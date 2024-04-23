Украина договаривается о передаче четырех систем ПВО Patriot, - Кулеба
Украина ведет переговоры о передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Глава МИД отметил, что о конкретике о предоставлении ПВО лучше узнавать, когда соответствующие решения уже приняты.
"Задача министров – готовить решение. И сейчас в разработке уже есть, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был, и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", - рассказал Кулеба.
Он добавил, что продолжаются переговоры с другими странами и США. Как говорит Кулеба, партнеры знают о потребностях Украины, поэтому сейчас задача государства – ускорить принятие решений.
"Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь, и это положительный для Украины результат", – подчеркнул глава украинской дипломатии.
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А цей вскукарєк, як і багато інших, то для лохів, типу "вот відітє, ми же работаєм"!
Ку л***.