Утром в Херсоне прогремел взрыв
Утром 27 апреля в Херсоне были слышны взрывы, войска РФ атаковали город.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Херсоне прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты целились по прибрежной зоне.
"Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!", - обращается Мрочко к горожанам.
Как отмечалось, 22 апреля в Херсоне под вражеский обстрел попали работники одного из коммунальных предприятий городского совета.
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