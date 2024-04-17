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Новости Помощь Украине
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Страны ЕС должны делать больше для обеспечения Украины системами ПВО, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает лидеров стран ЕС предоставить Украине средства ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что должны делать больше, чем делални до сих пор для поддержки Украины. Это касается прежде всего потребностей в средствах ПВО... Я вижу свою цель на этом саммите в том, чтобы убедить многих, чтобы они вернулись домой и посмотрели, что они имеют, ведь сделать это нужно быстро, а не когда-нибудь", - сказал канцлер ФРГ перед саммитом Евросоюза.

Шольц напомнил, что Германия уже передала два комплекса Patriot и приняла решение передать еще один, и подчеркнул, что надеется, что этот шаг "поощрит других сделать то же, посмотреть, какие возможности они имеют с точки зрения собственных запасов, чтобы улучшить способность Украины защитить себя".

Наряду с инициативой по амуниции, артиллерийскими боеприпасами, которую все поддерживают, инициатива по ПВО – это то, что остро стоит на повестке дня, подчеркнул глава немецкого правительства. Шольц также напомнил, что Германия является европейским лидером по оказанию военной помощи Украине с 28 млрд евро переданной или обещанной поддержки, что далеко опережает другие государства.

Читайте также: Германия запустила инициативу по поиску дополнительных систем ПВО для Украины

Автор: 

Германия (6926) ПВО (2704) Евросоюз (17059) Шольц Олаф (904)


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Кращий захист це наступ. Давай тауруси, Олаф!!!!
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17.04.2024 21:14 Ответить
Наша пісня добра,починаємо знову.
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17.04.2024 21:15 Ответить
та в нас своє є...але браковане

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17.04.2024 21:17 Ответить
Шольц не послідовний політик й канцлер. Не розумно. Тауруси Німеччини спровокують ескалацію. А засоби ППО Німеччини не спровокують. Так не буває. Або все даємо і провокуємо, що вже давно знаходиться на стадії ескалації. Або нічого, і голову в пісок .... пустелі.
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17.04.2024 21:23 Ответить
Ну олаі, ще два патріоти і ти будеш герой!!! У вас 12 систем, ви дали дві, зараз ще одну і ще дві, це буде клас і не треба ні чого шукати!!! На вашу країну 7 систем з головою вистачає!!!
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17.04.2024 21:39 Ответить
Спало на думку щоб він ЗЕро агітував робити більше,але мабуть не треба,знову щось здадуть або вкрадуть.
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18.04.2024 00:39 Ответить
Деколи на Олафа находить прозріння, але потім кудись зникає...
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18.04.2024 05:24 Ответить
 
 