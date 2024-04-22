Рашисти обстріляли автобусну зупинку в Херсоні: постраждала 44-річна жінка

Сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по місту Херсон, влучивши в автобусну зупинку. Унаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські війська обстріляли автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка зазнала контузії, поранення ноги, вибухової та черепно-мозкової травм.

Потерпілу доставили до лікарні. Їй надається медична допомога.

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