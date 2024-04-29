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Место Украины по праву в НАТО будем делать все, чтобы она стала членом Альянса, - Столтенберг

нато

Украина по праву заслужила стать членом НАТО, но все 32 члена Альянса должны согласиться на ее вступление в НАТО.

Об этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что место Украины по праву в НАТО и мы будем делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса. Для того, чтобы это решение было принято, нам необходимо чтобы все члены Альянса с этим согласились. Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что пока не уверен в достижении такого результата на саммите НАТО в июле. Впрочем, как акцентировал внимание Столтенберг, члены Альянса могут продемонстрировать, что Украину приближают к членству и что "этот день наступит как можно скорее".

В то же время генсек НАТО также напомнил о необходимости для Украины стать как можно более оперативно совместимой, полностью соответствовать всем стандартам НАТО. Он уверен, что когда политические условия будут достигнуты - наша страна станет членом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет в НАТО, без ее участия невозможно представить безопасность Европы, - Зеленский

"И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки, - это часть того, что обеспечивает насущные потребности Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, сейчас обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечения таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.

"Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также большую программу для оперативной совместимости", - сказал генсек НАТО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов

Автор: 

членство в НАТО (1506) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+7
чергова лицемірна брехлива куйня .Ніхто не чекає Україну в НАТО а в першу чергу "торгові партнери з куйлом" відСША І НІМЕЧЧИНИ.
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29.04.2024 16:24
+5
Аби побалакати - німці і амери проти
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29.04.2024 16:23
+4
С Зе ніхто в НАТО не візьме
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29.04.2024 16:26
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Аби побалакати - німці і амери проти
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29.04.2024 16:23 Ответить
ЧЕРВІНСЬКОМУ ВОЛЮ! ЗАЛУЖНОГО З КОМАНДОЮ ПОКЛАСТИ НА МІСЦЕ ДЕ ****** ВКРАВ!
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29.04.2024 16:23 Ответить
Не вірю що неанонсовано прибув до цього зеленого мародерного гівна у Київ С олтенберг, аби тільки дати йому попіаритися
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29.04.2024 16:30 Ответить
залужный неплохо чилит на пикаддили стрит,нах ему всрались те фронты сейчас,уверен он облегчение почувствовал когда свинтил отсюда.
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29.04.2024 16:37 Ответить
чергова лицемірна брехлива куйня .Ніхто не чекає Україну в НАТО а в першу чергу "торгові партнери з куйлом" відСША І НІМЕЧЧИНИ.
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29.04.2024 16:24 Ответить
С Зе ніхто в НАТО не візьме
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29.04.2024 16:26 Ответить
Доки совок живе в нашій армії - пермогти більший совок нереально!(((
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29.04.2024 16:28 Ответить
совок живе в людях, він же процвітає в ОПі.
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29.04.2024 16:41 Ответить
Пустопорожня балаканина задовбала.
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29.04.2024 16:32 Ответить
це, для того відмінять базові статті конституції?

Міністерство юстиції України підготувало оновлену інформацію про тимчасовий відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист https://focus.ua/uk/ukraine/642282-gosdep-ssha-vnes-telemarafon-v-otchet-o-narusheniyah-prav-cheloveka-podrobnosti прав людини і основоположних свобод . Генеральний секретаріат уже отримав поданий документ від постійного представництва України при Раді Європи. З ним можна ознайомитися за https://rm.coe.int/1680af452a посиланням .
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29.04.2024 16:32 Ответить
"Сказки для лохов", сборник.
Уже ровно 20 лет подряд.
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29.04.2024 16:38 Ответить
Україна і українці - це легенда !

в будь якому альянсі хоч галактичному чи марсіанському було б за честь запросити такий народ в коаліцію ...
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29.04.2024 16:46 Ответить
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29.04.2024 16:50 Ответить
До дупи нам ваше НАТО ! Треба робити свою втомну бомбу. Ми будемо вмирати, а країни НАТО будуть з підарасами торгувати ? Усіх -- в стойло !!! (Припіздента тільки треба вибрати з яйцями !)
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29.04.2024 18:15 Ответить
Та чтоб вы ни делали, ******* и его банда костьми лягут, только не дать возможность Украине войти в НАТО!
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29.04.2024 18:19 Ответить
 
 