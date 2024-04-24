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Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине 24 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В том, что касается этой системы вооружений, мое решение остается неизменным", - заявил канцлер.

Он подчеркнул, что его решение является "очень четким", и напомнил, что страны НАТО не должны стать стороной конфликта.

Также читайте: Шольц будет продолжать искать отговорки по предоставлению Taurus Украине, - депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер

При этом канцлер заверил, что Германия продолжит быть самым большим "донором" Украины в Европе.

Он отметил, что ФРГ уже обеспечивает Украину артиллерийскими системами большой дальности действия и упомянул в этом контексте системы РСЗО, Gepard, Iris-T и Patriot - две из которых уже в Украине и третья будет доставлена вскоре.

Также читайте: Сунак должен усилить давление на Шольца, чтобы он, наконец, передал Taurus Украине, - германская оппозиция

Он отметил, что больше всего Украина сейчас нуждается именно в средствах ПВО.

"Ни одна страна не предоставляет столько средств ПВО, как Германия", - сказал Шольц и еще раз обратился ко всем главам государств и правительств с призывом рассмотреть возможности, чтобы вместе "массированно усилить" противовоздушную оборону Украины, прежде всего - системами Patriot.

Шольц назвал "вдохновляющим" решение американских законодателей принять пакет помощи Украине, который показывает, что Путин просчитался в надежде, что партнеры бросят Украину на произвол судьбы.

"Но решение США не освобождает нас в Европе от задачи продолжать усиливать нашу поддержку, чтобы Украина могла защититься от агрессора", - подчеркнул Шольц.

Читайте также: Германия призывает США предоставить Украине еще один Patriot, - Bloomberg

Он отметил, что Германия и Великобритания вместе стоят на стороне Украины и сейчас оказывают больше всего помощи Украине, в частности, осуществляют совместные проекты по обучению украинских солдат и усилению военно-промышленной базы Украины.

Сунак в свою очередь заверил, что обе страны будут оставаться крупнейшими партнерами Украины в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС должны делать больше для обеспечения Украины системами ПВО, - Шольц

Автор: 

Германия (6926) помощь (7758) ракеты (3549) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+20
Пішли образи першої людини Німеччини. Звичайно Канцлер має право дати ракети Таурас Україні, а має право і не дати, бо то ракети Німеччини і він не бажає мабуть сваритися з кацапами, які не дружать з головою? То які проблеми? Візьміть свої "Вільхи", "Нептуни" і "Спсани", то де вони? А їх просто знищив простий парень із наріду 73% Херпіду, а винні то Шольц, то Баайден. Вміє Вова переводити "стрілки" і нарід це хаває.
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24.04.2024 16:08
+15
"Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним".
Товарищ шольц!. В демократических странах, слово "моє" не звучит из уст политика. Только "спільне".
И данной фразой вы очень четко указали, где учились. Где именно культ слова "мое", "я" и т.д. Это место называется "кремль". Жуткое место, надо отметить.
Вопрос немцам, вам нравится что вами руководят напрямую из кремля?
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24.04.2024 16:06
+13
У нашого наріда завжди хтось винен, крім них самих звісно.
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24.04.2024 16:19
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Шольц, план такий: ти таємно передай, українці тихо в..буть по р..сії, вона верещатиме а ми скажемо що то не ми, це провокація
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24.04.2024 16:19 Ответить
Поки що у містера Спліта фаза Штольца.
Поки що.
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24.04.2024 16:22 Ответить
О фердаммте Шайсе!!!!
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24.04.2024 16:24 Ответить
А може ті ракети не літають, тому і не дають, щоб таємницю не розкрили.
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24.04.2024 16:26 Ответить
One of the reasons, if not the main reason, why imperialism exists is because size matters, as it correlates with economic and military power and, therefore, influence. A loose association of countries, even if you call it a political or military alliance, will never have the same level of unity and control as one big country. They will always be pulling in different directions, because each always has its own interests and fears. The principle "divide and conquer" always works. And if you are already divided to begin with, if no one leader has the ability to tell everyone else: "you will do it because I say so", such alliance should not get into any serious war in the absence of an absolutely overwhelming technological advantage.
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24.04.2024 16:27 Ответить
Это свидетельствует о том, что Шольц не хочет победы Украины, он держится скомпрометированной идеи "непоражения Украины", поскольку ПВО, которое Ш. определяет как самое нужное Украине (и по поставке которого он действительно чемпион) - это оборонительное оружие, пэвэом не наступают.
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24.04.2024 16:34 Ответить
Зато неплохо прикрывают зерновой терминал. Чтобы будущие макаки=мигранты не голодали по пути в фрн
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24.04.2024 16:45 Ответить
ну наши попробовали самолеты патриотом посбивать. Сначала пошло, потом навернулось
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24.04.2024 22:13 Ответить
Все більше переконуюся, що нема ніяких "таурусів", а є дуже дорогі муляжі
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24.04.2024 16:39 Ответить
Декілька місяців цей Шольц вигадував різні причини чому Таурус не в Україні. Я вже не пам'ятаю які. Аж нарешті виявилось що це його ОСОБИСТЕ рішення. Це знову повертає до питання як в демократичній країні одна людина на керівній посаді може вирішувати що завгодно. Це ми бачимо вже в багатьох західних країнах. Джонсон в США пів року тримав паузу у ставлені на голосування допомоги Україні, Угорський лідер одноосібно вирішує, що і коли його країна буде робити. Ердоган в одне рило приймає-не приймає нових членів НАТО, Шольц себе замість бога вважає. То чи є дійсно влада народу в цих країнах?
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24.04.2024 16:44 Ответить
Та дасть він все. Кочевряжитися буде довго, але дасть.
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24.04.2024 16:55 Ответить
Схоже, у німетчині після фрау мелькер, у володимира путлера зі'явився новий друг - шольц!
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24.04.2024 17:02 Ответить
Та він брехун, через пів місяця поміняє своє "тверде" рішення . Він бздуватий , але не зовсім кінченний.
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24.04.2024 17:02 Ответить
от шмат лайна!
ППО навіть забезпечена пробивається, бо балістику збити практично неможливо, на дирчики витрачати ******** ніхто не зможе - їх намагаються збивати спареними кулеметами сістєми "максім", Харків, Запоріжжя, Нікополь.. загрожені переробленими с300 з часом підльоту в півхвилини - ніяка пво не встигає зреагувати...
А нам же дають те пво по чайній ложці - он кацапи всі тепло- та гідроелектростанції перемололи, поки ви надумали ********* підкинути.. одну штуку..
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24.04.2024 17:09 Ответить
Пане Шольц! Відкрийте підручник з Історії Німеччини, і там знайдете період радянської окупації. Мабуть Ви хочите повторити і Берлінську стіну, і Штазі, і табори, але вже під патронатом ФСБ росії! Напевне Нарол Німеччини думає абсолютно протилежно як цей пивний колбасник - Шолц!
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24.04.2024 17:40 Ответить
Я не трус, но я боюсь.
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24.04.2024 17:59 Ответить
Схоже КГБ тримає камрада Шольця за яйцен досить міцно. Єсть десь в підвалах Лубянки шматочок шольцьокрептоніту! Він би може і радий, только флешка єсть і бздий.
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24.04.2024 18:00 Ответить
его могли просто запугать... Гэбэшники умеют это делать.
Вот например того же Маска сильно напугали "ядерным апокалипсисом"
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24.04.2024 19:29 Ответить
маск марс колонизирует. Ему по фиг
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24.04.2024 22:15 Ответить
Посоветовался с т. Gerhard Fritz Kurt Schröder і с т. Angela Dorothea Merkel і рєшіл поМЕРКНЛІИТЬ в пользу Кремля?
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24.04.2024 18:03 Ответить
...нємєц-пєрєц-калбаса
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24.04.2024 18:05 Ответить
Нужно постаратся произвести СВОИ Нептуны но не на 300 а на 2500 км дальности. Именно настолько расчитан их двигатель при небольшом весе ракеты. Чертежы остались,специалисты тоже. Осталось свезти оборудование и хотябы мекими партиями но начать производить где нтить в безопасном поодземном бункере. И никого не спраштивая бить им по целям на территории Параши. Самое главное преступление Зеленского-это то что он заморозил ракетные программы Украины и мы стали полностью зависимыми от других стран
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24.04.2024 18:23 Ответить
Ця сциклива Меркель у чоловічому костюмі вже заї6ала!
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24.04.2024 19:36 Ответить
Цілком можливо, що тих таурусів у Німеччини просто ...немає. І не було ніколи, блеф.
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24.04.2024 19:55 Ответить
вижу уши Кабла меркель, подружки ботаксного педофильного кремлевского Шныря, которая замотала в гавно всю Европу со своими газовыми договорняками с ПИД,,,,рашей....
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24.04.2024 20:07 Ответить
Нема чого "наїжджати" на Шольця, хто знає що там з "таурусами", може дефекти якісь..А військова допомога від нього не хіла йде.Ось, колишні і діючий Президент, особливо кучма , заслуговують куди більше засуджень
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24.04.2024 20:09 Ответить
Дай тоді ядерну зброю
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24.04.2024 20:47 Ответить
Чому німецький канцлер має даавати Україні ядерну зброю? Я звичайно не проти цього, але чому? Ми маємо з ними такі домовленності? Чи ми виробляли свої ракети і ледь-ледь не вистачило і ми просимо допомогти? Та ні, Володя Херпіду закупляв асфльтоукладчики і бітум на росії, витративши на дороги 450 мільярдів. Уявляєте скільки можна було зробити ракет?
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24.04.2024 20:55 Ответить
Ядерна зброя в Германии американская.
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24.04.2024 21:06 Ответить
По оценке вашингтонского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, в настоящее время на https://www.dw.com/ru/jadernoe-oruzhie-mir-uchitsja-ljubit-atomnuju-bombu/a-62275161 авиабазе Бюхель в ФРГ находится до 20 американских атомных бомб. В прошлом организация сообщала еще примерно о 130 ядерных боезарядах на авиабазе Рамштайн, однако их вывезли оттуда в период с 2001 по 2005 годы.
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24.04.2024 21:12 Ответить
На вооружении Германии около 600 Taurus, хотя точное количество таких ракет является секретной информацией.
Просите как сделать. Ну даст он 50 ракет и потеряет рейтинг. И что это изменит? AFD наступит на пятки, тогда будет гораздо хуже с помощью.
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24.04.2024 21:09 Ответить
Рейтинги, статусы, выборы... Украина официально подала запрос на эти ракеты. В ответ канитель со всякими "оправдашечками". Т.е. Украине чуть ли не прямо говорят: играйте "грязно", так же как грязно, как играем мы. Напомнить, что за вой поднялся, когда начали громить НПЗ? И это только НПЗ. Вариантов диверсий - величайшее множество. И таких, что мир содрогнется. И уже никто ваших "оправдашечек" и рекомендаций слушать не будет.
Вопли, что Украина не делает ракеты - да, имеет место быть. И в качестве признания собственной ошибки она делает дроны дальнего действия. И тут, оля-ля-ля, "туда не бейте, то не взрывайте". Взорвем, спалим, сравняем с землей. В том числе и то, где собственники немцы. Хотите играть грязно?, - да не вопрос! Не мы первыми начали вести себя аморально и беспринципно, и Украина пока себя так не ведет. Пока. И от вас зависит это "пока" продолжится или прекратится.

Щоб зрозуміли, ****, с ким маєте справу! С Українцями! Тому краще для вас самих виконувати домовленості, та допомагати Україні, пока вона ще дотримується деяких норм поведінки. Бо незабаром це скінчиться.
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24.04.2024 21:41 Ответить
я б еще шуганул их идеей бомбы с отходов чернобыля. У нас такой потенциал пропадает, почему нет?
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24.04.2024 22:17 Ответить
БПЛА начиняется высокорадиактивным веществом, и запускается над жилой застройкой. Пусть сбивают. Территория станет непригодной для жизни. Восстановлению не подлежит. Доказано Чернобылем.
Но это варварство и за пределами даже для полностью отбитых мозгами подонков.
Не заставляйте нас такими стать.
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24.04.2024 22:21 Ответить
це хто кого змушує?
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24.04.2024 22:37 Ответить
Если парашка запустит по Украине хоть ОДИН самый слабый ядерный заряд даже в виде ядерного снаряда локально-то у Украины не останеися никаких ни моральных ни юридических преград забросать города Параши нашими дронами с начинкой мусором из Чернобыля. Но только как ответ на ядерную атаку-и орки это знают. Когда тебя бьют ножем-ты имеешь полное право ударить ножем в ответ
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24.04.2024 23:34 Ответить
50 таурусов может подбить несколько российских заводов производящих ракеы которыми она обстреливает Украину. Преимущество тауруса:большая дальнобойность в 500 км и большой боезаряд. Достаточно одного попадания и от заводского цеха ничего не останется. К сожалению у Атакмса и Скальпа максимальная дальнобойность это 300 км всего
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24.04.2024 23:32 Ответить
Атакамсами нельзя бить по территории раши. Признанная территория, это границы 91 года. Самая дальняя точка, это мост. До моста легко добивается со многих точек. И какое преимущество таурсов? Ими тоже запретят бить по рф, может вариант, это купить старых цесен.
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25.04.2024 03:05 Ответить
Удивительно: почему чужие не дают Украине ракетных систем, когда она в 19-м позакрывала свои производства Нептунов, Ольх, и т.д. правда ? Странный этот Шольц..что не заботится об обороне УКраины сильнее зели. А что - должен ?
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24.04.2024 21:28 Ответить
Приходить жінка до сексопатолога до кабінету.
Лікар запитує у жінки, яка у вас проблема.
Жінка каже, живемо з чоловіком 15 років і якось зараз все йде до розлучення.
Лікар каже, що ви чоловіка не привели.
Жінка каже, а він на коридорі, сидить на стільці.
Лікар відчиняє двері і дивиться на її чоловіка і говорить жінці, адже він у вас підорас.
Жінка лікарю, а весь час говорив мені соціал-демократ, соціал-демократ.
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24.04.2024 21:48 Ответить
Невже світ клином зійшовся на тих Таурусах?
Щось я відчуваю, що вони не в робочому стані.
Тому Щольц і не дає - вони малопридатні до використання.
За недавні роки - не знайшов інформації про хоч учбове використання тих ракет.
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04.05.2024 19:40 Ответить
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