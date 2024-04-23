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Украина договаривается о передаче четырех систем ПВО Patriot, - Кулеба

patriot

Украина ведет переговоры о передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Глава МИД отметил, что о конкретике о предоставлении ПВО лучше узнавать, когда соответствующие решения уже приняты.

"Задача министров – готовить решение. И сейчас в разработке уже есть, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был, и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", - рассказал Кулеба.

Он добавил, что продолжаются переговоры с другими странами и США. Как говорит Кулеба, партнеры знают о потребностях Украины, поэтому сейчас задача государства – ускорить принятие решений.

"Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь, и это положительный для Украины результат", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плохой день для Путина, - Кулеба приветствовал одобрение в Палате представителей США помощи Украине

Автор: 

ПВО (2704) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (263)


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Топ комментарии
+2
Невже в Україні обов'язки міністра закордонних справ почав виконувати міністр закордонних справ?Не ряжений танкіст Жовква,не абхазька,ФСБшна бібізянка і навіть не якийсь незрозумілий чувак в нестіраній,пожм'яканій оливковій сорочці,зі 100 найвпливовіших людей світу,за версією журналу Time...а шо случілось?
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23.04.2024 01:53
+2
Зроби, потім кажи, а не оцей квартальний безупинний піар.
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23.04.2024 01:59
+1
Як проїбали 2 пускові установки, зробили висновки?
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23.04.2024 01:04
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Як проїбали 2 пускові установки, зробили висновки?
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23.04.2024 01:04 Ответить
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23.04.2024 01:11 Ответить
Невже в Україні обов'язки міністра закордонних справ почав виконувати міністр закордонних справ?Не ряжений танкіст Жовква,не абхазька,ФСБшна бібізянка і навіть не якийсь незрозумілий чувак в нестіраній,пожм'яканій оливковій сорочці,зі 100 найвпливовіших людей світу,за версією журналу Time...а шо случілось?
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23.04.2024 01:53 Ответить
Зроби, потім кажи, а не оцей квартальний безупинний піар.
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23.04.2024 01:59 Ответить
а місце розташування чому не повідомив - придурки.
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23.04.2024 06:29 Ответить
Не турбуйтеся, як казав найвеличніший, все давно "на столі у путіна"(с.) - скільки систем, яких, де вони будуть розміщені і т.ін.
А цей вскукарєк, як і багато інших, то для лохів, типу "вот відітє, ми же работаєм"!
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23.04.2024 10:29 Ответить
Придурок, даже если это и так нахер рассказывать русским, пиарщики зелёные конченые люди
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23.04.2024 02:43 Ответить
Минулого тижня домовлялись про сім, а цього вже про чотири, а врешті решт отримає один від Німеччини, бо Іспанія та Греція не віддадуть зуб даю
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23.04.2024 02:52 Ответить
Кул***.
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23.04.2024 03:31 Ответить
HIMARS сжёг Бук и артиллерии. ATACMS идут. Странные пожары в https://www.youtube.com/watch?v=jiyn5-6l2P8
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23.04.2024 04:01 Ответить
Зачем об этом заранее всем рассказывать?
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23.04.2024 05:42 Ответить
Ну щоб було так, як з попереднім Петріотом, якого спалили кислобздії.
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23.04.2024 09:41 Ответить
хвостатим можна розпускати свою розвiдку
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23.04.2024 06:00 Ответить
кулеба,ти не написав де їх будуть ставити....
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23.04.2024 09:03 Ответить
Навіщо писати? Вони зразу координати в москву передають, через найгладшого свого крота.
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23.04.2024 09:42 Ответить
Відрізати б йому язика …. по самі яйця
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23.04.2024 10:16 Ответить
Пєтух Офісний.
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23.04.2024 10:53 Ответить
Все в часі майбутньому. Але якщо Кулеба домовляється, то можу сказати на 100% --Петріотів не буде. Я колись поважав Кулебу але зараз бачу, що він ніхто і звати його ніяк. Все вирішує Єрмак. А Кулеба так-піти туди, сказати те, покрасуватися своєю фотогенічною пикою і все.
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23.04.2024 10:58 Ответить
 
 