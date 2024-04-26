Украина сможет использовать ATACMS для ударов по войскам РФ в Крыму, - NYT
Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию The New York Times сообщили неназванные представители Пентагона.
Как отмечается, целью поставки ATACMS будет "большее давление" на Крым, на центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище".
"После нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнобойную версию ракет ATACMS, которые могут преодолевать расстояние в 190 миль - это около 305 км", - напоминает издание.
Чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности США, заявили, что значительная часть поставок оружия, которая долго откладывалась, должна была бы сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины.
Новое оружие может проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения войск РФ на юго-востоке.
Ракеты ATACMS для Украины
После нескольких месяцев запросов Украина получила версию армейских тактических ракетных систем большей дальности, известную как ATACMS, которая может преодолевать 190 миль. Перед поставкой в этом месяце США поставили Украине версию системы, которая имеет дальность действия 100 миль и вооружена кассетными боеприпасами широкого радиуса действия.
Представители Пентагона отказались указать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину. Администрация Байдена тайно отправила ATACMS большей дальности, чтобы не предупреждать россиян. Они были частью поставок на сумму 300 миллионов долларов, объявленной в марте, которая стала первым новым пакетом помощи для страны.
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19 Жовтня, 2018
"Ми скасували ембарго на поставки зброї Україні - це те, що ще кілька років тому ми вважали потенційно провокаційним кроком, хоча Україна має право захищати себе. Ми від цього [ембарго] позбулися, ми допомогли Україні поставками протитанкових озброєнь, противоснайперських систем", - заявив Курт Волкер.
внески країн на НАТО https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/3/pdf/230321-def-exp-2022-en.pdf постійно знижувались дивитись Graph6
ціна https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart на нафту від +100% до +200% порівнючи з Трампом (дивитись by president)
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України - звітує, що адміністрація неодноразово відмовлялась надати ракети атакамс
Зараз Джонсон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закріпив це в законі , про допомогу
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України
також республіканці розробили закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України
закони підписані - треба виконувати
на розробку цих законів республіканці витратили 2 місяці, коли отримали від демократичного Сенату остаточну https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas версію закону про допомогу Україні
Сенат закінчив вносити поправки 13 лютого 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)) та передав республіканцям в Палату представників
також на розгляді закон від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
Ви на зарплаті у Трампа, що так йому відпрацьовуєте та поширюєте хуцпу?
що поганого, що тепер в законі закріплені вимоги
- розробити план перемоги України
- надати атакамс для перемоги України
- конфіскувати 300млрд на допомогу України
До цього часу в законах таких вимог не було
Тільки дайте гроші - з яких тільки 70% були на Україну, а потім тільки приблизно 70% були використані, інші втрачені, "не комфортно" давати і т.п.
До чого тут Трамп, він не згадувався
Ті хто відразу згадує Трампа, то явно проти перемоги України
Так от, я не хочу з вами спілкуватись та отримувати від вас простирадла текстів про хароших республіканців та поганих демократів. На яких довбнів розрахована ваша брехня мені взагалі не зрозуміло. Мабуть на кацапів, які знають мову.
Проти перемоги України не ті , хто згадує трампа, а ті, хто його стару дупу прикриває своїми грудьми. От саме так, як це робите ви разом з командою підтримки, яка зараз на зміні.
Бувайте.
"На яких довбнів розрахована ваша брехня" - приклад брехні можна навести?
Хоча... ЄрЗе на подібне не здатен.... А на олімпі політичної влади США та на найближчих його підступах перевелись свої Рейгани і Маккейни...
Відомо зеленим вівцям, що на 9 трвня кацапи зібрали трофейну техніку з поля бою, більше 30 країн НАТО і будуть виставляти їх на своїй сатанінській червоній площі? То як давати такі страшні ракети, коли не можуть захистити від ворога те, що дали? Ворог захопив танки "Леопард", "Бредлі" і протитанкові гранатомети та іншу новітню зброю. То виходить, що наші партнери мають списати і забутися про цю техніку для своїх військ і будувати нову, бо технологія захисту потрапила до рук ворога і танки ці перетворилися в металобрухт. Я навіть не здивуюся, коли кацапи повідомляить, що технологія випуску наших всіх ракет лежать в них на столі.
Були заяви, що з танків знімають броню - тому так довго.
Хоча під час війни в Іраку, оновлювали броню за пару годин.
З гаубиць знімають електроніку. Тільки Канада поставила 4 гаубиці з електронікою, щоб стріляти ескалібурами
і т.п.
І цими вихідними вона знову вижила, мабуть, уникнувши серйозних пошкоджень під час українського ракетного нальоту на якірну стоянку російського Чорноморського флоту в Севастополі, в окупованому Криму.
Супутникові знімки після атаки не показують жодних очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови Kommuna. Якщо старе судно зазнало будь-яких серйозних пошкоджень, то воно суто внутрішнє - і неможливо перевірити.
Російські моряки не повинні вважати, що вони або їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час недільного удару по Севастополю українці використовували новітні крилаті ракети «Нептун». І ще багато наземних Нептунів на шляху.
Українські ракети, безпілотники та диверсанти неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту під час 26-місячної війни Росії проти України, пошкодивши або знищивши більше десятка великих кораблів флоту, а також його допоміжні авіабази, засоби протиповітряної оборони та командні пункти - не не тільки в Севастополі, але й в інших кримських портах і навіть на півдні Росії.
Коли українці запускають ракети по Чорноморському флоту, це зазвичай ракети «Нептун»: нові версії старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.
Базовий Neptune був лише прототипом, коли Росія розширила свою війну проти України в лютому 2022 року. Перша діюча батарея Neptune, яка на папері включає в себе шість встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, випустила свій перший запуск. гнівно стріляв у квітні 2022 року, потопивши флагман Чорноморського флоту «Москва» за 60 миль від українського узбережжя.
Потопивши Москву, український флот довів, що «Нептун» - з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною самонаведенням і 300-фунтовою боєголовкою - може працювати.
Однак 17-футовий корпус ракети містив достатньо палива для польоту на 120 миль. Цього було достатньо, щоб націлитися на Москву, оскільки екіпаж крейсера нахабно відплив лише за 60 миль від українського узбережжя.
І оскільки російські військові кораблі відступили далі від узбережжя внаслідок затоплення Москви, вони стали набагато складнішими цілями. І вразити їх основні якірні пункти - Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні Росії - стало неможливим для екіпажів «Нептуна» українського флоту. На відстані 160 миль Севастополь є найближчим до українських ліній.
Тож київське конструкторське бюро «Луч» взялося за виробництво «Довгого Нептуна», який назвав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. У цього довшого Нептуна достатньо пального для польоту на 200 миль. Паралельно «Луч» допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші та на морі.
«Довгий Нептун» вперше завдав удару в серпні, пошкодивши батарею ППО С-400 ВПС Росії в Криму. А під час масштабного рейду минулого місяця Long Neptunes націлив на чотири російські кораблі в Севастополі, а також на портові споруди та нафтобазу.
Ракетна атака на Kommuna через місяць, можливо, не сильно пошкодила 111-річний корабель. Але майже напевно нападів буде більше, оскільки війна йде вже третій рік.
по наших проектах
вже готові, випробувані....
чи нє, нікуя, не на часі куйньою страждати.
бо так працює весь світ...