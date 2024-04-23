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Новости Помощь Украине
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Греция передаст Украине свои системы Patriot под "гарантии" США, - СМИ

patriot

Греция, вероятно, передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot после получения от США гарантий по поводу угроз со стороны Турции и пакетом финансовой компенсации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на греческое издание Pronews.

Источники в правительстве заявили, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции, что в случае необходимости усиления ПВО страна получит от Вашингтона Patriot вместо тех, которые будут переданы Украине или получит компенсацию из пакета помощи в $61 млрд после решения Сената и подписи президента Байдена.

Издание отмечает, что в настоящее время у Греции есть шесть батарей Patriot.

Читайте: Союзники давят на Грецию и Испанию относительно передачи Украине дополнительных систем ПВО, - FT

По данным СМИ, будет как в случае с Patriot, поставленными в Саудовскую Аравию, где США взяли на себя значительные затраты за их своевременную активацию, то есть за их повторное введение в действие, поскольку они не работали или недостаточно функционировали из-за отсутствия запчастей.

Ожидается, что Украина получит от Греции по меньшей мере, одну батарею Patriot РАС-3 с ракетами PAC-2GEM, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается о передаче четырех систем ПВО Patriot, - Кулеба

Автор: 

Греция (723) ПВО (2704) Patriot (263)


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Топ комментарии
+5
Бо в ********* світі якщо про це знають навіть СМІ, то про це знають абсолютно вже всі. Раша в першу чергу.
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23.04.2024 08:15
+5
Сміливий вчинок, враховуючи фактичну ступінь надійності "гарантій США".
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23.04.2024 08:37
+4
Зачем они спешат всё рассказать всем?
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23.04.2024 08:10
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Зачем они спешат всё рассказать всем?
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23.04.2024 08:10 Ответить
Бо в ********* світі якщо про це знають навіть СМІ, то про це знають абсолютно вже всі. Раша в першу чергу.
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23.04.2024 08:15 Ответить
Гарантії США річ, звичайно, добра! Але ж є Джонсон...
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23.04.2024 08:14 Ответить
Міцотакіс - один з небагатьох, який відкрито називає ***** диктатором.
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23.04.2024 08:18 Ответить
Прем'єр-міністр Греції сам був очевидцем злочину кацапів.
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23.04.2024 10:23 Ответить
Як вони все тягнуть....
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23.04.2024 08:23 Ответить
А шо турки вже взбодрились і хижо поглядають на греків - це ж НАТО - чи ім пох?
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23.04.2024 08:32 Ответить
С Турцией все хотят дружить. Поэтому рашка отказалась от Армении, а для Запада потеря Турции станет катастрофой. Считайте они могут делать все что захотят.
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23.04.2024 09:01 Ответить
Ага Турція прям з тіні править світом.))) Було б бажання її б за пару годин знищили б.
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23.04.2024 11:08 Ответить
Сміливий вчинок, враховуючи фактичну ступінь надійності "гарантій США".
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23.04.2024 08:37 Ответить
Хочу выставить на номинацию "Фраза дня"
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23.04.2024 10:27 Ответить
в ніх там буків, с 300 і тори є
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23.04.2024 09:23 Ответить
Ага, як і F-16! Спочатку: "Греція передасть...", а потім грецька влада: "Та ні... Не дамо... То журналісти вигадали, поспішили". Знаємо цю пісню - гарну й нову. Не перший рік її Греція співає.
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23.04.2024 09:37 Ответить
Щось я сумніваюсь, думаю в Греції не дурні і бачать що "гарантії" США більше нічого не варті. З'явиться потім якась Грін або спартс або якийсь індус чімішигіварі - і залишиться Греція на довгі місяці сама зі своїми проблемами.
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23.04.2024 11:05 Ответить
 
 