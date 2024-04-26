Украина сможет использовать ATACMS для ударов по войскам РФ в Крыму, - NYT

Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию The New York Times сообщили неназванные представители Пентагона.

Как отмечается, целью поставки ATACMS будет "большее давление" на Крым, на центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище".

"После нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнобойную версию ракет ATACMS, которые могут преодолевать расстояние в 190 миль - это около 305 км", - напоминает издание.

Также читайте: В США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению относительно Taurus, - СМИ

Чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности США, заявили, что значительная часть поставок оружия, которая долго откладывалась, должна была бы сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины.

Новое оружие может проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения войск РФ на юго-востоке.

Также читайте: США в марте передали Украине более сотни дальнобойных ракет ATACMS, - NYT

Ракеты ATACMS для Украины

После нескольких месяцев запросов Украина получила версию армейских тактических ракетных систем большей дальности, известную как ATACMS, которая может преодолевать 190 миль. Перед поставкой в этом месяце США поставили Украине версию системы, которая имеет дальность действия 100 миль и вооружена кассетными боеприпасами широкого радиуса действия.

Представители Пентагона отказались указать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину. Администрация Байдена тайно отправила ATACMS большей дальности, чтобы не предупреждать россиян. Они были частью поставок на сумму 300 миллионов долларов, объявленной в марте, которая стала первым новым пакетом помощи для страны.