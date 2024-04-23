Греция передаст Украине свои системы Patriot под "гарантии" США, - СМИ

Греция, вероятно, передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot после получения от США гарантий по поводу угроз со стороны Турции и пакетом финансовой компенсации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на греческое издание Pronews.

Источники в правительстве заявили, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции, что в случае необходимости усиления ПВО страна получит от Вашингтона Patriot вместо тех, которые будут переданы Украине или получит компенсацию из пакета помощи в $61 млрд после решения Сената и подписи президента Байдена.

Издание отмечает, что в настоящее время у Греции есть шесть батарей Patriot.

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По данным СМИ, будет как в случае с Patriot, поставленными в Саудовскую Аравию, где США взяли на себя значительные затраты за их своевременную активацию, то есть за их повторное введение в действие, поскольку они не работали или недостаточно функционировали из-за отсутствия запчастей.

Ожидается, что Украина получит от Греции по меньшей мере, одну батарею Patriot РАС-3 с ракетами PAC-2GEM, которые способны сбивать баллистические ракеты.

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