Німеччина закликає США надати Україні ще один Patriot, - Bloomberg

Уряд Олафа Шольца наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, кампанія тиску Берліна на свого США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО.

Також, пише Bloomberg, Німеччина продовжуватиме тиснути на європейських союзників, зокрема Францію та Італію, щоб оцінити, що вони можуть надати.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек назвав "надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - сказав він.

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