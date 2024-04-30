Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали вибухи
У ніч на 30 квітня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ іпосиланням на телеграм-канали Astra та SHOT.
Зокрема, ASTRA повідомляє про вибухи у Сімферополі.
"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
SHOT своєю чергою інформує про гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Також повідомлялося про роботу ППО.
"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.
Зауважимо, що у Джанкої розташовано аеродром окупантів, також там базується одна з бригад ворога.
Більше інформації про вибухи у Криму наразі не відомо.
Як вже повідомлялося, вночі 28 квітня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму Також Цензор.НЕТ інформував, що у Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Зокрема, пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.
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Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
_"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS - ред.) була збита"_, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
🤡Нагадаємо, 30 квітня у міноборони рф заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.