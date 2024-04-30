Российская агрессия существенно подрывает евроатлантическую и глобальную безопасность, - Сырский

НАТО продолжает поддерживать Украину, так как российская агрессия - вызов не только против нашего государства, но и против глобальной безопасности.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым приветствовать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны, который он посетил в ходе визита в Украину.

Сырский также акцентировал внимание, что НАТО осуждает захватническую войну России против нашего государства.

"С начала войны в 2014 году увеличена поддержка Украины со стороны НАТО в отношении развития возможностей и потенциала, а также обеспечена подготовка десятков тысяч украинских военнослужащих. Российская агрессия существенно подрывает не только безопасность Украины, но и евроатлантическую и глобальную безопасность", - говорится в сообщении.

По мнению главнокомандующего, сотрудничество Украины с НАТО - это взаимовыгодное партнерство для установления безопасности в мире.

Визит Столтенберга в Киев

Как сообщалось, 29 апреля с официальным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро. По словам генсека НАТО, по состоянию на сегодня вопрос о передаче Украине батарей Patriot является приоритетным для Альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что Украина по праву заслужила стать членом НАТО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне.