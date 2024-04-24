Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.
Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине 24 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В том, что касается этой системы вооружений, мое решение остается неизменным", - заявил канцлер.
Он подчеркнул, что его решение является "очень четким", и напомнил, что страны НАТО не должны стать стороной конфликта.
При этом канцлер заверил, что Германия продолжит быть самым большим "донором" Украины в Европе.
Он отметил, что ФРГ уже обеспечивает Украину артиллерийскими системами большой дальности действия и упомянул в этом контексте системы РСЗО, Gepard, Iris-T и Patriot - две из которых уже в Украине и третья будет доставлена вскоре.
Он отметил, что больше всего Украина сейчас нуждается именно в средствах ПВО.
"Ни одна страна не предоставляет столько средств ПВО, как Германия", - сказал Шольц и еще раз обратился ко всем главам государств и правительств с призывом рассмотреть возможности, чтобы вместе "массированно усилить" противовоздушную оборону Украины, прежде всего - системами Patriot.
Шольц назвал "вдохновляющим" решение американских законодателей принять пакет помощи Украине, который показывает, что Путин просчитался в надежде, что партнеры бросят Украину на произвол судьбы.
"Но решение США не освобождает нас в Европе от задачи продолжать усиливать нашу поддержку, чтобы Украина могла защититься от агрессора", - подчеркнул Шольц.
Он отметил, что Германия и Великобритания вместе стоят на стороне Украины и сейчас оказывают больше всего помощи Украине, в частности, осуществляют совместные проекты по обучению украинских солдат и усилению военно-промышленной базы Украины.
Сунак в свою очередь заверил, что обе страны будут оставаться крупнейшими партнерами Украины в Европе.
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Поки що.
ППО навіть забезпечена пробивається, бо балістику збити практично неможливо, на дирчики витрачати ******** ніхто не зможе - їх намагаються збивати спареними кулеметами сістєми "максім", Харків, Запоріжжя, Нікополь.. загрожені переробленими с300 з часом підльоту в півхвилини - ніяка пво не встигає зреагувати...
А нам же дають те пво по чайній ложці - он кацапи всі тепло- та гідроелектростанції перемололи, поки ви надумали ********* підкинути.. одну штуку..
Вот например того же Маска сильно напугали "ядерным апокалипсисом"
Просите как сделать. Ну даст он 50 ракет и потеряет рейтинг. И что это изменит? AFD наступит на пятки, тогда будет гораздо хуже с помощью.
Вопли, что Украина не делает ракеты - да, имеет место быть. И в качестве признания собственной ошибки она делает дроны дальнего действия. И тут, оля-ля-ля, "туда не бейте, то не взрывайте". Взорвем, спалим, сравняем с землей. В том числе и то, где собственники немцы. Хотите играть грязно?, - да не вопрос! Не мы первыми начали вести себя аморально и беспринципно, и Украина пока себя так не ведет. Пока. И от вас зависит это "пока" продолжится или прекратится.
Щоб зрозуміли, ****, с ким маєте справу! С Українцями! Тому краще для вас самих виконувати домовленості, та допомагати Україні, пока вона ще дотримується деяких норм поведінки. Бо незабаром це скінчиться.
Но это варварство и за пределами даже для полностью отбитых мозгами подонков.
Не заставляйте нас такими стать.
Лікар запитує у жінки, яка у вас проблема.
Жінка каже, живемо з чоловіком 15 років і якось зараз все йде до розлучення.
Лікар каже, що ви чоловіка не привели.
Жінка каже, а він на коридорі, сидить на стільці.
Лікар відчиняє двері і дивиться на її чоловіка і говорить жінці, адже він у вас підорас.
Жінка лікарю, а весь час говорив мені соціал-демократ, соціал-демократ.
Щось я відчуваю, що вони не в робочому стані.
Тому Щольц і не дає - вони малопридатні до використання.
За недавні роки - не знайшов інформації про хоч учбове використання тих ракет.