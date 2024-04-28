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На світанку росіяни завдали авіаційного удару КАБами по двох районах Херсонщини, за добу обстріляли 20 населених пунктів

Росіяни двічі обстріляли дитсадок у Херсоні

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне. Завдав ракетного удару по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі", - йдеться в повідомлення.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, внаслідок ракетного удару в обласному центрі  пошкоджені 2 будівлі - заклад освіти та багатоповерховий будинок.

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Автор: 

обстріл (28196) Херсон (3329)


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28.04.2024 10:09 Відповісти
 
 