Зеленский подтвердил удар по аэродрому в Джанкое: Оккупант должен терять

Владимир Зеленский подтвердил точный удар ВСУ по аэродрому оккупантов в Джанкое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ежедневное обращение главы государства.

"И хочу поблагодарить также всех в наших Вооруженных силах Украины, кто готовит специальные операции – особенно важные операции, чрезвычайно весомые, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру. Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость", - сказал Зеленский.

Также он выразил благодарность главкому Александру Сырскому за организацию этой операции.

"Оккупант должен терять, и каждая их потеря - это сила Украины", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в городе Джанкой, в районе военного аэродрома, в ночь на 17 апреля раздались взрывы.

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