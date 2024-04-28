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Оккупанты ударили КАБами по учебным заведениям Берислава и Великана. ФОТОРЕПОРТАЖ

С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Оккупанты продолжают уничтожать социальную инфраструктуру на Херсонщине, увеличивая количество авиаударов. С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть области.

Удари КАБами по навчальних закладах Херсонщини

Под обстрел попали 6 населенных пунктов: Берислав, Новоберислав, Костырка, Приднепровское, Велетенское и Кизомыс", - говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что, к счастью, люди не пострадали, однако зафиксированы существенные разрушения.

Напомним, на рассвете россияне нанесли авиационный удар КАБами по двум районам Херсонщины. В течение суток 3 человека получили ранения.

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Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

Берислав (142) КАБ (354) Херсонская область (4760)


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Вони зрозуміли, що з КАБами ми нічого не можемо вдіяти і будуть цілеспрямовано знищувати ними все підряд доки не буде ефективної протидії.
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28.04.2024 13:06 Ответить
Вдіяти можна лише балістичними ракетами великої дальності, якими бити по виробництвах озброєння у кацапів. Але замість таких ракет маємо асфальт коломойського і πιζδьож зелених
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28.04.2024 13:10 Ответить
проти КАБів( точніше їх носіїв) тільки ******* літаки...F-16 BLOCK-50
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28.04.2024 17:02 Ответить
Кляті кацапи не зупиняться допоки іх ми не зупинимо 🤬
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28.04.2024 13:49 Ответить
у самих після них самих трава не росте, і сусідам те ж саме роблять. от уже паскудні створіння
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28.04.2024 16:48 Ответить
в Миколаєві було чути
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28.04.2024 17:01 Ответить
 
 