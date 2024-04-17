Германия запустила инициативу по поиску дополнительных систем ПВО для Украины
Правительство Германии обратилось к партнерам по НАТО и ЕС, а также к третьим странам, с инициативой по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
С инициативой выступили министерства обороны и иностранных дел ФРГ.
Министры Борис Писториус и Анналена Бербок уже обратились к партнерам из ЕС и НАТО, а также к третьим странам, сообщили представители министерств.
Они не предоставили других деталей, однако отметили, что инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне" стремится как можно быстрее оказать Украине еще большую поддержку в средствах ПВО.
"Нам нужно еще раз серьезно рассмотреть, есть ли другие системы, которые можно быстро предоставить Украине", - рассказал спикер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні"
Чи дбати про нацбезпеку України конституційний обов'язок Зеленського?
Якби не дбав жоден з президентів, то нікому було б захищати Україну.
В 2014 армія України була гола, боса, розброєна і голодна. В 2022, незважаючи на трирічне знищення, дякуючи підтримці Заходу, вона зупинила кацапів.
Для чого патріоти без ракет? А ракети виробляє сша, яке не дасть ні ***, бо трамп не розріша.