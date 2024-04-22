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У Херсоні під обстріл потрапили працівники комунального підприємства. ФОТОрепортаж

Сьогодні у Херсоні під ворожий обстріл потрапили працівники одного з комунальних підприємств міської ради.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Вони виконували свої функціональні обов’язки з наведення ладу у Дніпровському районі в той час, як російські окупаційні війська почали бити по місту.

На щастя, люди не постраждали. Була пошкоджена автівка КП", - йдеться в повідомленні.

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Авто КП
Авто КП
Авто КП

Автор: 

обстріл (28435) Херсон (3354)


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русская любофь нікого не щадить

P.S. салон як у тачок в Дубаях)))
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23.04.2024 09:06 Відповісти
 
 