Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США, - ЗМІ

Греція, ймовірно, передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на грецьке видання Pronews.

Джерела в уряді заявили, що США надали "гарантії" безпеки Греції, що у разі необхідності посилення ППО країна отримає від Вашингтону Patriot замість тих, які будуть передані Україні, або отримає компенсацію з пакета допомоги в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.

Видання зазначає, що наразі у Греції є шість батарей Patriot.

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За даними ЗМІ, буде як у випадку з Patriot, поставленими до Саудівської Аравії, де США взяли на себе значні витрати за їхню своєчасну активацію, тобто за їхнє повторне введення в дію, оскільки вони не працювали або недостатньо функціонували через відсутність запчастин.

Очікується, що Україна отримає від Греції щонайменше одну батарею Patriot РАС-3 з ракетами PAC-2GEM, які здатні збивати балістичні ракети.

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