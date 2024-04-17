Зеленский подтвердил удар по аэродрому в Джанкое: Оккупант должен терять
Владимир Зеленский подтвердил точный удар ВСУ по аэродрому оккупантов в Джанкое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ежедневное обращение главы государства.
"И хочу поблагодарить также всех в наших Вооруженных силах Украины, кто готовит специальные операции – особенно важные операции, чрезвычайно весомые, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру. Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость", - сказал Зеленский.
Также он выразил благодарность главкому Александру Сырскому за организацию этой операции.
"Оккупант должен терять, и каждая их потеря - это сила Украины", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что в городе Джанкой, в районе военного аэродрома, в ночь на 17 апреля раздались взрывы.
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Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Чи комусь захотілося недемократичних виборів щоби перепризначити блазня ще на п'ять років?
Серйозно?
Я щось не зрозумів вашої логіки - то ви за недемократичні вибори та за перепризначення Зеленського на другій термін?
НЕ буде
В мене доступною мовою написано - як я думаю. В мене немає вашого "НЕ буде", я не Бабця Ванга і не мольфар Петро.
Крайнє питання лишається. Відповісти спробуєте, чи будете замість Бабці Ванги зображати вужа на сковорідці?
І звідки здерта та ваша маячня - ви також забулися відповісти...
І як воно у вас тоді складається, та "нелегітимність" і "демократичних виборів НЕ буде"? Тому й виникає оте саме питання доступною мовою: "ви за недемократичні вибори та за перепризначення Зеленського на другій термін"? Бо якщо ви вважаєте владу України "нелегітимною", ви ж маєте знати - як це "відремонтувати" (згідно з Конституцією).
Авжеж. Є Зєлупа - є Україна, нема Зєлупи - нема України. А зачєм нам такой мір, єслі там нє будєт Зєлупи?
Блазня до країни притулив мудрий нарід.
Чи ви заперечуєте реальність та живете в уявному світі де: "дурні думкою багатіють"?
Кацапська ІПСО про нелегітимність чи то з 20 травня, чи то раніше (як оголосив той що: "зайшов сюди сказати...") передбачає те що в Україні (як мінімум) президентська вертикаль буде нелегітимною і керують нею "самозванці" та "самопризначенці".
Ось вже й американська Марьянка (Тейлор-Грін) вимагає "закриття біолабораторій та проведення виборів в Україні"...
Пане президент ви там взагалі головою товаришуєте так знущатися над КУ і відверто фальсифікувати закони?
На камеру тільки вчора сказав що все в рамках закону і конституції в збрехав в той же день !Це вже не просто брехня це вже навіть не про повагу до народу і КУ Це вже питання адекватності психічного стану людини.
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Скиглення 80-го рівня. Аж вуха заклало
окрім кретинізму, марнославства, та сморіду кислих щєй нічого не більше не відчувається.
зе!майжебонапарт такий скромний.
всі знають, що всі успішні військові операції під особистим контролем та керівництвом.
а трипілля і чернігів, то буржуї винні!
І щодо теми, мені вже соромно від того що це чмирло постійно просить, як ніщщі і наглі бомжі а не країна.... А як не дають то як целки обіжаємось.... Як же це жалюгідно!!!! Особливо коли будуються новобудови елітного класу і купляються дорогі авто, я промовчу за бруківку, дороги тощо.....
Хай би цього жидяру запхнули в ГК!!!