Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої: Окупант повинен втрачати

Володимир Зеленський підтвердив влучний удар ЗСУ по аеродрому окупантів у Джанкої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на щоденне звернення глави держави.

"І хочу подякувати також усім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції – особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру. Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність.", - сказав Зеленський.

Також він висловив вдячність головкому Олександу Сирському за організацію цієї операції.

"Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата - це сила України", - наголосив президент.

Раніше повідомлялось, що у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.

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