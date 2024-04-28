Окупанти вдарили КАБами по навчальних закладах Берислава та Велетенського. ФОТОрепортаж

Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області.





Під обстріл потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що, на щастя, люди не постраждали, проте зафіксовані суттєві руйнування.

Нагадаємо, на світанку росіяни завдали авіаційного удару КАБами по двох районах Херсонщини. Протягом доби 3 людини дістали поранення.

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