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Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Про це він заявив після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні 24 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним", - заявив канцлер.

Він підкреслив, що його рішення є "дуже чітким", і нагадав, що країни НАТО не повинні стати стороною конфлікту.

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При цьому канцлер запевнив, що Німеччина продовжить бути найбільшим "донором" України в Європі.

Він зазначив, що ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії та згадав у цьому контексті системи РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot - дві з яких уже в Україні та третя буде доставлена незабаром.

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Він наголосив, що найбільше Україна наразі потребує саме засобів ППО.

"Жодна країна не надає стільки засобів ППО, як Німеччина", - сказав Шольц та ще раз звернувся до всіх голів держав і урядів із закликом розглянути можливості, щоби разом "масивно посилити" протиповітряну оборону України, насамперед системами Patriot.

Шольц назвав "надихаючим" рішення американських законодавців ухвалити пакет допомоги Україні, який показує, що Путін прорахувався в сподіванні, що партнери кинуть Україну напризволяще.

"Але рішення США не позбавляє нас у Європі завдання продовжувати посилювати нашу підтримку, щоби Україна могла захиститися від агресора", - наголосив Шольц.

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Він зауважив, що Німеччина і Велика Британія разом стоять на боці України й наразі надають найбільше допомоги Україні, зокрема, здійснюють спільні проєкти з навчання українських солдатів і посилення військово-промислової бази України.

Сунак своєю чергою запевнив, що обидві країни залишатимуться найбільшими партнерами України в Європі.

Автор: 

Німеччина (7318) допомога (8288) ракети (4000) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+20
Пішли образи першої людини Німеччини. Звичайно Канцлер має право дати ракети Таурас Україні, а має право і не дати, бо то ракети Німеччини і він не бажає мабуть сваритися з кацапами, які не дружать з головою? То які проблеми? Візьміть свої "Вільхи", "Нептуни" і "Спсани", то де вони? А їх просто знищив простий парень із наріду 73% Херпіду, а винні то Шольц, то Баайден. Вміє Вова переводити "стрілки" і нарід це хаває.
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24.04.2024 16:08
+15
"Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним".
Товарищ шольц!. В демократических странах, слово "моє" не звучит из уст политика. Только "спільне".
И данной фразой вы очень четко указали, где учились. Где именно культ слова "мое", "я" и т.д. Это место называется "кремль". Жуткое место, надо отметить.
Вопрос немцам, вам нравится что вами руководят напрямую из кремля?
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24.04.2024 16:06
+13
У нашого наріда завжди хтось винен, крім них самих звісно.
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24.04.2024 16:19
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Шольц, план такий: ти таємно передай, українці тихо в..буть по р..сії, вона верещатиме а ми скажемо що то не ми, це провокація
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24.04.2024 16:19 Відповісти
Поки що у містера Спліта фаза Штольца.
Поки що.
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24.04.2024 16:22 Відповісти
О фердаммте Шайсе!!!!
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24.04.2024 16:24 Відповісти
А може ті ракети не літають, тому і не дають, щоб таємницю не розкрили.
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24.04.2024 16:26 Відповісти
One of the reasons, if not the main reason, why imperialism exists is because size matters, as it correlates with economic and military power and, therefore, influence. A loose association of countries, even if you call it a political or military alliance, will never have the same level of unity and control as one big country. They will always be pulling in different directions, because each always has its own interests and fears. The principle "divide and conquer" always works. And if you are already divided to begin with, if no one leader has the ability to tell everyone else: "you will do it because I say so", such alliance should not get into any serious war in the absence of an absolutely overwhelming technological advantage.
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24.04.2024 16:27 Відповісти
Это свидетельствует о том, что Шольц не хочет победы Украины, он держится скомпрометированной идеи "непоражения Украины", поскольку ПВО, которое Ш. определяет как самое нужное Украине (и по поставке которого он действительно чемпион) - это оборонительное оружие, пэвэом не наступают.
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24.04.2024 16:34 Відповісти
Зато неплохо прикрывают зерновой терминал. Чтобы будущие макаки=мигранты не голодали по пути в фрн
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24.04.2024 16:45 Відповісти
ну наши попробовали самолеты патриотом посбивать. Сначала пошло, потом навернулось
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24.04.2024 22:13 Відповісти
Все більше переконуюся, що нема ніяких "таурусів", а є дуже дорогі муляжі
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24.04.2024 16:39 Відповісти
Декілька місяців цей Шольц вигадував різні причини чому Таурус не в Україні. Я вже не пам'ятаю які. Аж нарешті виявилось що це його ОСОБИСТЕ рішення. Це знову повертає до питання як в демократичній країні одна людина на керівній посаді може вирішувати що завгодно. Це ми бачимо вже в багатьох західних країнах. Джонсон в США пів року тримав паузу у ставлені на голосування допомоги Україні, Угорський лідер одноосібно вирішує, що і коли його країна буде робити. Ердоган в одне рило приймає-не приймає нових членів НАТО, Шольц себе замість бога вважає. То чи є дійсно влада народу в цих країнах?
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24.04.2024 16:44 Відповісти
Та дасть він все. Кочевряжитися буде довго, але дасть.
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24.04.2024 16:55 Відповісти
Схоже, у німетчині після фрау мелькер, у володимира путлера зі'явився новий друг - шольц!
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24.04.2024 17:02 Відповісти
Та він брехун, через пів місяця поміняє своє "тверде" рішення . Він бздуватий , але не зовсім кінченний.
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24.04.2024 17:02 Відповісти
от шмат лайна!
ППО навіть забезпечена пробивається, бо балістику збити практично неможливо, на дирчики витрачати ******** ніхто не зможе - їх намагаються збивати спареними кулеметами сістєми "максім", Харків, Запоріжжя, Нікополь.. загрожені переробленими с300 з часом підльоту в півхвилини - ніяка пво не встигає зреагувати...
А нам же дають те пво по чайній ложці - он кацапи всі тепло- та гідроелектростанції перемололи, поки ви надумали ********* підкинути.. одну штуку..
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24.04.2024 17:09 Відповісти
Пане Шольц! Відкрийте підручник з Історії Німеччини, і там знайдете період радянської окупації. Мабуть Ви хочите повторити і Берлінську стіну, і Штазі, і табори, але вже під патронатом ФСБ росії! Напевне Нарол Німеччини думає абсолютно протилежно як цей пивний колбасник - Шолц!
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24.04.2024 17:40 Відповісти
Я не трус, но я боюсь.
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24.04.2024 17:59 Відповісти
Схоже КГБ тримає камрада Шольця за яйцен досить міцно. Єсть десь в підвалах Лубянки шматочок шольцьокрептоніту! Він би може і радий, только флешка єсть і бздий.
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24.04.2024 18:00 Відповісти
его могли просто запугать... Гэбэшники умеют это делать.
Вот например того же Маска сильно напугали "ядерным апокалипсисом"
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24.04.2024 19:29 Відповісти
маск марс колонизирует. Ему по фиг
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24.04.2024 22:15 Відповісти
Посоветовался с т. Gerhard Fritz Kurt Schröder і с т. Angela Dorothea Merkel і рєшіл поМЕРКНЛІИТЬ в пользу Кремля?
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24.04.2024 18:03 Відповісти
...нємєц-пєрєц-калбаса
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24.04.2024 18:05 Відповісти
Нужно постаратся произвести СВОИ Нептуны но не на 300 а на 2500 км дальности. Именно настолько расчитан их двигатель при небольшом весе ракеты. Чертежы остались,специалисты тоже. Осталось свезти оборудование и хотябы мекими партиями но начать производить где нтить в безопасном поодземном бункере. И никого не спраштивая бить им по целям на территории Параши. Самое главное преступление Зеленского-это то что он заморозил ракетные программы Украины и мы стали полностью зависимыми от других стран
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24.04.2024 18:23 Відповісти
Ця сциклива Меркель у чоловічому костюмі вже заї6ала!
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24.04.2024 19:36 Відповісти
Цілком можливо, що тих таурусів у Німеччини просто ...немає. І не було ніколи, блеф.
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24.04.2024 19:55 Відповісти
вижу уши Кабла меркель, подружки ботаксного педофильного кремлевского Шныря, которая замотала в гавно всю Европу со своими газовыми договорняками с ПИД,,,,рашей....
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24.04.2024 20:07 Відповісти
Нема чого "наїжджати" на Шольця, хто знає що там з "таурусами", може дефекти якісь..А військова допомога від нього не хіла йде.Ось, колишні і діючий Президент, особливо кучма , заслуговують куди більше засуджень
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24.04.2024 20:09 Відповісти
Дай тоді ядерну зброю
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24.04.2024 20:47 Відповісти
Чому німецький канцлер має даавати Україні ядерну зброю? Я звичайно не проти цього, але чому? Ми маємо з ними такі домовленності? Чи ми виробляли свої ракети і ледь-ледь не вистачило і ми просимо допомогти? Та ні, Володя Херпіду закупляв асфльтоукладчики і бітум на росії, витративши на дороги 450 мільярдів. Уявляєте скільки можна було зробити ракет?
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24.04.2024 20:55 Відповісти
Ядерна зброя в Германии американская.
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24.04.2024 21:06 Відповісти
По оценке вашингтонского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, в настоящее время на https://www.dw.com/ru/jadernoe-oruzhie-mir-uchitsja-ljubit-atomnuju-bombu/a-62275161 авиабазе Бюхель в ФРГ находится до 20 американских атомных бомб. В прошлом организация сообщала еще примерно о 130 ядерных боезарядах на авиабазе Рамштайн, однако их вывезли оттуда в период с 2001 по 2005 годы.
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24.04.2024 21:12 Відповісти
На вооружении Германии около 600 Taurus, хотя точное количество таких ракет является секретной информацией.
Просите как сделать. Ну даст он 50 ракет и потеряет рейтинг. И что это изменит? AFD наступит на пятки, тогда будет гораздо хуже с помощью.
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24.04.2024 21:09 Відповісти
Рейтинги, статусы, выборы... Украина официально подала запрос на эти ракеты. В ответ канитель со всякими "оправдашечками". Т.е. Украине чуть ли не прямо говорят: играйте "грязно", так же как грязно, как играем мы. Напомнить, что за вой поднялся, когда начали громить НПЗ? И это только НПЗ. Вариантов диверсий - величайшее множество. И таких, что мир содрогнется. И уже никто ваших "оправдашечек" и рекомендаций слушать не будет.
Вопли, что Украина не делает ракеты - да, имеет место быть. И в качестве признания собственной ошибки она делает дроны дальнего действия. И тут, оля-ля-ля, "туда не бейте, то не взрывайте". Взорвем, спалим, сравняем с землей. В том числе и то, где собственники немцы. Хотите играть грязно?, - да не вопрос! Не мы первыми начали вести себя аморально и беспринципно, и Украина пока себя так не ведет. Пока. И от вас зависит это "пока" продолжится или прекратится.

Щоб зрозуміли, ****, с ким маєте справу! С Українцями! Тому краще для вас самих виконувати домовленості, та допомагати Україні, пока вона ще дотримується деяких норм поведінки. Бо незабаром це скінчиться.
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24.04.2024 21:41 Відповісти
я б еще шуганул их идеей бомбы с отходов чернобыля. У нас такой потенциал пропадает, почему нет?
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24.04.2024 22:17 Відповісти
БПЛА начиняется высокорадиактивным веществом, и запускается над жилой застройкой. Пусть сбивают. Территория станет непригодной для жизни. Восстановлению не подлежит. Доказано Чернобылем.
Но это варварство и за пределами даже для полностью отбитых мозгами подонков.
Не заставляйте нас такими стать.
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24.04.2024 22:21 Відповісти
це хто кого змушує?
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24.04.2024 22:37 Відповісти
Если парашка запустит по Украине хоть ОДИН самый слабый ядерный заряд даже в виде ядерного снаряда локально-то у Украины не останеися никаких ни моральных ни юридических преград забросать города Параши нашими дронами с начинкой мусором из Чернобыля. Но только как ответ на ядерную атаку-и орки это знают. Когда тебя бьют ножем-ты имеешь полное право ударить ножем в ответ
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24.04.2024 23:34 Відповісти
50 таурусов может подбить несколько российских заводов производящих ракеы которыми она обстреливает Украину. Преимущество тауруса:большая дальнобойность в 500 км и большой боезаряд. Достаточно одного попадания и от заводского цеха ничего не останется. К сожалению у Атакмса и Скальпа максимальная дальнобойность это 300 км всего
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24.04.2024 23:32 Відповісти
Атакамсами нельзя бить по территории раши. Признанная территория, это границы 91 года. Самая дальняя точка, это мост. До моста легко добивается со многих точек. И какое преимущество таурсов? Ими тоже запретят бить по рф, может вариант, это купить старых цесен.
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25.04.2024 03:05 Відповісти
Удивительно: почему чужие не дают Украине ракетных систем, когда она в 19-м позакрывала свои производства Нептунов, Ольх, и т.д. правда ? Странный этот Шольц..что не заботится об обороне УКраины сильнее зели. А что - должен ?
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24.04.2024 21:28 Відповісти
Приходить жінка до сексопатолога до кабінету.
Лікар запитує у жінки, яка у вас проблема.
Жінка каже, живемо з чоловіком 15 років і якось зараз все йде до розлучення.
Лікар каже, що ви чоловіка не привели.
Жінка каже, а він на коридорі, сидить на стільці.
Лікар відчиняє двері і дивиться на її чоловіка і говорить жінці, адже він у вас підорас.
Жінка лікарю, а весь час говорив мені соціал-демократ, соціал-демократ.
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24.04.2024 21:48 Відповісти
Невже світ клином зійшовся на тих Таурусах?
Щось я відчуваю, що вони не в робочому стані.
Тому Щольц і не дає - вони малопридатні до використання.
За недавні роки - не знайшов інформації про хоч учбове використання тих ракет.
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04.05.2024 19:40 Відповісти
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