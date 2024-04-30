Большинство стран признают, что агрессия РФ направлена против мирового порядка, - Блинкен

На этом этапе Соединенным Штатам удалось сплотить страны по всему миру для поддержки Украины, убедив их, что российская агрессия направлена против основополагающих принципов мирового порядка.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоявшейся 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы смогли объединить многие страны - не только в Европе, но и за ее пределами. Страны признают, что агрессия была направлена не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы. И если мы оставим этот вызов безнаказанным, тогда вероятно... мы будем иметь мир, где будет больше, а не меньше конфликтов", - отметил госсекретарь.

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Относительно долгосрочных перспектив, Блинкен объяснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили, или вскоре завершат переговоры о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что если Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США будут там.

По словам Блинкена, Россия получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, преимущественно, из Китая, что помогает ей вести войну против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин заявил о готовности США к новым санкциям против Китая в случае, если Пекин продолжит поддерживать Москву в ее войне против Украины.