Рашисти обстріляли автобусну зупинку в Херсоні: постраждала 44-річна жінка
Сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по місту Херсон, влучивши в автобусну зупинку. Унаслідок обстрілу постраждала жінка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Російські війська обстріляли автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка зазнала контузії, поранення ноги, вибухової та черепно-мозкової травм.
Потерпілу доставили до лікарні. Їй надається медична допомога.
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