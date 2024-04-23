Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США, - ЗМІ
Греція, ймовірно, передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на грецьке видання Pronews.
Джерела в уряді заявили, що США надали "гарантії" безпеки Греції, що у разі необхідності посилення ППО країна отримає від Вашингтону Patriot замість тих, які будуть передані Україні, або отримає компенсацію з пакета допомоги в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.
Видання зазначає, що наразі у Греції є шість батарей Patriot.
За даними ЗМІ, буде як у випадку з Patriot, поставленими до Саудівської Аравії, де США взяли на себе значні витрати за їхню своєчасну активацію, тобто за їхнє повторне введення в дію, оскільки вони не працювали або недостатньо функціонували через відсутність запчастин.
Очікується, що Україна отримає від Греції щонайменше одну батарею Patriot РАС-3 з ракетами PAC-2GEM, які здатні збивати балістичні ракети.
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