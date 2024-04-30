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Новости Война
2 016 21

Российская агрессия существенно подрывает евроатлантическую и глобальную безопасность, - Сырский

столтенберг,сирський

НАТО продолжает поддерживать Украину, так как российская агрессия - вызов не только против нашего государства, но и против глобальной безопасности.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым приветствовать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны, который он посетил в ходе визита в Украину.

Сырский также акцентировал внимание, что НАТО осуждает захватническую войну России против нашего государства.

"С начала войны в 2014 году увеличена поддержка Украины со стороны НАТО в отношении развития возможностей и потенциала, а также обеспечена подготовка десятков тысяч украинских военнослужащих. Российская агрессия существенно подрывает не только безопасность Украины, но и евроатлантическую и глобальную безопасность", - говорится в сообщении.

По мнению главнокомандующего, сотрудничество Украины с НАТО - это взаимовыгодное партнерство для установления безопасности в мире.

Визит Столтенберга в Киев

Как сообщалось, 29 апреля с официальным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро. По словам генсека НАТО, по состоянию на сегодня вопрос о передаче Украине батарей Patriot является приоритетным для Альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что Украина по праву заслужила стать членом НАТО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. 

Автор: 

НАТО (9961) Столтенберг Йенс (1619) Александр Сырский (562)


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Топ комментарии
+17
В команде клоунов шоуменов прибыло. Очередной раздаватель интервью.
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30.04.2024 06:43
+8
Не та людина...
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30.04.2024 06:36
+6
ти куди, потвора, лізеш? ще на цю тему буба найвеличніший ніц не п...изданув. то терпи
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30.04.2024 07:11
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Не та людина...
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30.04.2024 06:36 Ответить
Для кого как. Восхвалитель зеленского. Посмотри как глубоко заглотил у зеленского:
"Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым..." Вроде как бы про Столенберга, а на самом деле про ЩЕНЕВТИКА
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30.04.2024 08:27 Ответить
«Російська агресія істотно підриває євроатлантичну та глобальну безпеку, - Сирський Джерело: »

Ні. Не так.

»Російська агресія ВЖЕ Зруйнувала ! євроатлантичну та глобальну безпеку» !!!
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30.04.2024 14:42 Ответить
В команде клоунов шоуменов прибыло. Очередной раздаватель интервью.
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30.04.2024 06:43 Ответить
Призвище сирський і сере інфо, як і належно шоуменам. ***, краще б не відступав замість цього свістьожа.
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30.04.2024 07:40 Ответить
В Мавритании открыли газзовые месторождения. Если бы теперь страны западного мира помогли в трубопровод или терминалы сжиженого газа, для поставок в Европу, было бы классно
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30.04.2024 06:54 Ответить
Як вже, на превелий жаль, ми прогавили час наступу, цілком очікуваного та як слід не підготовленого до зустрічі агресора з нашого боку, нині варто нагаювати всіма засобами, інакше...
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30.04.2024 07:05 Ответить
ти куди, потвора, лізеш? ще на цю тему буба найвеличніший ніц не п...изданув. то терпи
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30.04.2024 07:11 Ответить
Головне засвітитись в мережах, вчасно видати чергову вумну мислю - а війна то таке, заняття після "основної роботи". Як вже задрали ці бльохери від влади, хоча що тут дивного - не відставати свиті від "найвеличнішого". А в той час сірі кардинали роблять свою справу...
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30.04.2024 07:17 Ответить
Що **** згадав Пороха . А ще згадай Бучу , Маріуполь , Чонгарський міст , Херсон ...
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30.04.2024 07:56 Ответить
Нам?А що так, полуниця в поляндії пов'яне?
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30.04.2024 08:01 Ответить
Дайте нам денег! Ну дайте нам денег! Зеленскому уже воровать нечего!
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30.04.2024 08:19 Ответить
****,***. Армия вне политики, куда он лезет? Вот оно чего Залужного сняли! Тот никогда не упоминал про зеленского и никогда не говорил, что вилял хвостиком при виде зеленского.
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30.04.2024 08:22 Ответить
DIE WELT (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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30.04.2024 09:14 Ответить
Хвилюватись нема чого. Дерьмак розписав партитуру на тиждень. А вечорами і по утру доповідає самому Поцу. Сьогодні черга іншого іншого клоуна.
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30.04.2024 09:17 Ответить
О блин, и этот в политику! И так же как и его ГлавВерх - пугает НАТУ всякими бедами. Скоро Зеленский для НАТЫ будет страшнее Путина!
Лучше бы со своими подопечными военкомами разобрался - им уже скоро Ахметов начнет завидовать!
Я фигею с этого ****ского цирка - генерал сначала просрал Луганскую область, мобилизацию, перемолол лучших солдат под Бахмутом, а его теперь поставили самым главным, потому что он лучше всех... каблуками щелкает и красиво козыряет и слово "Есть!" не произносит, а поет прям лучше Киркорова...
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30.04.2024 09:39 Ответить
Анекдот про мобилизацию:
После ДТП инкассаторской машины и авто местного военкома три часа не могли разобраться где чьи деньги!
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30.04.2024 09:43 Ответить
А цікаво, як там радітєлі кацапа сирскага поживають, ФСБ, ГРУ іх не турбує?? ЦІКАВО - ЧОМУ?????? 🤔🤔
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30.04.2024 09:48 Ответить
 
 