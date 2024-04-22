Німецька оборонна компанія FFG зірвала постачання Україні 400 БМП MRAP, - Bild

Уряд Німеччини пообіцяв поставити для ЗСУ до 400 одиниць важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом. Відповідний контракт уклали влада України та компанія FFG під фінансування з бюджетних коштів ФРН загальною сумою 315 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.

Водночас у розпорядження видання потрапив документ Міноборони Німеччини від вересня минулого року, в якому йдеться про те, що MRAP для Збройних сил України мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак наразі постачання так і не почалися.

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За інформацією видання, план на 2024 рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 бронемашин, а початок постачань перенесли із січня на травень-червень.

Вказано, що причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині.

У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.

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