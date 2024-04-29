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Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Зеленский

нато

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне.

Об этом глава государства заявил в вечерней сводке, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что наша страна сейчас активно готовится к предстоящему мероприятию.

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - добавил Зеленский.

Читайте также: Решение о вступлении Украины в НАТО пока не принято, какие бы заверения мы не получали, - Стефанишина

Ранее заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявлял, что все страны-члены НАТО не сомневаются в присоединении Украины к НАТО. По утверждению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все союзники поддерживают приглашение Украины в НАТО, кроме США и Германии.

Издание The New York Times писало, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите Альянса.

Автор: 

Зеленский (20224) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+18
А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним".
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29.04.2024 08:52
+14
Ці заяви "найвеличнішого " ні про що ,хто заважає реально почати боротьбу з корупцією чи хто заважає очистити владу від проросійських агентів і корупціонерів . Замість того робится все навпаки зірвано мобілізацію та звільнене вище військове керівництво не зрозуміло чому і тепер ситуація тільки погіршилась.
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29.04.2024 08:57
+12
Жалюгідна продажна нікчема. Уже "заслуговує на запрошення..." Докерувалося, падло?
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29.04.2024 08:59
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А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним".
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29.04.2024 08:52 Ответить
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29.04.2024 09:07 Ответить
ну так ...

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29.04.2024 09:15 Ответить
писдіти щось потрібно, от воно і писдить
ті хто дивиться марафон, а це мільйони людей старшого віку, всю цю пісдьож схавають, так як замах на бідного зе...
про замахи на бідного зе мені сказали мої батьки
батку 88 мамі 85
ось на що ці підари розраховують
ось чому на цей марафон з цією пісдбож"ю виділяють 2 ярда
кончені уібани не бачать себе поза владою...
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29.04.2024 09:31 Ответить
З нелегетимним зелею навіть розмовляти не будуть. Такий самий як путін і лукашенко так ті хоч вибори провели, а цей клав і на вибори.
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29.04.2024 11:14 Ответить
Татаров заслуговує не в НАТО а в с*аку.
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29.04.2024 08:54 Ответить
Навіть туди не заслуговує !
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29.04.2024 09:06 Ответить
Ці заяви "найвеличнішого " ні про що ,хто заважає реально почати боротьбу з корупцією чи хто заважає очистити владу від проросійських агентів і корупціонерів . Замість того робится все навпаки зірвано мобілізацію та звільнене вище військове керівництво не зрозуміло чому і тепер ситуація тільки погіршилась.
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29.04.2024 08:57 Ответить
Як він може почати боротьбу з корупцією чи очиститись владу від кацапських агентів, коли в обох випадках йому треба починати з себе?
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29.04.2024 09:07 Ответить
А хтось вже давно заслужив ,щоб його зелену матню розчахнути на двох березках
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29.04.2024 08:58 Ответить
Жалюгідна продажна нікчема. Уже "заслуговує на запрошення..." Докерувалося, падло?
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29.04.2024 08:59 Ответить
zelenski , ti dazhe *** bez soli nezasluzhivaiesh .....🤬
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29.04.2024 08:59 Ответить
Краще б воно не 3.14*діло а мовчало в тряпочку !
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29.04.2024 09:03 Ответить
А хто при здоровому глузді запросить корумпований тоталітарний режим до НАТО?
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29.04.2024 09:03 Ответить
А «найвеличніший» усе клянчить собі місце у історії , при якому Україну прийнято у НАТО… Хоча усе робив, щоб цього не сталося..
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29.04.2024 09:04 Ответить
Проаналізуйте чому не вдалося з 91 року.
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29.04.2024 09:06 Ответить
Україна офіційно заявила про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини: деталі
https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
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29.04.2024 09:07 Ответить
Це тільки початок !
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29.04.2024 09:09 Ответить
В НАТО,агенти ФСБ та ГРУ на--й не треба!
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29.04.2024 09:08 Ответить
Представляю как преЗедент всем уже *********** надоел со своим: "ну возьмите меня...".
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29.04.2024 09:09 Ответить
Зєля, ти і твоя рашистська мармиза тут ні до чого
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29.04.2024 09:11 Ответить
"Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх"
Так НАТО, чи 10та угода?

Чому ніхто не освітлює, що в https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text нових законах від республіканської партії , про допомогу є
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України

також закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті " (який назвали закон про тік-ток, хоча слово тік-ток один раз в законі, а слово Україна 99 раз)
має розділ "процвітання України" - про конфіскацію російських активів та відновлення України

на розгляді закон, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
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29.04.2024 09:12 Ответить
У НАТО явно притримуються зовсім іншої думки.
І схоже, що не ЗЄрмак це вирішує.
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29.04.2024 09:16 Ответить
З тобою і твоїми дружками нас запросять
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29.04.2024 09:17 Ответить
Хто небудь скажете ему що він срака
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29.04.2024 09:19 Ответить
Не приЗєлєнскому. І війна тут ні до чого. Україні допоможуть. Але далі все залежить від українців. Вони мають продемонструвати, що стали дорослими.
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29.04.2024 09:21 Ответить
Запрошення в НАТО і запрошення виступити на корпоративі, це різні речі, і умови для цього різні
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29.04.2024 09:22 Ответить
Sovsem nedavno Zelenski tut govoril sto kacapi neposmotrit NATO ili net i napadut Baltijskije strani,Polsu i Germaniju,a vot segodnia uze sam xocet v NATO?Logiki tut netu.
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29.04.2024 09:24 Ответить
"...Україна заслуговує на запрошення в НАТО..."

Україна - заслуговує. Якби не зелені гниди, так би і було...
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29.04.2024 09:28 Ответить
і саме тому йде відмова від НАТІвських реформ зеленими узурпаторами

https://newsua.one/news-military/92313.html
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29.04.2024 09:30 Ответить
Воно дурне, чи так вміло прикидається....
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29.04.2024 09:36 Ответить
Україна заслуговує на те щоб зелена мразота разом з геройськи загиблим при захисті Криму херпідуном згинула навіки.
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29.04.2024 09:40 Ответить
зермака на гілляку
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29.04.2024 09:41 Ответить
їз''
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29.04.2024 09:43 Ответить
А нашо НАТО Україна?Для того,щоб що?
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29.04.2024 09:46 Ответить
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало
17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

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29.04.2024 09:46 Ответить
Це було ще в 22 році.До чого тут 24?
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29.04.2024 09:49 Ответить
... І будемо їм впарювати яйця по 17 !
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29.04.2024 10:44 Ответить
 
 