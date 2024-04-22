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Новини Війна
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Окупанти вдарили по Херсону, поранено чоловіка, пошкоджено будинки

херсон

Внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсону зазнав поранення 63-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

"Сьогодні ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів Херсону після 5.00. Були пошкоджені, зокрема, приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі ліквідовані", - додає Мрочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли 6 населених пунктів Херсонщини, 3 людини дістали поранення, з них – одна дитина

Автор: 

обстріл (28183) Херсон (3327)


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Сестра в гості приїздили, то каже якось вже й звикла до періодичності вибухів. Побула 2 дні і вже почала сумувати за Херсоном. На третій день щаслива в маршрутку і додому. Як можна до такого звикнути? Нам сипали по початку війни і при штурмі міста і потім, коли орків відіпхнули. Зрання сипали градами, снарядами; вночі С-300 насипали по 4-10 штук (максимум був 38 ракет вночі).
До такого неможливо звикнути. Просто те, що тут твій дім, це сильніше за перебуванням як ТПО. От тут я її розумію. Поки дім цілий, поки і радієш, що є куди прийти.
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22.04.2024 10:23 Відповісти
Шановні однодумці!

Наша влада ігнорує запит суспільства #ДеЧервінський?

Наразі, де перебуває

Роман Червінський, достеменно, невідомо.

Будь ласка, прийдіть сьогодні о 12.30 підтримати Романа Червінського під Посольство США в Україні

вул. Авіаконструктора

Ігоря Сікорського, 4, Київ.

22.04.2024

Долучайтеся та поширюйте інформацію.

#СвободуРомануЧервінському!
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22.04.2024 10:24 Відповісти
 
 