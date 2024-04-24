Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Про це він заявив після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні 24 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним", - заявив канцлер.

Він підкреслив, що його рішення є "дуже чітким", і нагадав, що країни НАТО не повинні стати стороною конфлікту.

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При цьому канцлер запевнив, що Німеччина продовжить бути найбільшим "донором" України в Європі.

Він зазначив, що ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії та згадав у цьому контексті системи РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot - дві з яких уже в Україні та третя буде доставлена незабаром.

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Він наголосив, що найбільше Україна наразі потребує саме засобів ППО.

"Жодна країна не надає стільки засобів ППО, як Німеччина", - сказав Шольц та ще раз звернувся до всіх голів держав і урядів із закликом розглянути можливості, щоби разом "масивно посилити" протиповітряну оборону України, насамперед системами Patriot.

Шольц назвав "надихаючим" рішення американських законодавців ухвалити пакет допомоги Україні, який показує, що Путін прорахувався в сподіванні, що партнери кинуть Україну напризволяще.

"Але рішення США не позбавляє нас у Європі завдання продовжувати посилювати нашу підтримку, щоби Україна могла захиститися від агресора", - наголосив Шольц.

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Він зауважив, що Німеччина і Велика Британія разом стоять на боці України й наразі надають найбільше допомоги Україні, зокрема, здійснюють спільні проєкти з навчання українських солдатів і посилення військово-промислової бази України.

Сунак своєю чергою запевнив, що обидві країни залишатимуться найбільшими партнерами України в Європі.