Последствия ракетных ударов ВСУ по военному аэродрому в оккупированном Джанкое. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле боекомплектов и систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект"Схемы".
"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага. Следует заметить, что после ударов, большинство авиации было передислоцировано", - пояснил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
Он добавил, что, судя по спутниковым снимкам, от ракетного удара были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.
Серия взрывов прогремела в районе военного аэродрома в городе Джанкой ночью 17 апреля. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ракетный удар нанесли Силы обороны Украины, поразив "определенные российские военные цели".
В Главном управлении разведки Минобороны озвучили перечень "уничтоженной или критически поврежденной" российской техники: это 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
На этом крымском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационные эскадрильи.
Ранее сообщалось, что в городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля раздались взрывы.
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2. так мова не про пілотів. Мова про машини. Вони там, звісно, дудять в дудку пропаганди про легіони новеньких гвинтокрилів кожен рік. Але все не так райдужно. З 2011 року по 2021 рік виробництво в них впало в 7 (СІМ) разів. От прям наростити в умовах війни та санкцій, без доступу до двигунів українських, виробництво в рази?!? Після 8 років санкцій, після перших 4 років з якими в них виробництво впало в 3 рази вже в 2017 році. Дуже смішно. Три рази "ХА".
Може я помиляюсь, але, здається, "нові" Мі-24 не випускають вже 33 роки. Виконується тільки модернізація на старих корпусах. Навіть Україна спромоглася виконати модернізацію свого парку на двигуни Мотор-Січі.
продавав через фірми-прокладки до 2022-року двигуни до гелікоптерів рашистам.
Хароший пєсня. Душевний пєсня. (с)
Не чули таку? Та ніт же, чули! І не раз, і не двічі.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати робйат...
...ну а дєвушек іспортім ми патом.
Це не одна сотня американських лярдів!
Слава ЗСУ!
Та ніц! Й куди дивиться редакція?