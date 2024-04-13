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Німеччина терміново передасть Україні третю систему ППО Patriot

patriot

Україна отримає від уряду Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на N-TV.

"У зв'язку зі збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону", - йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

Зазначається, що передача стала можлива, оскільки систему ППО повернули з планового ремонту.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну з погляду нашої власної оперативної готовності", - заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи передачу Patriot.

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"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає незмірних страждань. Терор Росії також ставить під загрозу енергопостачання населення і руйнує "промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил", - наголосив він.

Patriot буде переданий на додаток до вже поставлених і ще запланованих для передачі систем протиповітряної оборони, додав Пісторіус.

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Автор: 

Німеччина (7316) ППО (3138) Patriot (297) Пісторіус (247)


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Топ коментарі
+24
Французы много говорят. А немцы делают.
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13.04.2024 16:56
+21
Ось, тепер весь світ бачить, хто здатний відповідати за свої слова і обіцянки. І це, не Макрон, не Байден, не Сунак, а такий собі "ні на що не здатний" Шольц. Дякую!
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13.04.2024 17:00
+18
3 из 12,а вашингтонские куколды 0 из 60 батарей
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13.04.2024 17:00
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Ще би сша пару батерей дали .
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14.04.2024 17:24 Відповісти
Пєтріоти це добре.Але нащо про це на весь світ трендіти.
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14.04.2024 18:05 Відповісти
17 вересня 2020 року відбулися урочистості приймання Збройними силами Румунії, першого поставленого із США комплексу протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. "Згідно з повідомленням Агентства Міноборони США з питань співробітництва в галузі безпеки (DSCA), у замовлений комплект мали увійти 7 РЛС AN/MPQ-65, 7 командних пунктів AN/MSQ-132, 28 пускових установок M903, 56 зенітних керованих ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T), 168 протиракет Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), 7 електрогенераторів EPP III та 13 підіймально-щоглових пристроїв." ..... НаКуя козі баян ? Зараз.https://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-ump.2020-09-21-38
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14.04.2024 20:51 Відповісти
28 пускових установок M903 у Румунії. Сьогодні. Вони з ким воювати збираються 7 З НАТО ?
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14.04.2024 20:53 Відповісти
Скільки там тої Румунії, пересцяв би, якби сильно піднатужився.
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14.04.2024 21:06 Відповісти
Саме США розброїли Україну і обманули. Євреї справжні вороги України!
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15.04.2024 07:43 Відповісти
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