Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине 24 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В том, что касается этой системы вооружений, мое решение остается неизменным", - заявил канцлер.

Он подчеркнул, что его решение является "очень четким", и напомнил, что страны НАТО не должны стать стороной конфликта.

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При этом канцлер заверил, что Германия продолжит быть самым большим "донором" Украины в Европе.

Он отметил, что ФРГ уже обеспечивает Украину артиллерийскими системами большой дальности действия и упомянул в этом контексте системы РСЗО, Gepard, Iris-T и Patriot - две из которых уже в Украине и третья будет доставлена вскоре.

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Он отметил, что больше всего Украина сейчас нуждается именно в средствах ПВО.

"Ни одна страна не предоставляет столько средств ПВО, как Германия", - сказал Шольц и еще раз обратился ко всем главам государств и правительств с призывом рассмотреть возможности, чтобы вместе "массированно усилить" противовоздушную оборону Украины, прежде всего - системами Patriot.

Шольц назвал "вдохновляющим" решение американских законодателей принять пакет помощи Украине, который показывает, что Путин просчитался в надежде, что партнеры бросят Украину на произвол судьбы.

"Но решение США не освобождает нас в Европе от задачи продолжать усиливать нашу поддержку, чтобы Украина могла защититься от агрессора", - подчеркнул Шольц.

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Он отметил, что Германия и Великобритания вместе стоят на стороне Украины и сейчас оказывают больше всего помощи Украине, в частности, осуществляют совместные проекты по обучению украинских солдат и усилению военно-промышленной базы Украины.

Сунак в свою очередь заверил, что обе страны будут оставаться крупнейшими партнерами Украины в Европе.

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