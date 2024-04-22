Німецька оборонна компанія FFG зірвала постачання Україні 400 БМП MRAP, - Bild
Уряд Німеччини пообіцяв поставити для ЗСУ до 400 одиниць важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом. Відповідний контракт уклали влада України та компанія FFG під фінансування з бюджетних коштів ФРН загальною сумою 315 млн євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.
Водночас у розпорядження видання потрапив документ Міноборони Німеччини від вересня минулого року, в якому йдеться про те, що MRAP для Збройних сил України мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак наразі постачання так і не почалися.
За інформацією видання, план на 2024 рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 бронемашин, а початок постачань перенесли із січня на травень-червень.
Вказано, що причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині.
У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.
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А леопард 1А5 всі вже прийшли?
Тож нічого дивного.
Прокукарекали і все.
- Перші f-16 взлетять в небо до жовтня 2023 ? Підтверджено, що в липні 2024
- Чеська ініціатива передасть снаряди за кілька тижнів ? Підтверджено, що почнуть у липні (4 місяці затримки)
- Данія дає 300 млн! (виявляється, що це на 3 роки)
- Ізгаіль дасть систему раннього оповіщення ракетної небезпеки до травня 2023 . (чекаємо досі)
- ЄС надасть 1 млн снарядів на протязі 2023 року . (нашкрябали третину)
- США дають 61 лярд! З яких 29 мають стосунок до України, при чому це на 2+ роки
- Німеччина дасть 400 mrap ... чи 40 ... чи 4