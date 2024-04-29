Место Украины по праву в НАТО будем делать все, чтобы она стала членом Альянса, - Столтенберг

Украина по праву заслужила стать членом НАТО, но все 32 члена Альянса должны согласиться на ее вступление в НАТО.

Об этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что место Украины по праву в НАТО и мы будем делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса. Для того, чтобы это решение было принято, нам необходимо чтобы все члены Альянса с этим согласились. Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что пока не уверен в достижении такого результата на саммите НАТО в июле. Впрочем, как акцентировал внимание Столтенберг, члены Альянса могут продемонстрировать, что Украину приближают к членству и что "этот день наступит как можно скорее".

В то же время генсек НАТО также напомнил о необходимости для Украины стать как можно более оперативно совместимой, полностью соответствовать всем стандартам НАТО. Он уверен, что когда политические условия будут достигнуты - наша страна станет членом.

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"И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки, - это часть того, что обеспечивает насущные потребности Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, сейчас обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечения таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.

"Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также большую программу для оперативной совместимости", - сказал генсек НАТО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов