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Німеччина запустила ініціативу з пошуку додаткових систем ППО для України

німеччина

Уряд Німеччини звернувся до партнерів по НАТО та ЄС, а також до третіх країн, з ініціативою щодо пошуку додаткових систем ППО для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

З ініціативою виступили міністерства оборони та закордонних справ ФРН.

Міністри Борис Пісторіус та Анналена Бербок вже звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн, повідомили речники міністерств.

Вони не надали інших деталей, проте зазначили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні", - розповів речник.

Також читайте: Глави МЗС країн G7 обговорять сьогодні підтримку української системи ППО, - The Guardian

Автор: 

Німеччина (7317) ППО (3140)


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Топ коментарі
+7
В штатах пошукайте, спочатку ткніть будапештською пимулькою в морду,у тих лохотронщиків з тисяча патріотів є, але вони зараз думають які ще відмазки придумати щоб нічог не дати.
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17.04.2024 16:39
+7
сходіть в ліс перші гриби вже є може Петріоти виросли !
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17.04.2024 16:41
+6
А шо іх кожен день шукати - це ж не голка в копиці сіна - вони або є або іх немає
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17.04.2024 16:36
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А шо іх кожен день шукати - це ж не голка в копиці сіна - вони або є або іх немає
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17.04.2024 16:36 Відповісти
імітація бурхливої діяльності із завчасно відомим результатом.

"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні"
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17.04.2024 17:24 Відповісти
В штатах пошукайте, спочатку ткніть будапештською пимулькою в морду,у тих лохотронщиків з тисяча патріотів є, але вони зараз думають які ще відмазки придумати щоб нічог не дати.
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17.04.2024 16:39 Відповісти
Дякуємо.
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17.04.2024 16:41 Відповісти
за що, за балаканину замість допомоги ?
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17.04.2024 16:43 Відповісти
За роботу, яку не забов'язані робити.
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17.04.2024 17:09 Відповісти
за симуляцію роботи , яку не роблять .
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17.04.2024 18:22 Відповісти
Вони забов'язані щось робити для нас?
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17.04.2024 18:40 Відповісти
звісно ні ! вони не повинні нас брати в нато , не повинні давати зброю , не повинні заважати бізнесу з кацапами . повинні тільки роззброювати нас , забороняти бити по кацапії і взагалі ми повинні тихо здохнути за 72 години ! ось вони західні цінності , поділ на вищу і нищу раси і подвійні стандарти ! ви розумієте що вони не бачать існування України ?
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17.04.2024 19:10 Відповісти
Багато тексту та відсутня відповідь на питання. Німецька влада забов'язані витрачати на нас гроші своїх громадян та шукати для нас ППО?
Чи дбати про нацбезпеку України конституційний обов'язок Зеленського?
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17.04.2024 22:01 Відповісти
повинна ,бо 20 років була спонсором терористичного режиму путіна ! а дбати про нацбезпеку повинні всі президенти України . я вважаю що на 100 % не дбав жоден !
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17.04.2024 22:58 Відповісти
У вас є документ із забов'язаннями Германії? Знаю відповідь на 100 %. Немає.
Якби не дбав жоден з президентів, то нікому було б захищати Україну.
В 2014 армія України була гола, боса, розброєна і голодна. В 2022, незважаючи на трирічне знищення, дякуючи підтримці Заходу, вона зупинила кацапів.
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17.04.2024 23:30 Відповісти
є документ з назвою меморандум ! є саміт нато 2008 де Україну вивели за вухо , ваша Німеччина . армія гола і боса була і в 2019 бо 2018 було масове звільнення з армії . до 2019 не отримала жодного нового літака , гвинтокрила чи танка . шкода що тут не можно писати всю правду .
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18.04.2024 00:21 Відповісти
А плюс одна система патріот і дві айріс ті, це не допомога??? Це вже не балачки!!!
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17.04.2024 19:03 Відповісти
де вони ? там де Ф-16 ? ракет немає на ці Петріоти що є !
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17.04.2024 19:12 Відповісти
Як тобі сказати щоб не образити, системи без ракет не надаються, і не на один залп а на кілька!!!
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17.04.2024 21:43 Відповісти
ну тобі з Італії видніше ! тільки ракет до Петріотів вже дефіцит . кожного дня по Україні летить 30-50 ракет годину тому дві пролетіли над хатою , в таких об'ємах ракети ППО навіть не виробляють .
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17.04.2024 21:52 Відповісти
Та що ти кажеш??? Ну то перед тим як щось казати зайди в Гугл і поцікався скільки випущено і випускається раке для петріот!!! І до чого тут Італія, я був і у Львові під час прольотів і в Хмильницькому, тому не розказуй мені що і як!!!
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18.04.2024 00:34 Відповісти
сходіть в ліс перші гриби вже є може Петріоти виросли !
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17.04.2024 16:41 Відповісти
чех Павел вже ********** відшукав, (а чи були **********, якщо їх немає в Україні???Те ж саме із системами ППО.
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17.04.2024 16:42 Відповісти
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17.04.2024 16:46 Відповісти
Куда вона її "запустила"? - В небо, чи в море?
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17.04.2024 16:47 Відповісти
Я просто @уїю!! Вони шукають!! Де шукають? Може десь в кущах завалялась система ППО? Захід 100% програє путіну. А ми з ним теж Це вже очевидно.
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17.04.2024 16:47 Відповісти
Нічому не вчить історія ******** чемберленів
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17.04.2024 16:57 Відповісти
Афігеть ! В Румунії стоять 28 установок. Петріот. "Румунія провела перші випробування системи протиракетної оборони MIM-104 Patriot. Під час тестів не обійшлося без проблем. 2020 рік" Вони там ще вчаться, а у нас вже Кінжали наражаються на .....
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17.04.2024 17:08 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності?
Для чого патріоти без ракет? А ракети виробляє сша, яке не дасть ні ***, бо трамп не розріша.
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17.04.2024 17:29 Відповісти
Да не торопитесь уже, ведь вам нужны миллионы беженцов с Украины.
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17.04.2024 18:35 Відповісти
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17.04.2024 18:36 Відповісти
Ой, як невдобно. Та не треба нічого шукати, без Петріотів нас ***** швидше повбиває. Спостерігайте. 👀
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17.04.2024 18:47 Відповісти
Может подсказать где поискать? В Андорре вдруг залежалось, или там в Лихтенштейне пару установок! В Люксембурге точно есть---может правда одна система. Вот же суки развесёлые---оперетку какую чешут! Даже чуть порадовало. Скотобаза великолепная!
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17.04.2024 20:08 Відповісти
 
 