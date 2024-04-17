Німеччина запустила ініціативу з пошуку додаткових систем ППО для України

Уряд Німеччини звернувся до партнерів по НАТО та ЄС, а також до третіх країн, з ініціативою щодо пошуку додаткових систем ППО для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

З ініціативою виступили міністерства оборони та закордонних справ ФРН.

Міністри Борис Пісторіус та Анналена Бербок вже звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн, повідомили речники міністерств.

Вони не надали інших деталей, проте зазначили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

"Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні", - розповів речник.

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