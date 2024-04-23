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Германия призывает США предоставить Украине еще один Patriot, - Bloomberg

patriot

Правительство Олафа Шольца настаивает на том, чтобы США поставили в Украину хотя бы еще одну систему ПВО Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, кампания давления Берлина на США является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине со средствами ПВО.

Также, пишет Bloomberg, Германия будет продолжать оказывать давление на европейских союзников, в частности -на Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек назвал "чрезвычайно большим количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, поэтому средства ПВО являются одной из самых насущных потребностей, наряду с артиллерийскими боеприпасами.

"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это очень помогло бы", - сказал он.

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Автор: 

Германия (6926) ПВО (2704) США (26368) Patriot (263)


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Може пів Патріота ?
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23.04.2024 10:34 Ответить
1/4 ...
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23.04.2024 10:37 Ответить
ФРІЦИ , А ДЕ ВАШІ @TAURUS@ ,,,?
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23.04.2024 10:38 Ответить
та хай хоч з 10 хоуків дадуть, в ніх їх знятих з чергування як гімна за банею
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23.04.2024 10:56 Ответить
Штати вже нам щось пообіцяли. Тому на цей період часу ліміт обіцянок закінчився.
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23.04.2024 11:00 Ответить
один одного закликають як їжак в тумані . американцям Петріот не допоміг китайський шарик пролетів пів країни .
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23.04.2024 11:23 Ответить
 
 