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Новости Помощь Украине
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Германия запустила инициативу по поиску дополнительных систем ПВО для Украины

німеччина

Правительство Германии обратилось к партнерам по НАТО и ЕС, а также к третьим странам, с инициативой по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

С инициативой выступили министерства обороны и иностранных дел ФРГ.

Министры Борис Писториус и Анналена Бербок уже обратились к партнерам из ЕС и НАТО, а также к третьим странам, сообщили представители министерств.

Они не предоставили других деталей, однако отметили, что инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне" стремится как можно быстрее оказать Украине еще большую поддержку в средствах ПВО.

"Нам нужно еще раз серьезно рассмотреть, есть ли другие системы, которые можно быстро предоставить Украине", - рассказал спикер.

Автор: 

Германия (6926) ПВО (2704)


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Топ комментарии
+7
В штатах пошукайте, спочатку ткніть будапештською пимулькою в морду,у тих лохотронщиків з тисяча патріотів є, але вони зараз думають які ще відмазки придумати щоб нічог не дати.
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17.04.2024 16:39
+7
сходіть в ліс перші гриби вже є може Петріоти виросли !
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17.04.2024 16:41
+6
А шо іх кожен день шукати - це ж не голка в копиці сіна - вони або є або іх немає
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17.04.2024 16:36
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А шо іх кожен день шукати - це ж не голка в копиці сіна - вони або є або іх немає
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17.04.2024 16:36 Ответить
імітація бурхливої діяльності із завчасно відомим результатом.

"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні"
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17.04.2024 17:24 Ответить
В штатах пошукайте, спочатку ткніть будапештською пимулькою в морду,у тих лохотронщиків з тисяча патріотів є, але вони зараз думають які ще відмазки придумати щоб нічог не дати.
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17.04.2024 16:39 Ответить
Дякуємо.
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17.04.2024 16:41 Ответить
за що, за балаканину замість допомоги ?
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17.04.2024 16:43 Ответить
За роботу, яку не забов'язані робити.
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17.04.2024 17:09 Ответить
за симуляцію роботи , яку не роблять .
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17.04.2024 18:22 Ответить
Вони забов'язані щось робити для нас?
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17.04.2024 18:40 Ответить
звісно ні ! вони не повинні нас брати в нато , не повинні давати зброю , не повинні заважати бізнесу з кацапами . повинні тільки роззброювати нас , забороняти бити по кацапії і взагалі ми повинні тихо здохнути за 72 години ! ось вони західні цінності , поділ на вищу і нищу раси і подвійні стандарти ! ви розумієте що вони не бачать існування України ?
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17.04.2024 19:10 Ответить
Багато тексту та відсутня відповідь на питання. Німецька влада забов'язані витрачати на нас гроші своїх громадян та шукати для нас ППО?
Чи дбати про нацбезпеку України конституційний обов'язок Зеленського?
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17.04.2024 22:01 Ответить
повинна ,бо 20 років була спонсором терористичного режиму путіна ! а дбати про нацбезпеку повинні всі президенти України . я вважаю що на 100 % не дбав жоден !
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17.04.2024 22:58 Ответить
У вас є документ із забов'язаннями Германії? Знаю відповідь на 100 %. Немає.
Якби не дбав жоден з президентів, то нікому було б захищати Україну.
В 2014 армія України була гола, боса, розброєна і голодна. В 2022, незважаючи на трирічне знищення, дякуючи підтримці Заходу, вона зупинила кацапів.
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17.04.2024 23:30 Ответить
є документ з назвою меморандум ! є саміт нато 2008 де Україну вивели за вухо , ваша Німеччина . армія гола і боса була і в 2019 бо 2018 було масове звільнення з армії . до 2019 не отримала жодного нового літака , гвинтокрила чи танка . шкода що тут не можно писати всю правду .
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18.04.2024 00:21 Ответить
А плюс одна система патріот і дві айріс ті, це не допомога??? Це вже не балачки!!!
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17.04.2024 19:03 Ответить
де вони ? там де Ф-16 ? ракет немає на ці Петріоти що є !
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17.04.2024 19:12 Ответить
Як тобі сказати щоб не образити, системи без ракет не надаються, і не на один залп а на кілька!!!
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17.04.2024 21:43 Ответить
ну тобі з Італії видніше ! тільки ракет до Петріотів вже дефіцит . кожного дня по Україні летить 30-50 ракет годину тому дві пролетіли над хатою , в таких об'ємах ракети ППО навіть не виробляють .
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17.04.2024 21:52 Ответить
Та що ти кажеш??? Ну то перед тим як щось казати зайди в Гугл і поцікався скільки випущено і випускається раке для петріот!!! І до чого тут Італія, я був і у Львові під час прольотів і в Хмильницькому, тому не розказуй мені що і як!!!
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18.04.2024 00:34 Ответить
сходіть в ліс перші гриби вже є може Петріоти виросли !
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17.04.2024 16:41 Ответить
чех Павел вже ********** відшукав, (а чи були **********, якщо їх немає в Україні???Те ж саме із системами ППО.
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17.04.2024 16:42 Ответить
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17.04.2024 16:46 Ответить
Куда вона її "запустила"? - В небо, чи в море?
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17.04.2024 16:47 Ответить
Я просто @уїю!! Вони шукають!! Де шукають? Може десь в кущах завалялась система ППО? Захід 100% програє путіну. А ми з ним теж Це вже очевидно.
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17.04.2024 16:47 Ответить
Нічому не вчить історія ******** чемберленів
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17.04.2024 16:57 Ответить
Афігеть ! В Румунії стоять 28 установок. Петріот. "Румунія провела перші випробування системи протиракетної оборони MIM-104 Patriot. Під час тестів не обійшлося без проблем. 2020 рік" Вони там ще вчаться, а у нас вже Кінжали наражаються на .....
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17.04.2024 17:08 Ответить
Імітація бурхливої діяльності?
Для чого патріоти без ракет? А ракети виробляє сша, яке не дасть ні ***, бо трамп не розріша.
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17.04.2024 17:29 Ответить
Да не торопитесь уже, ведь вам нужны миллионы беженцов с Украины.
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17.04.2024 18:35 Ответить
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17.04.2024 18:36 Ответить
Ой, як невдобно. Та не треба нічого шукати, без Петріотів нас ***** швидше повбиває. Спостерігайте. 👀
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17.04.2024 18:47 Ответить
Может подсказать где поискать? В Андорре вдруг залежалось, или там в Лихтенштейне пару установок! В Люксембурге точно есть---может правда одна система. Вот же суки развесёлые---оперетку какую чешут! Даже чуть порадовало. Скотобаза великолепная!
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17.04.2024 20:08 Ответить
 
 