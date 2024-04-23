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Новини
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Україна домовляється про передачу чотирьох систем ППО Patriot, - Кулеба

patriot

Україна веде перемовини щодо передачі чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Очільник МЗС зазначив, що про конкретику щодо надання ППО краще дізнаватися, коли відповідні рішення вже ухвалені.

"Завдання міністрів - готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", - розповів Кулеба.

Він додав, що тривають перемовини з іншими країнами та США. Як каже Кулеба, партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави - пришвидшити ухвалення рішень.

"Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат", - підкреслив глава української дипломатії.

Читайте: Кулеба - главам Міноборони та МЗС ЄС: Європа не має розслаблятися, час діяти, а не дискутувати

Автор: 

ППО (3140) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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Топ коментарі
+2
Невже в Україні обов'язки міністра закордонних справ почав виконувати міністр закордонних справ?Не ряжений танкіст Жовква,не абхазька,ФСБшна бібізянка і навіть не якийсь незрозумілий чувак в нестіраній,пожм'яканій оливковій сорочці,зі 100 найвпливовіших людей світу,за версією журналу Time...а шо случілось?
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23.04.2024 01:53
+2
Зроби, потім кажи, а не оцей квартальний безупинний піар.
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23.04.2024 01:59
+1
Як проїбали 2 пускові установки, зробили висновки?
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23.04.2024 01:04
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Як проїбали 2 пускові установки, зробили висновки?
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23.04.2024 01:04 Відповісти
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23.04.2024 01:11 Відповісти
Невже в Україні обов'язки міністра закордонних справ почав виконувати міністр закордонних справ?Не ряжений танкіст Жовква,не абхазька,ФСБшна бібізянка і навіть не якийсь незрозумілий чувак в нестіраній,пожм'яканій оливковій сорочці,зі 100 найвпливовіших людей світу,за версією журналу Time...а шо случілось?
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23.04.2024 01:53 Відповісти
Зроби, потім кажи, а не оцей квартальний безупинний піар.
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23.04.2024 01:59 Відповісти
а місце розташування чому не повідомив - придурки.
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23.04.2024 06:29 Відповісти
Не турбуйтеся, як казав найвеличніший, все давно "на столі у путіна"(с.) - скільки систем, яких, де вони будуть розміщені і т.ін.
А цей вскукарєк, як і багато інших, то для лохів, типу "вот відітє, ми же работаєм"!
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23.04.2024 10:29 Відповісти
Придурок, даже если это и так нахер рассказывать русским, пиарщики зелёные конченые люди
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23.04.2024 02:43 Відповісти
Минулого тижня домовлялись про сім, а цього вже про чотири, а врешті решт отримає один від Німеччини, бо Іспанія та Греція не віддадуть зуб даю
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23.04.2024 02:52 Відповісти
Кул***.
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23.04.2024 03:31 Відповісти
HIMARS сжёг Бук и артиллерии. ATACMS идут. Странные пожары в https://www.youtube.com/watch?v=jiyn5-6l2P8
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23.04.2024 04:01 Відповісти
Зачем об этом заранее всем рассказывать?
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23.04.2024 05:42 Відповісти
Ну щоб було так, як з попереднім Петріотом, якого спалили кислобздії.
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23.04.2024 09:41 Відповісти
хвостатим можна розпускати свою розвiдку
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23.04.2024 06:00 Відповісти
кулеба,ти не написав де їх будуть ставити....
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23.04.2024 09:03 Відповісти
Навіщо писати? Вони зразу координати в москву передають, через найгладшого свого крота.
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23.04.2024 09:42 Відповісти
Відрізати б йому язика …. по самі яйця
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23.04.2024 10:16 Відповісти
Пєтух Офісний.
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23.04.2024 10:53 Відповісти
Все в часі майбутньому. Але якщо Кулеба домовляється, то можу сказати на 100% --Петріотів не буде. Я колись поважав Кулебу але зараз бачу, що він ніхто і звати його ніяк. Все вирішує Єрмак. А Кулеба так-піти туди, сказати те, покрасуватися своєю фотогенічною пикою і все.
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23.04.2024 10:58 Відповісти
 
 