Страны ЕС должны делать больше для обеспечения Украины системами ПВО, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает лидеров стран ЕС предоставить Украине средства ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что должны делать больше, чем делални до сих пор для поддержки Украины. Это касается прежде всего потребностей в средствах ПВО... Я вижу свою цель на этом саммите в том, чтобы убедить многих, чтобы они вернулись домой и посмотрели, что они имеют, ведь сделать это нужно быстро, а не когда-нибудь", - сказал канцлер ФРГ перед саммитом Евросоюза.

Шольц напомнил, что Германия уже передала два комплекса Patriot и приняла решение передать еще один, и подчеркнул, что надеется, что этот шаг "поощрит других сделать то же, посмотреть, какие возможности они имеют с точки зрения собственных запасов, чтобы улучшить способность Украины защитить себя".

Наряду с инициативой по амуниции, артиллерийскими боеприпасами, которую все поддерживают, инициатива по ПВО – это то, что остро стоит на повестке дня, подчеркнул глава немецкого правительства. Шольц также напомнил, что Германия является европейским лидером по оказанию военной помощи Украине с 28 млрд евро переданной или обещанной поддержки, что далеко опережает другие государства.

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