Утром в Херсоне прогремел взрыв

Утром 27 апреля в Херсоне были слышны взрывы, войска РФ атаковали город.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Херсоне прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты целились по прибрежной зоне.

"Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!", - обращается Мрочко к горожанам.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: под вражеским огнем оказались более 20 населенных пунктов, 7 человек получили ранения

Как отмечалось, 22 апреля в Херсоне под вражеский обстрел попали работники одного из коммунальных предприятий городского совета.