Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.
Про це він заявив після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні 24 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним", - заявив канцлер.
Він підкреслив, що його рішення є "дуже чітким", і нагадав, що країни НАТО не повинні стати стороною конфлікту.
При цьому канцлер запевнив, що Німеччина продовжить бути найбільшим "донором" України в Європі.
Він зазначив, що ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії та згадав у цьому контексті системи РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot - дві з яких уже в Україні та третя буде доставлена незабаром.
Він наголосив, що найбільше Україна наразі потребує саме засобів ППО.
"Жодна країна не надає стільки засобів ППО, як Німеччина", - сказав Шольц та ще раз звернувся до всіх голів держав і урядів із закликом розглянути можливості, щоби разом "масивно посилити" протиповітряну оборону України, насамперед системами Patriot.
Шольц назвав "надихаючим" рішення американських законодавців ухвалити пакет допомоги Україні, який показує, що Путін прорахувався в сподіванні, що партнери кинуть Україну напризволяще.
"Але рішення США не позбавляє нас у Європі завдання продовжувати посилювати нашу підтримку, щоби Україна могла захиститися від агресора", - наголосив Шольц.
Він зауважив, що Німеччина і Велика Британія разом стоять на боці України й наразі надають найбільше допомоги Україні, зокрема, здійснюють спільні проєкти з навчання українських солдатів і посилення військово-промислової бази України.
Сунак своєю чергою запевнив, що обидві країни залишатимуться найбільшими партнерами України в Європі.
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Поки що.
ППО навіть забезпечена пробивається, бо балістику збити практично неможливо, на дирчики витрачати ******** ніхто не зможе - їх намагаються збивати спареними кулеметами сістєми "максім", Харків, Запоріжжя, Нікополь.. загрожені переробленими с300 з часом підльоту в півхвилини - ніяка пво не встигає зреагувати...
А нам же дають те пво по чайній ложці - он кацапи всі тепло- та гідроелектростанції перемололи, поки ви надумали ********* підкинути.. одну штуку..
Вот например того же Маска сильно напугали "ядерным апокалипсисом"
Просите как сделать. Ну даст он 50 ракет и потеряет рейтинг. И что это изменит? AFD наступит на пятки, тогда будет гораздо хуже с помощью.
Вопли, что Украина не делает ракеты - да, имеет место быть. И в качестве признания собственной ошибки она делает дроны дальнего действия. И тут, оля-ля-ля, "туда не бейте, то не взрывайте". Взорвем, спалим, сравняем с землей. В том числе и то, где собственники немцы. Хотите играть грязно?, - да не вопрос! Не мы первыми начали вести себя аморально и беспринципно, и Украина пока себя так не ведет. Пока. И от вас зависит это "пока" продолжится или прекратится.
Щоб зрозуміли, ****, с ким маєте справу! С Українцями! Тому краще для вас самих виконувати домовленості, та допомагати Україні, пока вона ще дотримується деяких норм поведінки. Бо незабаром це скінчиться.
Но это варварство и за пределами даже для полностью отбитых мозгами подонков.
Не заставляйте нас такими стать.
Лікар запитує у жінки, яка у вас проблема.
Жінка каже, живемо з чоловіком 15 років і якось зараз все йде до розлучення.
Лікар каже, що ви чоловіка не привели.
Жінка каже, а він на коридорі, сидить на стільці.
Лікар відчиняє двері і дивиться на її чоловіка і говорить жінці, адже він у вас підорас.
Жінка лікарю, а весь час говорив мені соціал-демократ, соціал-демократ.
Щось я відчуваю, що вони не в робочому стані.
Тому Щольц і не дає - вони малопридатні до використання.
За недавні роки - не знайшов інформації про хоч учбове використання тих ракет.