Германия призывает США предоставить Украине еще один Patriot, - Bloomberg

Правительство Олафа Шольца настаивает на том, чтобы США поставили в Украину хотя бы еще одну систему ПВО Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, кампания давления Берлина на США является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине со средствами ПВО.

Также, пишет Bloomberg, Германия будет продолжать оказывать давление на европейских союзников, в частности -на Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек назвал "чрезвычайно большим количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, поэтому средства ПВО являются одной из самых насущных потребностей, наряду с артиллерийскими боеприпасами.

"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это очень помогло бы", - сказал он.

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