Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне.

Об этом глава государства заявил в вечерней сводке, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что наша страна сейчас активно готовится к предстоящему мероприятию.

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - добавил Зеленский.

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Ранее заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявлял, что все страны-члены НАТО не сомневаются в присоединении Украины к НАТО. По утверждению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все союзники поддерживают приглашение Украины в НАТО, кроме США и Германии.

Издание The New York Times писало, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите Альянса.