Четверо людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Станіслав та Козацьке Херсонської області внаслідок цього 4 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що вдень військові РФ здійснили артилерійський обстріл Станіслава.

"Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 21-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу на місці", - пишуть правоохоронці.

У Козацькому російські військові атакували дроном-камікадзе типу "FPV" цивільний легковий автомобіль: постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. У них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення.

Як інформував Цензор.НЕТ, 28 квітня росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.