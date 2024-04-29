Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне.
Об этом глава государства заявил в вечерней сводке, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что наша страна сейчас активно готовится к предстоящему мероприятию.
"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - добавил Зеленский.
Ранее заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявлял, что все страны-члены НАТО не сомневаются в присоединении Украины к НАТО. По утверждению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все союзники поддерживают приглашение Украины в НАТО, кроме США и Германии.
Издание The New York Times писало, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ті хто дивиться марафон, а це мільйони людей старшого віку, всю цю пісдьож схавають, так як замах на бідного зе...
про замахи на бідного зе мені сказали мої батьки
батку 88 мамі 85
ось на що ці підари розраховують
ось чому на цей марафон з цією пісдбож"ю виділяють 2 ярда
кончені уібани не бачать себе поза владою...
https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
***********надоел со своим: "ну возьмите меня...".
Так НАТО, чи 10та угода?
Чому ніхто не освітлює, що в https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text нових законах від республіканської партії , про допомогу є
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України
також закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті " (який назвали закон про тік-ток, хоча слово тік-ток один раз в законі, а слово Україна 99 раз)
має розділ "процвітання України" - про конфіскацію російських активів та відновлення України
на розгляді закон, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
І схоже, що не ЗЄрмак це вирішує.
Україна - заслуговує. Якби не зелені гниди, так би і було...
https://newsua.one/news-military/92313.html
їз''
17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web