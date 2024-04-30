Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали вибухи

У ніч на 30 квітня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ іпосиланням на телеграм-канали Astra та SHOT.

Зокрема, ASTRA повідомляє про вибухи у Сімферополі.

"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

SHOT своєю чергою інформує про гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Також повідомлялося про роботу ППО.

"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.

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Зауважимо, що у Джанкої розташовано аеродром окупантів, також там базується одна з бригад ворога.

Більше інформації про вибухи у Криму наразі не відомо.

Як вже повідомлялося, вночі 28 квітня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму Також Цензор.НЕТ інформував, що у Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Зокрема, пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.