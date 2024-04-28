На рассвете россияне нанесли авиационный удар КАБами по двум районам Херсонщины, за сутки обстреляли 20 населенных пунктов

За прошедшие сутки противник обстреливал Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Михайловку, Станислав, Новокаиры, Казацкое, Берислав, Гавриловку, Береговое, Токаревку, Новоберислав, Костырку, Приднепровское, Велетенское, Антоновку, Инженерное, Садовое, Молодежное. Нанес ракетный удар по Херсону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельхозпредприятие, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

По информации начальника Херсонской ГОА Романа Мрочко, в результате ракетного удара в областном центре повреждены 2 здания - учебное заведение и многоэтажный дом.

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