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Новини Війна
14 055 22

Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали вибухи

крим

У ніч на 30 квітня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ іпосиланням на телеграм-канали Astra та SHOT.

Зокрема, ASTRA повідомляє про вибухи у Сімферополі.

"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

SHOT своєю чергою інформує про гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Також повідомлялося про роботу ППО.

"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зможе використовувати ATACMS для ударів по військах РФ у Криму, - NYT

Зауважимо, що у  Джанкої розташовано аеродром окупантів, також там базується одна з бригад ворога.

Більше інформації про вибухи у Криму наразі не відомо. 

Як вже повідомлялося, вночі 28 квітня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму Також Цензор.НЕТ інформував, що у Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Зокрема, пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

Автор: 

вибух (4438) Крим (14126)


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Топ коментарі
+24
Не спать, тварюки!
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30.04.2024 06:35
+24
це вам "камні с неба" крисьониші !!! горіть в пеклі !!!
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30.04.2024 07:08
+19
У Буджаку (на Одещині) ми тільки плануємо сіять бавовну А в Криму "сівба бавовни" йде повним ходом У кацапів уже "жнива" починаються - "збирають урожай", засіяний ними з 2014-го!ними
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30.04.2024 06:27
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30.04.2024 06:24 Відповісти
У Буджаку (на Одещині) ми тільки плануємо сіять бавовну А в Криму "сівба бавовни" йде повним ходом У кацапів уже "жнива" починаються - "збирають урожай", засіяний ними з 2014-го!ними
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30.04.2024 06:27 Відповісти
Не спать, тварюки!
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30.04.2024 06:35 Відповісти
це вам "камні с неба" крисьониші !!! горіть в пеклі !!!
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30.04.2024 07:08 Відповісти
Базувалась одна із бригад. Скоро в Криму не залишиться маскальскої авіації
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30.04.2024 07:17 Відповісти
Малувато буде!.
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30.04.2024 07:18 Відповісти
"Все идет по плану, согласно графику"...
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30.04.2024 07:19 Відповісти
не задався сезон у криму
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30.04.2024 07:35 Відповісти
АТАКМС пробуют
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30.04.2024 07:47 Відповісти
Вы держитесь там, вам всего хорошего
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30.04.2024 07:54 Відповісти
Так кацапи в 14 році кукурікали нам хоть камні с неба. Ось камні і прилетили. Велиииикі...
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30.04.2024 08:15 Відповісти
А деньги?
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30.04.2024 08:30 Відповісти
деньги получат родственники
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30.04.2024 08:43 Відповісти
Це щоб кацапні служба медом не казалась. Толи еще будет, о-йо-йой.
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30.04.2024 08:12 Відповісти
Каміння з неба. "ВПРОЧІМ нічого нового"
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30.04.2024 09:14 Відповісти
Поздравили россиян с началом курортного сезона.
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30.04.2024 10:47 Відповісти
А мені здається, що вже наші ЗСУ закрили курортний сезон в Криму. Хіба що дурак поїде і повезе свою сім'ю під взриви ракет.
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30.04.2024 11:35 Відповісти
Поїдуть ще й як, аж біжать будут
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30.04.2024 13:47 Відповісти
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
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30.04.2024 19:38 Відповісти
Слабо гріє, от як би москва, Червона площа чи останкіно ....
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30.04.2024 18:00 Відповісти
*⚡️У Білому домі спростували збиття ракет ATACMS російською ППО.*

_"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS - ред.) була збита"_, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

🤡Нагадаємо, 30 квітня у міноборони рф заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.
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30.04.2024 22:54 Відповісти
Чого там, наші сусіди по дачі, в Саках, бігали галопом на референдум,тепер добре живуть,швидку після інфаркту не викликати, лікування при раку крові немає, дітей з роботи повиганяли,поставили понаїхавших, онуків від мобілізації ховають! А так все добре! Чекають нас! Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.05.2024 07:09 Відповісти
 
 