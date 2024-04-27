Зранку у Херсоні прогримів вибух
Зранку 27 квітня у Херсоні було чути вибухи, війська РФ атакували місто.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Херсоні пролунали кілька вибухів. Російські окупанти цілили по прибережній зоні.
"Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", - звертається Мрочко до містян.
Як зазначалося, 22 квітня у Херсоні під ворожий обстріл потрапили працівники одного з комунальних підприємств міської ради.
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