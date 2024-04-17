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Новини
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Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої: Окупант повинен втрачати

зеленський

Володимир Зеленський підтвердив влучний удар ЗСУ по аеродрому окупантів у Джанкої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на щоденне звернення глави держави.

"І хочу подякувати також усім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції – особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру. Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність.", - сказав Зеленський.

Також він висловив вдячність головкому Олександу Сирському за організацію цієї операції.

"Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата - це сила України", - наголосив президент.

Раніше повідомлялось, що у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.

Читайте: Зеленський обговорив зі Столтенбергом засідання Ради Україна-НАТО та російський удар по Чернігову

Автор: 

Джанкой (66) Зеленський (23659) Крим (14124) звернення (597)


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Топ коментарі
+18
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17.04.2024 23:26
+16
легитимный паяц играющий приЗЕдента...
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17.04.2024 23:52
+12
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18.04.2024 00:08
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А НПЗ табу?
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17.04.2024 23:07 Відповісти
мені потрібен гундоподібний змістовний звіт о втратах кацапа, а не загальна маячня.
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17.04.2024 23:09 Відповісти
Вот оно что. А я думал это карибские пираты сделали.
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17.04.2024 23:13 Відповісти
А про Очеретино нічого не підтвердив? Чи ти в нас тільки там де перемоги?...
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17.04.2024 23:17 Відповісти
Кожен день потрібно їх "башити ,інтинсивність повинна вирости в рази щоб вони ох..вали там
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17.04.2024 23:17 Відповісти
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17.04.2024 23:26 Відповісти
Поясніть мені зелені прибульці, як в одній голові укладається призначення Волошенкова (рига і зрадника) в Агенцію оборонних закупівель, і нагадування заходу про ППО, про гроші, про допомогу, про санкції?
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18.04.2024 10:21 Відповісти
Зайшов сюди сказати: ,,ПНХ, нелигітимний посміховисько"
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17.04.2024 23:27 Відповісти
легитимный паяц играющий приЗЕдента...
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17.04.2024 23:52 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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18.04.2024 00:33 Відповісти
І звідки ця маячня здерта - з кацапського ІПСО?
Чи комусь захотілося недемократичних виборів щоби перепризначити блазня ще на п'ять років?
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18.04.2024 00:43 Відповісти
А ви що наївно думаєте, що при ЗЄ будуть демократичні вибори?
Серйозно?
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18.04.2024 00:49 Відповісти
Я "ненаївно" думаю можливими варіантами розвитку подій та зважую їхню вірогідність.
Я щось не зрозумів вашої логіки - то ви за недемократичні вибори та за перепризначення Зеленського на другій термін?
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18.04.2024 00:58 Відповісти
Я начеб-то доступною мовою сказав, що при ЗЄ демократичних виборів
НЕ буде
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19.04.2024 13:27 Відповісти
Що мені з того що ви "доступною мовою сказали"? Ваше думка зрозуміла.
В мене доступною мовою написано - як я думаю. В мене немає вашого "НЕ буде", я не Бабця Ванга і не мольфар Петро.
Крайнє питання лишається. Відповісти спробуєте, чи будете замість Бабці Ванги зображати вужа на сковорідці?
І звідки здерта та ваша маячня - ви також забулися відповісти...
І як воно у вас тоді складається, та "нелегітимність" і "демократичних виборів НЕ буде"? Тому й виникає оте саме питання доступною мовою: "ви за недемократичні вибори та за перепризначення Зеленського на другій термін"? Бо якщо ви вважаєте владу України "нелегітимною", ви ж маєте знати - як це "відремонтувати" (згідно з Конституцією).
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19.04.2024 15:46 Відповісти
"нелегітимний президент ... країна нелегітимна"

Авжеж. Є Зєлупа - є Україна, нема Зєлупи - нема України. А зачєм нам такой мір, єслі там нє будєт Зєлупи?
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18.04.2024 05:31 Відповісти
У вашому дописи - нуль критичного мислення, лише емоції.
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18.04.2024 11:35 Відповісти
Не туліть блазня до країни, яка йому чужа, ще й заселена ненависним йому народом. Не маніпулюйте.
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18.04.2024 07:06 Відповісти
У чому в мене маніпуляція? У провокації до критичного мислення?
Блазня до країни притулив мудрий нарід.
Чи ви заперечуєте реальність та живете в уявному світі де: "дурні думкою багатіють"?
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18.04.2024 11:38 Відповісти
"У чому в мене маніпуляція?" У тому, що ви в одному реченні ставите в один ряд два несумісні поняття - країна і блазень, і так речення вибудовуєте, наче друге твердження витікає з першого. Якщо ви не те мали на увазі, тоді пробачте, але з того вашого коментаря можна зробити такий висновок.
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18.04.2024 17:09 Відповісти
Те речення й адміну форуму не сподобалося, але то була саме провокація до критичного мислення, а не якась дурня про: "є Зеленський - є країна, немає Зеленського - немає країни".
Кацапська ІПСО про нелегітимність чи то з 20 травня, чи то раніше (як оголосив той що: "зайшов сюди сказати...") передбачає те що в Україні (як мінімум) президентська вертикаль буде нелегітимною і керують нею "самозванці" та "самопризначенці".
Ось вже й американська Марьянка (Тейлор-Грін) вимагає "закриття біолабораторій та проведення виборів в Україні"...
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18.04.2024 17:41 Відповісти
Він взагалі не президент,навіть не лох і не тряпка.
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18.04.2024 00:23 Відповісти
Лохзеленське чудовище.
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18.04.2024 09:55 Відповісти
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18.04.2024 00:06 Відповісти
Закон про мобілізацію підписаний президентом 11 квітня ЦЕ ВЗАГАЛІ ЯК????По друге стоїть печатка для грамот а не президеньска.Далі прикол підписа голови верховної ради немає і печатки теж.Сайт мінюста і урадвоий кур'єр.
Пане президент ви там взагалі головою товаришуєте так знущатися над КУ і відверто фальсифікувати закони?
На камеру тільки вчора сказав що все в рамках закону і конституції в збрехав в той же день !Це вже не просто брехня це вже навіть не про повагу до народу і КУ Це вже питання адекватності психічного стану людини.
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18.04.2024 00:06 Відповісти
"... Це вже не просто брехня, це вже навіть не про повагу до народу і КУ..."
____________
Скиглення 80-го рівня. Аж вуха заклало
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18.04.2024 03:17 Відповісти
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18.04.2024 00:08 Відповісти
Так неначасі ж. Сам Єрмак(Козирь) так каже
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18.04.2024 03:09 Відповісти
А почему не бьют по гражданским транспортным самолётам? Ну , пускай хоть когда они пустые. Они ведь стоят сумасшедших денег, и купить их не так просто
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18.04.2024 00:49 Відповісти
паліть нєфтянку і газові мережі - інакше діла не буде
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18.04.2024 01:23 Відповісти
Да, пязда тебе, **********
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18.04.2024 08:39 Відповісти
**********, пнха
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18.04.2024 08:38 Відповісти
Навіть через текст відчувається дія якихось препаратів.
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18.04.2024 07:01 Відповісти
"відчувається дія якихось препаратів"

окрім кретинізму, марнославства, та сморіду кислих щєй нічого не більше не відчувається.
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18.04.2024 10:11 Відповісти
Да,это я причастен,подтверждаю.Лично.Авации я люблю.
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18.04.2024 08:46 Відповісти
Ти, гундосику, спочатку візьми на себе відповідальність за масоване вбивство в цей день людей в Чернігові, а потім будеш хвалитися атакою в Джанкої.
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18.04.2024 09:15 Відповісти
Хваліть мене усі зранку до смерканку... Наших Людей скільки полягло у ЧЕРНІГОВІ ...???
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18.04.2024 10:06 Відповісти
Ще б рожу обмазав як командос для рейтингу 😆
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18.04.2024 11:04 Відповісти
При провалах на фронті потрібно нагадати--це Сирський навів ракети на Джанкой. Якось воно це виглядає по дитячому.
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18.04.2024 11:13 Відповісти
Чому ворог біля Часового Яру, а не сидить під Авдіївкою ? Де його потужні лідорИ , хвалені помічники після Великого перезавантаження ? Де успіхи на фронті, в тилу, в економіці, в ПОЛІТИЦІ ? ДЕ-де-де ? Лідер, який робить фатальні помилки, має нульовий результат свого менеджменту, має бути звільненим. Це закон РИНКУ. Закон виживання нації - країни теж керується загальним правилом. Не вмієш - вали на....за руцьким кораблем !
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18.04.2024 11:27 Відповісти
Що можна у цьому випадку порадити сердешному потужному менеджеру країни - президенту ? Нехай візьме автомат, вдягне бронік, залишить на столі президента свої останні НАПУТСТВИЯ і відправиться під Часовий Яр до 67 -ї бригади. Вони його навчать Батьківщину любити !
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18.04.2024 11:31 Відповісти
ой!
зе!майжебонапарт такий скромний.
всі знають, що всі успішні військові операції під особистим контролем та керівництвом.
а трипілля і чернігів, то буржуї винні!
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18.04.2024 12:38 Відповісти
Команданте Боневтік

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18.04.2024 12:56 Відповісти
А про свої перемовини з Патрушевим Оманський Угоднікъ не підтвердив.
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18.04.2024 13:11 Відповісти
Відколи у росіян "контрнаступ", цього дебіла бачу на ньому гарно поплавило....
І щодо теми, мені вже соромно від того що це чмирло постійно просить, як ніщщі і наглі бомжі а не країна.... А як не дають то як целки обіжаємось.... Як же це жалюгідно!!!! Особливо коли будуються новобудови елітного класу і купляються дорогі авто, я промовчу за бруківку, дороги тощо.....
Хай би цього жидяру запхнули в ГК!!!
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18.04.2024 14:26 Відповісти
 
 