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Німеччина запустила ініціативу з пошуку додаткових систем ППО для України
Уряд Німеччини звернувся до партнерів по НАТО та ЄС, а також до третіх країн, з ініціативою щодо пошуку додаткових систем ППО для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
З ініціативою виступили міністерства оборони та закордонних справ ФРН.
Міністри Борис Пісторіус та Анналена Бербок вже звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн, повідомили речники міністерств.
Вони не надали інших деталей, проте зазначили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.
"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні", - розповів речник.
Топ коментарі
+7 Nestor Nen
показати весь коментар17.04.2024 16:39
+7 роман #583809
показати весь коментар17.04.2024 16:41
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.04.2024 16:36
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"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні"
Чи дбати про нацбезпеку України конституційний обов'язок Зеленського?
Якби не дбав жоден з президентів, то нікому було б захищати Україну.
В 2014 армія України була гола, боса, розброєна і голодна. В 2022, незважаючи на трирічне знищення, дякуючи підтримці Заходу, вона зупинила кацапів.
Для чого патріоти без ракет? А ракети виробляє сша, яке не дасть ні ***, бо трамп не розріша.