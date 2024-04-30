Российская агрессия существенно подрывает евроатлантическую и глобальную безопасность, - Сырский
НАТО продолжает поддерживать Украину, так как российская агрессия - вызов не только против нашего государства, но и против глобальной безопасности.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым приветствовать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны, который он посетил в ходе визита в Украину.
Сырский также акцентировал внимание, что НАТО осуждает захватническую войну России против нашего государства.
"С начала войны в 2014 году увеличена поддержка Украины со стороны НАТО в отношении развития возможностей и потенциала, а также обеспечена подготовка десятков тысяч украинских военнослужащих. Российская агрессия существенно подрывает не только безопасность Украины, но и евроатлантическую и глобальную безопасность", - говорится в сообщении.
По мнению главнокомандующего, сотрудничество Украины с НАТО - это взаимовыгодное партнерство для установления безопасности в мире.
Визит Столтенберга в Киев
Как сообщалось, 29 апреля с официальным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро. По словам генсека НАТО, по состоянию на сегодня вопрос о передаче Украине батарей Patriot является приоритетным для Альянса.
Столтенберг также подчеркнул, что Украина по праву заслужила стать членом НАТО.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне.
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"Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым..." Вроде как бы про Столенберга, а на самом деле про ЩЕНЕВТИКА
Ні. Не так.
»Російська агресія ВЖЕ Зруйнувала ! євроатлантичну та глобальну безпеку» !!!
клоуновшоуменов прибыло. Очередной раздаватель интервью.
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Лучше бы со своими подопечными военкомами разобрался - им уже скоро Ахметов начнет завидовать!
Я фигею с этого ****ского цирка - генерал сначала просрал Луганскую область, мобилизацию, перемолол лучших солдат под Бахмутом, а его теперь поставили самым главным, потому что он лучше всех... каблуками щелкает и красиво козыряет и слово "Есть!" не произносит, а поет прям лучше Киркорова...
После ДТП инкассаторской машины и авто местного военкома три часа не могли разобраться где чьи деньги!