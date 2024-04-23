Україна домовляється про передачу чотирьох систем ППО Patriot, - Кулеба

Україна веде перемовини щодо передачі чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Очільник МЗС зазначив, що про конкретику щодо надання ППО краще дізнаватися, коли відповідні рішення вже ухвалені.

"Завдання міністрів - готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", - розповів Кулеба.

Він додав, що тривають перемовини з іншими країнами та США. Як каже Кулеба, партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави - пришвидшити ухвалення рішень.

"Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат", - підкреслив глава української дипломатії.

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