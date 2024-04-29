Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.

Про це глава держави заявив у вечірньому зведенні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що наша країна наразі активно готується до майбутнього заходу.

"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - додав Зеленський.

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Раніше заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявляв, що усі країни-члени НАТО не мають сумнівів щодо приєднання України до НАТО. За твердженням віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини.

Видання The New York Times писало, що Україну не запросять до НАТО на липневому саміті Альянсу.