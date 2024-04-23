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Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США, - ЗМІ

patriot

Греція, ймовірно, передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на грецьке видання Pronews.

Джерела в уряді заявили, що США надали "гарантії" безпеки Греції, що у разі необхідності посилення ППО країна отримає від Вашингтону Patriot замість тих, які будуть передані Україні, або отримає компенсацію з пакета допомоги в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.

Видання зазначає, що наразі у Греції є шість батарей Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні додаткових систем ППО, - FT

За даними ЗМІ, буде як у випадку з Patriot, поставленими до Саудівської Аравії, де США взяли на себе значні витрати за їхню своєчасну активацію, тобто за їхнє повторне введення в дію, оскільки вони не працювали або недостатньо функціонували через відсутність запчастин.

Очікується, що Україна отримає від Греції щонайменше одну батарею Patriot РАС-3 з ракетами PAC-2GEM, які здатні збивати балістичні ракети.

Читайте також: Україна домовляється про передачу чотирьох систем ППО Patriot, - Кулеба

Автор: 

Греція (599) ППО (3142) Patriot (297)


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Топ коментарі
+5
Бо в ********* світі якщо про це знають навіть СМІ, то про це знають абсолютно вже всі. Раша в першу чергу.
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23.04.2024 08:15
+5
Сміливий вчинок, враховуючи фактичну ступінь надійності "гарантій США".
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23.04.2024 08:37
+4
Зачем они спешат всё рассказать всем?
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23.04.2024 08:10
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Зачем они спешат всё рассказать всем?
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23.04.2024 08:10 Відповісти
Бо в ********* світі якщо про це знають навіть СМІ, то про це знають абсолютно вже всі. Раша в першу чергу.
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23.04.2024 08:15 Відповісти
Гарантії США річ, звичайно, добра! Але ж є Джонсон...
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23.04.2024 08:14 Відповісти
Міцотакіс - один з небагатьох, який відкрито називає ***** диктатором.
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23.04.2024 08:18 Відповісти
Прем'єр-міністр Греції сам був очевидцем злочину кацапів.
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23.04.2024 10:23 Відповісти
Як вони все тягнуть....
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23.04.2024 08:23 Відповісти
А шо турки вже взбодрились і хижо поглядають на греків - це ж НАТО - чи ім пох?
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23.04.2024 08:32 Відповісти
С Турцией все хотят дружить. Поэтому рашка отказалась от Армении, а для Запада потеря Турции станет катастрофой. Считайте они могут делать все что захотят.
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23.04.2024 09:01 Відповісти
Ага Турція прям з тіні править світом.))) Було б бажання її б за пару годин знищили б.
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23.04.2024 11:08 Відповісти
Сміливий вчинок, враховуючи фактичну ступінь надійності "гарантій США".
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23.04.2024 08:37 Відповісти
Хочу выставить на номинацию "Фраза дня"
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23.04.2024 10:27 Відповісти
в ніх там буків, с 300 і тори є
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23.04.2024 09:23 Відповісти
Ага, як і F-16! Спочатку: "Греція передасть...", а потім грецька влада: "Та ні... Не дамо... То журналісти вигадали, поспішили". Знаємо цю пісню - гарну й нову. Не перший рік її Греція співає.
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23.04.2024 09:37 Відповісти
Щось я сумніваюсь, думаю в Греції не дурні і бачать що "гарантії" США більше нічого не варті. З'явиться потім якась Грін або спартс або якийсь індус чімішигіварі - і залишиться Греція на довгі місяці сама зі своїми проблемами.
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23.04.2024 11:05 Відповісти
 
 