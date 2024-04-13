Німеччина терміново передасть Україні третю систему ППО Patriot

Україна отримає від уряду Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на N-TV.

"У зв'язку зі збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону", - йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

Зазначається, що передача стала можлива, оскільки систему ППО повернули з планового ремонту.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну з погляду нашої власної оперативної готовності", - заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи передачу Patriot.

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"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає незмірних страждань. Терор Росії також ставить під загрозу енергопостачання населення і руйнує "промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил", - наголосив він.

Patriot буде переданий на додаток до вже поставлених і ще запланованих для передачі систем протиповітряної оборони, додав Пісторіус.

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