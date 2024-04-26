У США сподіваються, що надання ATACMS Україні підштовхне Берлін до рішення щодо Taurus, - ЗМІ
США хочуть, щоб передача ATACMS Україні, спонукала Німеччину надати Києву Taurus.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що про це заявив неназваний високопосадовець оборонного відомства США.
Він також зазначив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.
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"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності - ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", - наголосив він.
Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту
Що таке Taurus?
Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограм (з них 480-кілограм це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.
Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.
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Зараз розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО - виробництва ракет для американської системи ППО Patriot.
За словами Готтшильда, оборонна промисловість не має права виробляти продукцію без замовлень на неї, а замовлень на TAURUS не було. Водночас він попередив, що для відновлення виробництва ракет, які Україна так хотіла б отримати, знадобиться певний час.
Похоже, что это оговорочки по Фройду - навешивать на других то, чего стыдишься в себе.
Я лично отговаривал всех вокруг как мог в 2019 году, рассказывал что произойдёт и как он уничтожит страну - но произошло ещё хуже, я был даже оптимистичен.
И говорил, что уеду, если его выберут, так как страна обречена. И уехал.
А ты чего уехал, юморист %уев? Тоже четырежды уклонист, как твой кумир?
Вони виконували завдання на послаблення(знищення) української держави.Усі-починаючи з покійного Кравчука,закінчуючи Боневтіком.
причём, пишет коротко, но очень ёмко. Респект.
Який же ви наївний.Це тупо договорняк-театр для лохів.
Якщо ви ще не зрозуміли за роки пландемії барановіруса,що усі держави в договорняках друг с другом,то мені добавити для вас нічого.
Так что, не надо совсем уж по-жлобски обзывать канцлера этой щедрой страны.
нигде и никогда никто не повышает голос, никаких конфликтов в очереди в магазине, в транспорте, в кафе, в ресторанах: все спокойные, уважительные, доброжелательные. Особенно поразил тот факт, что когда троллейбус проезжает мимо церкви, то многие пассажиры крестятся, поворачиваясь лицом к храму. Невероятное зрелище...
Дикари даже похлеще русских.Многие поддерживают ******** и даже те кто получил румынские паспорта и живёт в Европе.Просто это правительство у них такое сейчас прозападное и им надо идти в Евросоюз.
А то что крестятся в троллейбусе это ещё один признак кретинизма.
Та яка вже там до біса ескалація??? Задіяно ВСЕ, що можна було вже задіяти: танки, крилаті ракети, гармати, РСЗВ, літаки, гелікоптери, кораблі. Ті ж самі хімарси, які надала Німеччина, мали б стати тим фактором, що мав би призвести до цієї так званої "ескалації". Лиха вони русні наробили чимало, може навіть більше, ніж стормшедоу та скальпи.
Та чого вже боятися???
Зрозумійте мене правильно, я з вами глобально погоджуюся, але вже нудить від згадки Зе під буквально кожною новиною. Він усім тут у під'їзді насцяв.
це так, про стародавніх таврів-скифів