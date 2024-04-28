Оккупанты ударили КАБами по учебным заведениям Берислава и Великана. ФОТОРЕПОРТАЖ

С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Оккупанты продолжают уничтожать социальную инфраструктуру на Херсонщине, увеличивая количество авиаударов. С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть области.





Под обстрел попали 6 населенных пунктов: Берислав, Новоберислав, Костырка, Приднепровское, Велетенское и Кизомыс", - говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что, к счастью, люди не пострадали, однако зафиксированы существенные разрушения.

Напомним, на рассвете россияне нанесли авиационный удар КАБами по двум районам Херсонщины. В течение суток 3 человека получили ранения.

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