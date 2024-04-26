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У США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus, - ЗМІ

США хочуть, щоб передача ATACMS Україні, спонукала Німеччину надати Києву Taurus.

США хочуть, щоб передача ATACMS Україні, спонукала Німеччину надати Києву Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що про це заявив неназваний високопосадовець оборонного відомства США.

Він також зазначив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

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"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності - ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", - наголосив він.

Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту

Що таке Taurus?

Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограм (з них 480-кілограм це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.

Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Автор: 

Німеччина (7318) крилаті ракети (1070) США (22473) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+5
Потрібно давно свої ракети даного типу мати.
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26.04.2024 07:24
+4
Надо было американцам контейнер памперсов для Шольца включить в пакет помощь, он без них не решится.
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26.04.2024 02:15
+3
Пусть Американцы дадут 50 томагавков на 2500 км,тех которые на автомобильной алатформе и разрешение бить ими по военным заводам Парашки-это будет лучшим толчком для сцущих немцев которые боятся 500 километровые Таурусы дать. Хотя-бв 50 Таурусов из тех 500 что есть у Германии
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26.04.2024 01:42
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В Україні теж багато хто на це сподівається, але судячи з останніх заяв, в Німеччині не готові надати ці ракети і малоймовірно, що найближчим часом там змінять свою позицію.
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26.04.2024 01:18 Відповісти
нуу, буде видно. Шольц теж дуже довго тягнув з рішенням про Леопарди, все на Америку кивав, щоб вона Абрамси передала. і коли американці оголосили про передачу Абрамсів, то Шольц практично відразу змінив свою позицію і дав відмашку Леопардам.. хлча там тих таурусів кілька сотень всього лиш, то нам можуть виділити символісно кілька десятків.
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26.04.2024 01:22 Відповісти
Отже, тоді будемо сподіватися, що Ви праві, а я помилився, адже ці ракети нам дуже потрібні.
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26.04.2024 01:34 Відповісти
тааак. Споримо що щольц нам не дасть туарус? принаймі найближчими місяцями?
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26.04.2024 02:39 Відповісти
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26.04.2024 02:46 Відповісти
хіба що американці самі свою систему програмування польотного завдання Томагавків адаптують під Тауруси - бо німці за 20 років втратили компетенцію і зробити таку систему для нас вони вже не спотяпні
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26.04.2024 01:28 Відповісти
Пусть Американцы дадут 50 томагавков на 2500 км,тех которые на автомобильной алатформе и разрешение бить ими по военным заводам Парашки-это будет лучшим толчком для сцущих немцев которые боятся 500 километровые Таурусы дать. Хотя-бв 50 Таурусов из тех 500 что есть у Германии
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26.04.2024 01:42 Відповісти
від такого рішення сша самі обс*ться) вони ж не воюють з рашею. Нам не можна бити по кацапській території, забули?
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26.04.2024 02:41 Відповісти
Пане , а Ви вибирали Президента США чи України? Американці знають, що їм робити. Попросіть у Володі Херпіду, хай зробить сотню ракет "Сапсан", які можуть летіти за 1000 км. і бити про капах. Можливості, гроші і спеціалісти Україна мє. Чомусь при "баризі" при відсутності грошей зробили 4 ракети, тут при такому честнєйшему, простому парню від наріду, не із системи не зробили жодної. Але Вован Херпіду не дурень, в його кишені лежить декілька пспортів і нерухомість за кордоном і якщо що, то тільки п'ятки замелькають. Йому основне телевізор - марафон, на якому він пудрить мізки наріду 73%, щоб довго (скільки вийде) їх грабувати, а стрілки, що немає ракет, переводити на США і Німеччину.
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26.04.2024 10:06 Відповісти
TAURUS Systems виробляє ті самі однойменні німецько-шведські ракети, про які зараз просить Україна, оскільки вони особливо добре підходять для знищення ворожих бункерів або його ланцюжків постачання (включно з мостами, наприклад, кримським).

Зараз розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО - виробництва ракет для американської системи ППО Patriot.
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26.04.2024 01:50 Відповісти
Керівник німецької дочірньої компанії виробника ракет TAURUS, європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA) Томас Готтшильд оголосив про призупинення їхнього виробництва через відсутність замовлень.

За словами Готтшильда, оборонна промисловість не має права виробляти продукцію без замовлень на неї, а замовлень на TAURUS не було. Водночас він попередив, що для відновлення виробництва ракет, які Україна так хотіла б отримати, знадобиться певний час.
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26.04.2024 01:58 Відповісти
В Німеччини всього 340 Таурусів,а в США є 5 тисяч AGM-158.
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26.04.2024 01:54 Відповісти
Надо было американцам контейнер памперсов для Шольца включить в пакет помощь, он без них не решится.
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26.04.2024 02:15 Відповісти
Шутка уровня "квартала 95". Уверен, вы в 2019 голосовали за зе-квартал, и сейчас отсиживаетесь в Польше, так?
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26.04.2024 10:05 Відповісти
О, да Вы просто гений дедукции! Ваша фамилия случайно не Холмс? Чего бомбануло-то, полудурок зелёный? Шольц - твой папа? Или любовник? Сначала вернись в Украину, а потом будешь тявкать в мой адрес.
Похоже, что это оговорочки по Фройду - навешивать на других то, чего стыдишься в себе.

Я лично отговаривал всех вокруг как мог в 2019 году, рассказывал что произойдёт и как он уничтожит страну - но произошло ещё хуже, я был даже оптимистичен.
И говорил, что уеду, если его выберут, так как страна обречена. И уехал.
А ты чего уехал, юморист %уев? Тоже четырежды уклонист, как твой кумир?
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26.04.2024 12:07 Відповісти
или не в Польше, а скорее на рассии, судя к чему клонят ваши шуточки
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26.04.2024 10:07 Відповісти
Американці просто не вірять, шо Україна, на чолі з зеленским може виробляти шось таке - ну от наприклад - Грім-2 дальністю 500 км( хоча генконструктор і до тисячи, казав, можна розігнати). Мудрили українськи намудрили у 19 році - все чесно, начебто, але всеодно винен Байден, Шольц..., а не зеленский - бо він свій і не готувався до війни.
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26.04.2024 03:55 Відповісти
Поплигала * по кочкам.
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26.04.2024 07:06 Відповісти
Що ж у вас така коротка пам'ять, лише на 5 років вистачає?! Релігія не дозволяє згадати ті часи, коли наше озброєння або продавалось, або віддавалось задарма, або тупо знищувалось?
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26.04.2024 07:06 Відповісти
Ну чому коротка - чудово пам'ятаю і Кравчука з Кучмою, і Єханурова, і міністрів оборони біженця з Єнакієва. Мова йде про саме останні роки - бо саме вони і призвели до такої крові - саме зеленский приклав найбільшу руку у знищені України як держави.
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26.04.2024 08:16 Відповісти
Неможливо знищити те, чого немає. Україна як держава застрягла десь між зародком та немовлям, з періодичними коливаннями в ту чи іншу сторону. Як почалась її новітня історія з повального саморозграбовування, так ні до чого путнього ми і не прийшли. Як плюнула держава на народ на початку історії, так лише тепер згадала про його існування - в сенсі необхідності захисту держави. І безглуздо говорити, що хтось більше винен, а хтось менше, - всі однаково не давали державі стати на ноги.
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26.04.2024 08:54 Відповісти
І вибирали всіх хто недавав - не інопланетяне - а мудрі українці. Хто ж нам винен - у всякому разі не США та Европа - неспроможність разрахувати хочаб один крок на перед та бачити ризики, хочаб декілька, та хочаб один.
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26.04.2024 10:31 Відповісти
всі однаково не давали державі стати на ноги.
Вони виконували завдання на послаблення(знищення) української держави.Усі-починаючи з покійного Кравчука,закінчуючи Боневтіком.
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26.04.2024 16:09 Відповісти
Ласковый зверь пишет очень верные и глубокие суждения по самым важнейшим проблемам:

причём, пишет коротко, но очень ёмко. Респект.
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26.04.2024 18:32 Відповісти
Той наратив, що зелена жаба не готувалася до війни є хибним. Готувалися, відємно. Протипіхотні міни ліквідували, розмінували всі ділянки про які попрохали каци. Прибрали охорону з Гостомельського летовища.
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26.04.2024 09:59 Відповісти
Тільки якщо Україну в цьому питанні підтрумає США, Британія і ще й Франція, тоді німецький Льод потаєт!
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26.04.2024 06:22 Відповісти
Ціль для півсотні " таурасів"-єдина! І це - Кримський міст! Тому Шольц і боіться!
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26.04.2024 06:30 Відповісти
Тому Шольц і боіться!

Який же ви наївний.Це тупо договорняк-театр для лохів.
Якщо ви ще не зрозуміли за роки пландемії барановіруса,що усі держави в договорняках друг с другом,то мені добавити для вас нічого.
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26.04.2024 16:13 Відповісти
Потрібно давно свої ракети даного типу мати.
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26.04.2024 07:24 Відповісти
без образ) кому як не кроту знати, що ворожі "кроти" на банковій залишили без фінансування ракетну програму у 2019 р. а потім надали координати для знищення виробництв.
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26.04.2024 15:26 Відповісти
берлин ничего не даст- хочет быстрее закончить войну с любым результатом
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26.04.2024 07:39 Відповісти
Берлин уже на втором месте по поставкам оружия и техники между прочим )
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26.04.2024 08:19 Відповісти
К тому, что Берлин на втором месте по объёмам помощи, поставляемой Украине, Германия ещё и приняла у себя наибольшее число украинских беженцев.

Так что, не надо совсем уж по-жлобски обзывать канцлера этой щедрой страны.
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26.04.2024 18:36 Відповісти
Если считать на одного гражданина принявшей страны то первая это Молдова среди всех стран.В Кишиневе сейчас очень много украинцев.
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27.04.2024 00:12 Відповісти
Вы правы : летом 2022 года я провел целый месяц в Бельцах. В городе было очень людей из Украины : почти все гостиницы, все пригородные санатории были полностью заселены украинскими беженцами. Молдова приняла их с исключительно добрым и тёплым отношением. Раньше в Молдове не был, поэтому был просто поражён тем, насколько молдоване щедрые, уважительные добросердечные люди. Не знал, в Молдове настолько высока вежливость и культура межличностных отношений:

нигде и никогда никто не повышает голос, никаких конфликтов в очереди в магазине, в транспорте, в кафе, в ресторанах: все спокойные, уважительные, доброжелательные. Особенно поразил тот факт, что когда троллейбус проезжает мимо церкви, то многие пассажиры крестятся, поворачиваясь лицом к храму. Невероятное зрелище...
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27.04.2024 01:18 Відповісти
Да о чем ты говоришь Денис?
Дикари даже похлеще русских.Многие поддерживают ******** и даже те кто получил румынские паспорта и живёт в Европе.Просто это правительство у них такое сейчас прозападное и им надо идти в Евросоюз.
А то что крестятся в троллейбусе это ещё один признак кретинизма.
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30.04.2024 18:26 Відповісти
да это так, но то что может сильно навредить рашке- не дадут
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26.04.2024 08:23 Відповісти
Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту

 Та яка вже там до біса ескалація??? Задіяно ВСЕ, що можна було вже задіяти: танки, крилаті ракети, гармати, РСЗВ, літаки, гелікоптери, кораблі. Ті ж самі хімарси, які надала Німеччина, мали б стати тим фактором, що мав би призвести до цієї так званої "ескалації". Лиха вони русні наробили чимало, може навіть більше, ніж стормшедоу та скальпи.

Та чого вже боятися???
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26.04.2024 08:25 Відповісти
Немцы не дадут таурусы, бо они сцыкливые меньшовартисные унтерменшы
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26.04.2024 08:33 Відповісти
Заходиш в наші медіа і читаєш, що Америка має нам дати все і навіть ракети ATACMS і це має підштовхнути Німеччину дати нам ракети Taurus. Всі, як один накидються то на Байдена, що мало дає, то на Шольца, що не дає свої ракети і жодного слова по відношенню до нашого Херпіду Нетряпковича Гундосовича, який не тільки не налагодив випуск своїх ракет за 5 років, а навіть і простих снрядів, а на днях змінив всіх членів Рахункової палати, щоб не завжали тирити мериканські гроші, бо крім зброї США дадуть нам і мільярди долрів США. А ви всі зелені вівці поливайте брудом американцівк, німців, французів..., можливо від цього вам буде легше і переможемо коварного ворога. Непогано пристроїлися, отравлені ядом телемарафону.
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26.04.2024 09:28 Відповісти
Херпід Нетряпкович Гундосович зараз з вами в одній кімнаті?

Зрозумійте мене правильно, я з вами глобально погоджуюся, але вже нудить від згадки Зе під буквально кожною новиною. Він усім тут у під'їзді насцяв.
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26.04.2024 15:53 Відповісти
йому за це гроші платять. Не відволікайте
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26.04.2024 23:59 Відповісти
Ухилянтів не віддають, Тауруси не дають, ці німці такі жмоти.
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26.04.2024 09:35 Відповісти
до речі, українське слово "тур", грецьке слово "тавр" і латинське "таурус" - це одне й те саме слово

це так, про стародавніх таврів-скифів
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26.04.2024 09:45 Відповісти
ніхто нам нічого не дасть будуть давати щоб не здохли
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26.04.2024 12:24 Відповісти
Наші партнери неможуть домовитися між собою або навпаки, домовилися тягнути кота за хвіст.
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26.04.2024 15:21 Відповісти
Бояться ескалації, а українців хай винищують, під корінь?
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26.04.2024 19:42 Відповісти
МОЖЕТ ПУСТЬ ТУРКИ У НИХ УКРАДУТ !?)
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26.04.2024 22:19 Відповісти
 
 