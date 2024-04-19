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Новости Война
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Последствия ракетных ударов ВСУ по военному аэродрому в оккупированном Джанкое. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

джанкой,аєродром

Появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект"Схемы".

"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага. Следует заметить, что после ударов, большинство авиации было передислоцировано", - пояснил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что, судя по спутниковым снимкам, от ракетного удара были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Наслідки ударів ЗСУ по Джанкою 17 квітня

Серия взрывов прогремела в районе военного аэродрома в городе Джанкой ночью 17 апреля. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ракетный удар нанесли Силы обороны Украины, поразив "определенные российские военные цели".

В Главном управлении разведки Минобороны озвучили перечень "уничтоженной или критически поврежденной" российской техники: это 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Наслідки ударів ЗСУ по Джанкою 17 квітня

Наслідки ударів ЗСУ по Джанкою 17 квітня

На этом крымском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационные эскадрильи.

Ранее сообщалось, что в городе Джанкой в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля раздались взрывы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил удар по аэродрому в Джанкое: Оккупант должен терять

Автор: 

Джанкой (83) Крым (26362) аэродром (292)


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Топ комментарии
+30
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19.04.2024 16:26
+13
39 полк перетворився в 39 ескадрилью....
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19.04.2024 16:26
+11
Первым делом, первым делом - самолеетыыы..
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19.04.2024 16:43
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39 полк перетворився в 39 ескадрилью....
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19.04.2024 16:26 Ответить
Вже декілька разів. Вони його ці 2 роки постійно доукомплектовують, висмикуючи по 1-2 машини з купи різних тилових частин, в яких свого справного льотного складу "по пальцях". Бо в засрашки не тільки САУ Гіацинт чи Піони з Т-72 почали закінчувати "новенькі", а й з "новенькими гвинтокрильними полками" щось якось не все добре...
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19.04.2024 16:54 Ответить
скоро травень, зроблять випуск прискорений "зліт - просадка" як під час афганської війни із Саратовського ВВАУЛ в 1992 році....
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19.04.2024 17:00 Ответить
1. щось ви наплутали з роком. Мабуть 1982 рік.
2. так мова не про пілотів. Мова про машини. Вони там, звісно, дудять в дудку пропаганди про легіони новеньких гвинтокрилів кожен рік. Але все не так райдужно. З 2011 року по 2021 рік виробництво в них впало в 7 (СІМ) разів. От прям наростити в умовах війни та санкцій, без доступу до двигунів українських, виробництво в рази?!? Після 8 років санкцій, після перших 4 років з якими в них виробництво впало в 3 рази вже в 2017 році. Дуже смішно. Три рази "ХА".
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19.04.2024 17:26 Ответить
Вибачаюсь, 1 9 8 2 ..........
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19.04.2024 17:28 Ответить
Арсеньєвський завод випускав у 80-х десь близько 7 шт Мі-24 на тиждень.....
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19.04.2024 17:30 Ответить
у 80х всього було багато в совка, окрім клепки і свободи в народу.

Може я помиляюсь, але, здається, "нові" Мі-24 не випускають вже 33 роки. Виконується тільки модернізація на старих корпусах. Навіть Україна спромоглася виконати модернізацію свого парку на двигуни Мотор-Січі.
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19.04.2024 17:37 Ответить
Богуслаэв встиг злити документацію і технологію виробництва вертольотних двигунів кацапам на жаль, щось виробляли чув але неналежної якості, тому у нас купувал
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20.04.2024 09:26 Ответить
В них і своє виробництво двигунів завжди було. Але річ у тому, що "купити готове" значно легше і дешевше зажди, ніж "розробляти самому". Якщо у нас розкурочили майже все виробництво будь-чого (блін, сьогодні купував лопату - в 3х магазинах ТІЛЬКИ КИТАЙСЬКІ), то, сподіваюсь, ви розумієте, що в них точилося в умовах "золотого дощу нафтобаксів"?!? В них перелік знищених машинобудівних заводів на початку 10х років йшов на десятки тисяч. На повному серьозі - більше 15'000 заводів з 1991 до 2010 року знищили і розпилили на металолом. Саме тому вони фактично згорнули декілька программ виробництва військових кораблів - старе виробництво силових установок теоретично можна реанімувати, вклавши мільярди баксів, але якість буде гарантовано гімняною і на проектні показники вивести техніку гарантовано не зможуть, а доступ до готових двигунів/електроніки, або навіть комплектуючих, значно погіршився. ЗНАЧНО. В авіації в них те ж саме. "*******" Су-34 вони виробляють одиницями на рік...
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20.04.2024 09:57 Ответить
це добре що зрадника богуслаєва ЗЕмерзотники ще не випустили або не обміняли...

продавав через фірми-прокладки до 2022-року двигуни до гелікоптерів рашистам.
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20.04.2024 10:57 Ответить
...А невдовзі вони всім особовим складом (котрий залишиться) душевно так виконають пісню "Насос".
Хароший пєсня. Душевний пєсня. (с)
Не чули таку? Та ніт же, чули! І не раз, і не двічі.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати робйат...
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19.04.2024 23:38 Ответить
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19.04.2024 16:26 Ответить
Первым делом, первым делом - самолеетыыы..
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19.04.2024 16:43 Ответить
а потім і вертольоти
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19.04.2024 16:47 Ответить
.
...ну а дєвушек іспортім ми патом.
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19.04.2024 23:40 Ответить
но спочатку літаки і гелікоптери......
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19.04.2024 23:42 Ответить
Я хотів би побачити лунную повєрхность !...
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19.04.2024 17:01 Ответить
Я уявляю морду лиця султана Єрдогана, що він тепер думає з приводу купівлі кацапських с400. Говорили-ж йому американці : Єрдеп, не купуй кацапське, бо воно гівно, як і все на кацапії.
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19.04.2024 17:32 Ответить
Вони його купили, щоб розібрати і зробити своє, так і вийшло, через папу років вони почали випробувати свій ЗРК
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19.04.2024 17:49 Ответить
З гівна зробити пулю ніяк не вийде. Що таке с400 - побачив весь світ завдяки нашим славним воїнам. Гівно, тільки дорогуще. І Патріот, якому 30 років і який нищить все, що літає. Це також показали вмілі героїчні наші воїни. Так що султан тепер чухае не тільки голову, а і сраку.
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19.04.2024 17:56 Ответить
Як кажуть в кожній сказкі, є доля сказки, от вони і взяли свою доляшку
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19.04.2024 22:12 Ответить
Не журіться: хитрий турок знайде, кому те-во гівно втюхати. І ще на тій оборудці неслабо заробити.
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19.04.2024 23:42 Ответить
Після роботи ЗСУ по с400 навряд хто захоче купити це кацапське лайно. Хіба що якісь африканські диктатори приймуть в якості подарунку. Або в музей. Хоча, це лайно с400 вірогідно може збивати пасажирські літаки, і то дуже великі.
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20.04.2024 07:25 Ответить
Саме так! В умовній Південно-Африканській Республіці С-400 даром нікому не потрібен. А от в умовному Сомалі - зовсім інша справа.
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20.04.2024 11:55 Ответить
Найдородще " 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Це не одна сотня американських лярдів!

Слава ЗСУ!
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19.04.2024 18:56 Ответить
Мабуть, я вже старий, сліпий і дурний - мені оці супутникові фотки ні про що не говорять. Може, для спеціаліста з мікроскопом і спец. софтом для обробки графіки з ШІ воно дасть більше інформації - то дайте ті висновки. А не скріншот розрішенням 780х439 пікселів, де ніц не зрозуміло. Якісь плямки - можливо, тінь від хмарок. Є, звісно, люди, яким палець покажі і на них дурносміх нападає. Може їх і дофіга, може, навіть 73%, але я НЕ РОЗУМІЮ таких статей. Це тупо. Від ідіотів для ідіотів. Їх вистачає і на Радіо Свобода, і на ЦН, на жаль.
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19.04.2024 20:25 Ответить
Маете рацию! Що можна побачити на цих світлинах?
Та ніц! Й куди дивиться редакція?
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19.04.2024 22:54 Ответить
 
 