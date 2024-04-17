Країни ЄС мають робити більше для забезпечення України системами ППО, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає лідерів країн ЄС надати Україні засоби ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що маємо робити більше, ніж робили до цього часу для підтримки України. Це стосується насамперед потреб у засобах ППО… Я бачу свою ціль на цьому саміті в тому, щоб переконати багатьох, аби вони повернулися додому та подивилися, що вони мають, адже зробити це треба швидко, а не колись", - сказав канцлер ФРН перед самітом Євросоюзу.

Шольц нагадав, що Німеччина вже передала два комплекси Patriot і ухвалила рішення передати ще один, і підкреслив, що сподівається, що цей крок "заохотить інших зробити те ж саме, подивитися, які можливості вони мають з точки зору власних запасів, щоби покращити спроможність України захистити себе".

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Поряд з ініціативою щодо амуніції, артилерійських боєприпасів, яку всі підтримують, ініціатива по ППО – це те, що гостро стоїть на порядку денному, підкреслив глава німецького уряду. Шольц також нагадав, що Німеччина є наразі європейським лідером з надання воєнної допомоги Україні з 28 млрд євро переданої або обіцяної підтримки, що далеко випереджає інші держави.