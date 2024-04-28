УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 291 6

Окупанти вдарили КАБами по навчальних закладах Берислава та Велетенського. ФОТОрепортаж

Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області.

Удари КАБами по навчальних закладах Херсонщини

Під обстріл потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що, на щастя, люди не постраждали, проте зафіксовані суттєві руйнування.

Нагадаємо, на світанку росіяни завдали авіаційного удару КАБами по двох районах Херсонщини. Протягом доби 3 людини дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Станіслав та Козацьке на Херсонщині, постраждали чотири людини (доповнено)

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

Берислав (186) КАБ (355) Херсонська область (5747)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони зрозуміли, що з КАБами ми нічого не можемо вдіяти і будуть цілеспрямовано знищувати ними все підряд доки не буде ефективної протидії.
показати весь коментар
28.04.2024 13:06 Відповісти
Вдіяти можна лише балістичними ракетами великої дальності, якими бити по виробництвах озброєння у кацапів. Але замість таких ракет маємо асфальт коломойського і πιζδьож зелених
показати весь коментар
28.04.2024 13:10 Відповісти
проти КАБів( точніше їх носіїв) тільки ******* літаки...F-16 BLOCK-50
показати весь коментар
28.04.2024 17:02 Відповісти
Кляті кацапи не зупиняться допоки іх ми не зупинимо 🤬
показати весь коментар
28.04.2024 13:49 Відповісти
у самих після них самих трава не росте, і сусідам те ж саме роблять. от уже паскудні створіння
показати весь коментар
28.04.2024 16:48 Відповісти
в Миколаєві було чути
показати весь коментар
28.04.2024 17:01 Відповісти
 
 