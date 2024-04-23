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Німеччина закликає США надати Україні ще один Patriot, - Bloomberg

patriot

Уряд Олафа Шольца наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, кампанія тиску Берліна на свого США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО.

Також, пише Bloomberg, Німеччина продовжуватиме тиснути на європейських союзників, зокрема Францію та Італію, щоб оцінити, що вони можуть надати.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек назвав "надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - сказав він.

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Автор: 

Німеччина (7318) ППО (3142) США (22473) Patriot (297)


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Може пів Патріота ?
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23.04.2024 10:34 Відповісти
1/4 ...
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23.04.2024 10:37 Відповісти
ФРІЦИ , А ДЕ ВАШІ @TAURUS@ ,,,?
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23.04.2024 10:38 Відповісти
та хай хоч з 10 хоуків дадуть, в ніх їх знятих з чергування як гімна за банею
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23.04.2024 10:56 Відповісти
Штати вже нам щось пообіцяли. Тому на цей період часу ліміт обіцянок закінчився.
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23.04.2024 11:00 Відповісти
один одного закликають як їжак в тумані . американцям Петріот не допоміг китайський шарик пролетів пів країни .
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23.04.2024 11:23 Відповісти
 
 