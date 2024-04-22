Окупанти вдарили по Херсону, поранено чоловіка, пошкоджено будинки
Внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсону зазнав поранення 63-річний чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
"Сьогодні ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів Херсону після 5.00. Були пошкоджені, зокрема, приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі ліквідовані", - додає Мрочко.
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До такого неможливо звикнути. Просто те, що тут твій дім, це сильніше за перебуванням як ТПО. От тут я її розумію. Поки дім цілий, поки і радієш, що є куди прийти.
Наша влада ігнорує запит суспільства #ДеЧервінський?
Наразі, де перебуває
Роман Червінський, достеменно, невідомо.
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вул. Авіаконструктора
Ігоря Сікорського, 4, Київ.
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