та подивитися яка та скільки. Але до чого тут далекобійні ракети, які не знаходяться на лінії фронту? І яка ще новітня технологія захисту? Цим машинам по 20-30 років. Дурня цілковита.
показать весь комментарий
26.04.2024 11:33 Ответить
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/04/22/the-long-neptune-is-ukraines-favorite-missile-for-swatting-russias-black-sea-fleet-more-and-more-are-rolling-off-the-production-line/?sh=5d8a88bf7e3c «Довгий Нептун» - улюблена українська ракета для ураження Чорноморського флоту Росії. Все більше і більше сходить з виробничої лінії

І цими вихідними вона знову вижила, мабуть, уникнувши серйозних пошкоджень під час українського ракетного нальоту на якірну стоянку російського Чорноморського флоту в Севастополі, в окупованому Криму.

Супутникові знімки після атаки не показують жодних очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови Kommuna. Якщо старе судно зазнало будь-яких серйозних пошкоджень, то воно суто внутрішнє - і неможливо перевірити.

Російські моряки не повинні вважати, що вони або їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час недільного удару по Севастополю українці використовували новітні крилаті ракети «Нептун». І ще багато наземних Нептунів на шляху.

Українські ракети, безпілотники та диверсанти неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту під час 26-місячної війни Росії проти України, пошкодивши або знищивши більше десятка великих кораблів флоту, а також його допоміжні авіабази, засоби протиповітряної оборони та командні пункти - не не тільки в Севастополі, але й в інших кримських портах і навіть на півдні Росії.

Коли українці запускають ракети по Чорноморському флоту, це зазвичай ракети «Нептун»: нові версії старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.

Базовий Neptune був лише прототипом, коли Росія розширила свою війну проти України в лютому 2022 року. Перша діюча батарея Neptune, яка на папері включає в себе шість встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, випустила свій перший запуск. гнівно стріляв у квітні 2022 року, потопивши флагман Чорноморського флоту «Москва» за 60 миль від українського узбережжя.

Потопивши Москву, український флот довів, що «Нептун» - з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною самонаведенням і 300-фунтовою боєголовкою - може працювати.

Однак 17-футовий корпус ракети містив достатньо палива для польоту на 120 миль. Цього було достатньо, щоб націлитися на Москву, оскільки екіпаж крейсера нахабно відплив лише за 60 миль від українського узбережжя.

І оскільки російські військові кораблі відступили далі від узбережжя внаслідок затоплення Москви, вони стали набагато складнішими цілями. І вразити їх основні якірні пункти - Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні Росії - стало неможливим для екіпажів «Нептуна» українського флоту. На відстані 160 миль Севастополь є найближчим до українських ліній.

Тож київське конструкторське бюро «Луч» взялося за виробництво «Довгого Нептуна», який назвав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. У цього довшого Нептуна достатньо пального для польоту на 200 миль. Паралельно «Луч» допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші та на морі.

«Довгий Нептун» вперше завдав удару в серпні, пошкодивши батарею ППО С-400 ВПС Росії в Криму. А під час масштабного рейду минулого місяця Long Neptunes націлив на чотири російські кораблі в Севастополі, а також на портові споруди та нафтобазу.

Ракетна атака на Kommuna через місяць, можливо, не сильно пошкодила 111-річний корабель. Але майже напевно нападів буде більше, оскільки війна йде вже третій рік.
показать весь комментарий
26.04.2024 11:37 Ответить
а невже якась рейчмітал чи друга компанія на заході не могла наштампувати нам наших вільх, нептунів та других ракет
по наших проектах
вже готові, випробувані....
чи нє, нікуя, не на часі куйньою страждати.
бо так працює весь світ...
показать весь комментарий
26.04.2024 12:26 Ответить
 
 