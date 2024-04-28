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Четверо человек получили ранения в результате российских обстрелов на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне обстреляли Станислав и Козацкое Херсонской области, 4 человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что днем военные РФ осуществили артиллерийский обстрел Станислава.

"Поврежден частный дом, ранения получила 21-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте", - пишут правоохранители.

Росіяни здійснили артилерійський обстріл Станіслава.

В Козацком российские военные атаковали дроном-камикадзе типа "FPV" гражданский легковой автомобиль: пострадали трое мужчин в возрасте 40, 47 и 53 лет. У них - минно-взрывные травмы и огнестрельные осколочные ранения.

Авто, в яке влучив російський дрон.

Как информировал Цензор.НЕТ, 28 апреля россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть Херсонской области.

Автор: 

обстрел (27114) Херсонская область (4760)


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28.04.2024 21:20 Ответить
 
 