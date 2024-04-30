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Новости Война
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Большинство стран признают, что агрессия РФ направлена против мирового порядка, - Блинкен

блінкен

На этом этапе Соединенным Штатам удалось сплотить страны по всему миру для поддержки Украины, убедив их, что российская агрессия направлена против основополагающих принципов мирового порядка.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоявшейся 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы смогли объединить многие страны - не только в Европе, но и за ее пределами. Страны признают, что агрессия была направлена не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы. И если мы оставим этот вызов безнаказанным, тогда вероятно... мы будем иметь мир, где будет больше, а не меньше конфликтов", - отметил госсекретарь.

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Относительно долгосрочных перспектив, Блинкен объяснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили, или вскоре завершат переговоры о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что если Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США будут там.

По словам Блинкена, Россия получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, преимущественно, из Китая, что помогает ей вести войну против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин заявил о готовности США к новым санкциям против Китая в случае, если Пекин продолжит поддерживать Москву в ее войне против Украины.

Автор: 

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Топ комментарии
+6
Можливо визнають, але путінські гроші ******* більше
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30.04.2024 07:20
+4
Китаи! - все залежить від Китаю
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30.04.2024 07:24
+3
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/7453580/ ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка- черепашки
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30.04.2024 08:17
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Можливо визнають, але путінські гроші ******* більше
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30.04.2024 07:20 Ответить
І напевно тому США півроку думали і тягнули з наданням допомоги Україні!Хоча там зброї і всього такого,просто навалом!І просто стоїть,нікому не потрібне
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30.04.2024 09:48 Ответить
Китаи! - все залежить від Китаю
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30.04.2024 07:24 Ответить
Наврядчи, світовий порядок занадто непідйомна ціль для *****, якщо десь там у світі щось розгориться на тлі його геноциду українців то він зрадіє але його ціль Україна і все
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30.04.2024 07:32 Ответить
Це агресія Китаю за допомогою агента *****. Пора вже давно правду визнати
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30.04.2024 07:56 Ответить
Так, ніби у світі ще є якийсь "порядок".
Срач тільки починається.
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30.04.2024 08:01 Ответить
таки да! Рашисти хочуть розв'язати світову війну щоб встановити свій, рашенфашистський порядок, диктувати світові свої забаганки, не визнаючи, що раша на 100 років відстала від цивілізації
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30.04.2024 08:03 Ответить
Его послали в Китае и теперь пошел бессмысленный словесный понос.
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30.04.2024 08:16 Ответить
чайники срут где едят ,они с ЕС и США живут
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30.04.2024 08:19 Ответить
Посмотри статистику торговли между США и Китаем и дикой лапотной ордой и Китаем. Дальше продолжить? Так что штаты всегда могут поставить раком китайцев, имея такой огромный товарооборот. А козломордые репоеды и их лапотная орда - это бедные родственники, нищеброды даже для китайцев. Тем более, китайская экономика пошла вниз по всем параметрам. Так что штаты и ЕС всегда смогут нагнуть азиатов в любой момент.
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30.04.2024 08:35 Ответить
В любой момент... .
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30.04.2024 08:50 Ответить
Запад уже опустил козломордых лапотных пидаров. И это только начало. ***** прийдется вешаться.

https://www.dialog.ua/business/294109_1714474451
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30.04.2024 14:45 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/7453580/ ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка- черепашки
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30.04.2024 08:17 Ответить
оказывается танки черепахи лучше горят
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30.04.2024 08:20 Ответить
Нехай цей Блінкінд визнає, що Україну зробили хлопчиком для побиття , боксерським мішком, болванчиком - для того ,щоб рашка на Україні використала всі свої ракети , **********, та залишила всі свої сили в войні проти України 👈
А потім різні хітрозроблені гніди проковтнули цю рашку легко.
Але поки ЦЕ трапиться від України може вже нічого не залишитися.
Тому всі ви, хто це вигадав і робить таке з Україною - п"дори, х..соси. 💩
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30.04.2024 08:48 Ответить
Мы наш, мы новый мир построим!
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30.04.2024 09:58 Ответить
Поточна адміністрація послідовна
https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline дозволила російським банкам розрахунки за енергію (газ, нафту, і т.п.)
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30.04.2024 10:56 Ответить
Пока что вам удалось пол года пудрить мозги, внести смуту в ряды союзников, подорвать моральный дух ЗСУ и гражданских, просрать территории, положить кучу достойных солдат из за нехватки БК, просрать укрепление рашки и Китая с кндр и ираном

бегать как шавки за Си чтобы он угомонил х*ло

это вот у вас пока точно получилось.

Остальное - влажные мечты блинкена, продолжайте в том же темпе как делали раньше и Украине капец.
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30.04.2024 12:20 Ответить
 
 