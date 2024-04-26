У США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus, - ЗМІ

США хочуть, щоб передача ATACMS Україні, спонукала Німеччину надати Києву Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що про це заявив неназваний високопосадовець оборонного відомства США.

Він також зазначив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

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"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності - ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", - наголосив він.

Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту

Що таке Taurus?

Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограм (з них 480-кілограм це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.

Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.