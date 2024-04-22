Окупанти вдарили по Херсону, поранено чоловіка, пошкоджено будинки

Внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсону зазнав поранення 63-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

"Сьогодні ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів Херсону після 5.00. Були пошкоджені, зокрема, приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі ліквідовані", - додає Мрочко.

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