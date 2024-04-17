Германия запустила инициативу по поиску дополнительных систем ПВО для Украины

Правительство Германии обратилось к партнерам по НАТО и ЕС, а также к третьим странам, с инициативой по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

С инициативой выступили министерства обороны и иностранных дел ФРГ.

Министры Борис Писториус и Анналена Бербок уже обратились к партнерам из ЕС и НАТО, а также к третьим странам, сообщили представители министерств.

Они не предоставили других деталей, однако отметили, что инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне" стремится как можно быстрее оказать Украине еще большую поддержку в средствах ПВО.

"Нам нужно еще раз серьезно рассмотреть, есть ли другие системы, которые можно быстро предоставить Украине", - рассказал спикер.