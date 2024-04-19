Последствия ракетных ударов ВСУ по военному аэродрому в оккупированном Джанкое. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект"Схемы".

"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага. Следует заметить, что после ударов, большинство авиации было передислоцировано", - пояснил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что, судя по спутниковым снимкам, от ракетного удара были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Серия взрывов прогремела в районе военного аэродрома в городе Джанкой ночью 17 апреля. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ракетный удар нанесли Силы обороны Украины, поразив "определенные российские военные цели".

В Главном управлении разведки Минобороны озвучили перечень "уничтоженной или критически поврежденной" российской техники: это 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

На этом крымском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационные эскадрильи.

Ранее сообщалось, что в городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля раздались взрывы.

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