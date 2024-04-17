УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9121 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
874 7

Країни ЄС мають робити більше для забезпечення України системами ППО, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає лідерів країн ЄС надати Україні засоби ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що маємо робити більше, ніж робили до цього часу для підтримки України. Це стосується насамперед потреб у засобах ППО… Я бачу свою ціль на цьому саміті в тому, щоб переконати багатьох, аби вони повернулися додому та подивилися, що вони мають, адже зробити це треба швидко, а не колись", - сказав канцлер ФРН перед самітом Євросоюзу.

Шольц нагадав, що Німеччина вже передала два комплекси Patriot і ухвалила рішення передати ще один, і підкреслив, що сподівається, що цей крок "заохотить інших зробити те ж саме, подивитися, які можливості вони мають з точки зору власних запасів, щоби покращити спроможність України захистити себе".

Також читайте: Німеччина терміново передасть Україні третю систему ППО Patriot

Поряд з ініціативою щодо амуніції, артилерійських боєприпасів, яку всі підтримують, ініціатива по ППО – це те, що гостро стоїть на порядку денному, підкреслив глава німецького уряду. Шольц також нагадав, що Німеччина є наразі європейським лідером з надання воєнної допомоги Україні з 28 млрд євро переданої або обіцяної підтримки, що далеко випереджає інші держави.

Автор: 

Німеччина (7317) ППО (3140) Євросоюз (13310) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кращий захист це наступ. Давай тауруси, Олаф!!!!
показати весь коментар
17.04.2024 21:14 Відповісти
Наша пісня добра,починаємо знову.
показати весь коментар
17.04.2024 21:15 Відповісти
та в нас своє є...але браковане

показати весь коментар
17.04.2024 21:17 Відповісти
Шольц не послідовний політик й канцлер. Не розумно. Тауруси Німеччини спровокують ескалацію. А засоби ППО Німеччини не спровокують. Так не буває. Або все даємо і провокуємо, що вже давно знаходиться на стадії ескалації. Або нічого, і голову в пісок .... пустелі.
показати весь коментар
17.04.2024 21:23 Відповісти
Ну олаі, ще два патріоти і ти будеш герой!!! У вас 12 систем, ви дали дві, зараз ще одну і ще дві, це буде клас і не треба ні чого шукати!!! На вашу країну 7 систем з головою вистачає!!!
показати весь коментар
17.04.2024 21:39 Відповісти
Спало на думку щоб він ЗЕро агітував робити більше,але мабуть не треба,знову щось здадуть або вкрадуть.
показати весь коментар
18.04.2024 00:39 Відповісти
Деколи на Олафа находить прозріння, але потім кудись зникає...
показати весь коментар
18.04.2024 05:24 Відповісти
 
 