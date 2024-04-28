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Четверо людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Станіслав та Козацьке Херсонської області внаслідок цього 4 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що вдень військові РФ здійснили артилерійський обстріл Станіслава. 

"Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 21-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу на місці", - пишуть правоохоронці.

Росіяни здійснили артилерійський обстріл Станіслава.

У Козацькому російські військові атакували дроном-камікадзе типу "FPV" цивільний легковий автомобіль: постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. У них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення.

Авто, в яке влучив російський дрон.

Як інформував Цензор.НЕТ, 28 квітня росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.

Автор: 

обстріл (28435) Херсонська область (5747)


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28.04.2024 21:20 Відповісти
 
 