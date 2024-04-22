У Херсоні під обстріл потрапили працівники комунального підприємства. ФОТОрепортаж

Сьогодні у Херсоні під ворожий обстріл потрапили працівники одного з комунальних підприємств міської ради.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Вони виконували свої функціональні обов’язки з наведення ладу у Дніпровському районі в той час, як російські окупаційні війська почали бити по місту.



На щастя, люди не постраждали. Була пошкоджена автівка КП", - йдеться в повідомленні.

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