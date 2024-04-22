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Новини
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Німецька оборонна компанія FFG зірвала постачання Україні 400 БМП MRAP, - Bild

Бронемашина MRAP

Уряд Німеччини пообіцяв поставити для ЗСУ до 400 одиниць важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом. Відповідний контракт уклали влада України та компанія FFG під фінансування з бюджетних коштів ФРН загальною сумою 315 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.

Водночас у розпорядження видання потрапив документ Міноборони Німеччини від вересня минулого року, в якому йдеться про те, що MRAP для Збройних сил України мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак наразі постачання так і не почалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall поставить в Україну 20 додаткових БМП Marder

За інформацією видання, план на 2024 рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 бронемашин, а початок постачань перенесли із січня на травень-червень.

Вказано, що причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині.

У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.

Читайте також: З початку війни Україна отримала від Німеччини 120 БМП Marder

Автор: 

Німеччина (7317) БМП (407)


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Топ коментарі
+18
А як там мільйон дронів від найвеличнішого?
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22.04.2024 16:33
+17
Молитесь чтобы Китай не начал войну. У китайцев такой бюрократии и либерасни не будет.
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22.04.2024 16:29
+11
Пиляють з мільйона дерев
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22.04.2024 16:36
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Молитесь чтобы Китай не начал войну. У китайцев такой бюрократии и либерасни не будет.
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22.04.2024 16:29 Відповісти
в каждой избушке свои погремушки))) там теж своїх приколів вистачає)))
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22.04.2024 16:32 Відповісти
Добре, що в Україні немає "ізбушєк" 🏰
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22.04.2024 16:46 Відповісти
З ким почне ? Тайвань чи масковія.
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22.04.2024 16:37 Відповісти
Малими загонами по 2 мільйони осіб буде наступати пішки по дну Тихого океану на США, очевидно...
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22.04.2024 18:21 Відповісти
Вони вже і так там..а на московію такими ж групами просто прийде працювати...потім референдум
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22.04.2024 18:49 Відповісти
а як же ш не скавучати. Шашлички на майські тільки для вірних прихильників "ЗЕзробимо їх разом" - іншим бомбосховища.
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22.04.2024 17:26 Відповісти
🤢🤡🦠Зе амебам подобаеться , коли їх « найвеличнійший янетряпка» бреше про ШАШЛИЧКІ , кофе в Ялті ……… завершальну стадію війни і кордон 1991 р . ………………ЯК тільки ВІДКРИВАЄ ротяку, так і бреше
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22.04.2024 19:29 Відповісти
Це твоє чмо зЄ всіх дістало, чавкаєш тут від кого, бот???
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22.04.2024 20:44 Відповісти
А як там мільйон дронів від найвеличнішого?
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22.04.2024 16:33 Відповісти
Воно збирає з коробок від нагород, якими він відкупляється від українців у свій ювілей "ми их здєлалі".
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22.04.2024 16:36 Відповісти
Пиляють з мільйона дерев
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22.04.2024 16:36 Відповісти
з мільярда.
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22.04.2024 19:29 Відповісти
Трясця, 315 мільйонів на 400 БТР. А ми вже отримали ... мабуть, сотню ЛЯРДІВ. За лярд можна було мати т1 200 таких БТРів. Кожний третій у бригаді їздив би не на пікапі ?
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22.04.2024 16:34 Відповісти
наші люди в булочну на таксі ...
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22.04.2024 16:48 Відповісти
Жменька у 1000 БМП Бредлі коштує трохи більше за 3,1 млрд...
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22.04.2024 17:10 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНА: "БАТЯ, Я СТАРАЮСЬ".
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22.04.2024 16:34 Відповісти
Знову американці піді**рали.
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22.04.2024 16:47 Відповісти
натомість у кацапів проблем з комплектуючими, в т.ч. з Америки, не виникає....
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22.04.2024 16:58 Відповісти
Ну тому що в орків працює ще багато американського бізнесу і вони поставляють дешеві ресурси американським компаніям....
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22.04.2024 17:10 Відповісти
У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини" - чому так?
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22.04.2024 17:22 Відповісти
Теж саме з CV 90. Мали наміри зробити 1000 шт. Але про це вже давно нічого не чули.
А леопард 1А5 всі вже прийшли?
Тож нічого дивного.
Прокукарекали і все.
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22.04.2024 17:28 Відповісти
Ділити весь позитив треба на 2, 5, 10 .

- Перші f-16 взлетять в небо до жовтня 2023 ? Підтверджено, що в липні 2024

- Чеська ініціатива передасть снаряди за кілька тижнів ? Підтверджено, що почнуть у липні (4 місяці затримки)

- Данія дає 300 млн! (виявляється, що це на 3 роки)

- Ізгаіль дасть систему раннього оповіщення ракетної небезпеки до травня 2023 . (чекаємо досі)

- ЄС надасть 1 млн снарядів на протязі 2023 року . (нашкрябали третину)

- США дають 61 лярд! З яких 29 мають стосунок до України, при чому це на 2+ роки

- Німеччина дасть 400 mrap ... чи 40 ... чи 4
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22.04.2024 18:08 Відповісти
Нещодавно будьоний казав шо травень - червень цього року буде дуже важкий для України - німці про те знають - тому і планували поставки таких машин саме на тоді коли буде саме необхіднеше - бо того часу жид би їх всіх поклав на алтарь перемоги.
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22.04.2024 18:51 Відповісти
Пока розовые пони просыпаются людоеды делают свою работу.
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22.04.2024 19:11 Відповісти
 
 