В США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению относительно Taurus, - СМИ
США хотят, чтобы передача ATACMS Украине побудила Германию предоставить Киеву Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США.
Он также отметил, что решение о предоставлении Taurus Украине должна принять именно Германия.
"Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности - мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором", - подчеркнул он.
Украина давно просит Германию предоставить ракеты Taurus дальностью до 500 километров. Но Берлин отказался это делать, опасаясь эскалации конфликта
Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.
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Зараз розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО - виробництва ракет для американської системи ППО Patriot.
За словами Готтшильда, оборонна промисловість не має права виробляти продукцію без замовлень на неї, а замовлень на TAURUS не було. Водночас він попередив, що для відновлення виробництва ракет, які Україна так хотіла б отримати, знадобиться певний час.
Похоже, что это оговорочки по Фройду - навешивать на других то, чего стыдишься в себе.
Я лично отговаривал всех вокруг как мог в 2019 году, рассказывал что произойдёт и как он уничтожит страну - но произошло ещё хуже, я был даже оптимистичен.
И говорил, что уеду, если его выберут, так как страна обречена. И уехал.
А ты чего уехал, юморист %уев? Тоже четырежды уклонист, как твой кумир?
Вони виконували завдання на послаблення(знищення) української держави.Усі-починаючи з покійного Кравчука,закінчуючи Боневтіком.
причём, пишет коротко, но очень ёмко. Респект.
Який же ви наївний.Це тупо договорняк-театр для лохів.
Якщо ви ще не зрозуміли за роки пландемії барановіруса,що усі держави в договорняках друг с другом,то мені добавити для вас нічого.
Так что, не надо совсем уж по-жлобски обзывать канцлера этой щедрой страны.
нигде и никогда никто не повышает голос, никаких конфликтов в очереди в магазине, в транспорте, в кафе, в ресторанах: все спокойные, уважительные, доброжелательные. Особенно поразил тот факт, что когда троллейбус проезжает мимо церкви, то многие пассажиры крестятся, поворачиваясь лицом к храму. Невероятное зрелище...
Дикари даже похлеще русских.Многие поддерживают ******** и даже те кто получил румынские паспорта и живёт в Европе.Просто это правительство у них такое сейчас прозападное и им надо идти в Евросоюз.
А то что крестятся в троллейбусе это ещё один признак кретинизма.
Та яка вже там до біса ескалація??? Задіяно ВСЕ, що можна було вже задіяти: танки, крилаті ракети, гармати, РСЗВ, літаки, гелікоптери, кораблі. Ті ж самі хімарси, які надала Німеччина, мали б стати тим фактором, що мав би призвести до цієї так званої "ескалації". Лиха вони русні наробили чимало, може навіть більше, ніж стормшедоу та скальпи.
Та чого вже боятися???
Зрозумійте мене правильно, я з вами глобально погоджуюся, але вже нудить від згадки Зе під буквально кожною новиною. Він усім тут у під'їзді насцяв.
це так, про стародавніх таврів-скифів