Четверо людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли Станіслав та Козацьке Херсонської області внаслідок цього 4 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
Зазначається, що вдень військові РФ здійснили артилерійський обстріл Станіслава.
"Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 21-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу на місці", - пишуть правоохоронці.
У Козацькому російські військові атакували дроном-камікадзе типу "FPV" цивільний легковий автомобіль: постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. У них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення.
Як інформував Цензор.НЕТ, 28 квітня росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.
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