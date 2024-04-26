В США надеются, что предоставление ATACMS Украине подтолкнет Берлин к решению относительно Taurus, - СМИ

США хотят, чтобы передача ATACMS Украине побудила Германию предоставить Киеву Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США.

Он также отметил, что решение о предоставлении Taurus Украине должна принять именно Германия.

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"Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности - мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором", - подчеркнул он.

Украина давно просит Германию предоставить ракеты Taurus дальностью до 500 километров. Но Берлин отказался это делать, опасаясь эскалации конфликта

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.