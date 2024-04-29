Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.
Про це глава держави заявив у вечірньому зведенні, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зауважив, що наша країна наразі активно готується до майбутнього заходу.
"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - додав Зеленський.
Раніше заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявляв, що усі країни-члени НАТО не мають сумнівів щодо приєднання України до НАТО. За твердженням віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини.
Видання The New York Times писало, що Україну не запросять до НАТО на липневому саміті Альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ті хто дивиться марафон, а це мільйони людей старшого віку, всю цю пісдьож схавають, так як замах на бідного зе...
про замахи на бідного зе мені сказали мої батьки
батку 88 мамі 85
ось на що ці підари розраховують
ось чому на цей марафон з цією пісдбож"ю виділяють 2 ярда
кончені уібани не бачать себе поза владою...
https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
***********надоел со своим: "ну возьмите меня...".
Так НАТО, чи 10та угода?
Чому ніхто не освітлює, що в https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text нових законах від республіканської партії , про допомогу є
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України
також закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті " (який назвали закон про тік-ток, хоча слово тік-ток один раз в законі, а слово Україна 99 раз)
має розділ "процвітання України" - про конфіскацію російських активів та відновлення України
на розгляді закон, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
І схоже, що не ЗЄрмак це вирішує.
Україна - заслуговує. Якби не зелені гниди, так би і було...
https://newsua.one/news-military/92313.html
їз''
17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web