За прошедшие сутки на Авдеевском направлении отбито 55 атак врага, всего на фронте 131 боевое столкновение, - Генштаб

Враг продолжает атаковать позиции ВСУ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. За сутки отбито более 120 атак россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

В целом, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Спjрное, Верхнекаменское, Северск, Григорьевка, Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Крынки, Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.