Украина договаривается о передаче четырех систем ПВО Patriot, - Кулеба

Украина ведет переговоры о передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Глава МИД отметил, что о конкретике о предоставлении ПВО лучше узнавать, когда соответствующие решения уже приняты.

"Задача министров – готовить решение. И сейчас в разработке уже есть, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был, и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", - рассказал Кулеба.

Он добавил, что продолжаются переговоры с другими странами и США. Как говорит Кулеба, партнеры знают о потребностях Украины, поэтому сейчас задача государства – ускорить принятие решений.

"Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь, и это положительный для Украины результат", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

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