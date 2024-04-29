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Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, - Зеленський

нато

Президент України Володимир Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.

Про це глава держави заявив у вечірньому зведенні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що наша країна наразі активно готується до майбутнього заходу.

"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - додав Зеленський

Читайте також: Рішення про вступ України в НАТО поки не прийнято, які б запевнення ми не отримували, - Стефанішина

Раніше заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявляв, що усі країни-члени НАТО не мають сумнівів щодо приєднання України до НАТО. За твердженням віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини.

Видання The New York Times писало, що Україну не запросять до НАТО на липневому саміті Альянсу.

Автор: 

Зеленський (23683) членство в НАТО (1714)


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Топ коментарі
+18
А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним".
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29.04.2024 08:52
+14
Ці заяви "найвеличнішого " ні про що ,хто заважає реально почати боротьбу з корупцією чи хто заважає очистити владу від проросійських агентів і корупціонерів . Замість того робится все навпаки зірвано мобілізацію та звільнене вище військове керівництво не зрозуміло чому і тепер ситуація тільки погіршилась.
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29.04.2024 08:57
+12
Жалюгідна продажна нікчема. Уже "заслуговує на запрошення..." Докерувалося, падло?
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29.04.2024 08:59
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А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним".
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29.04.2024 08:52 Відповісти
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29.04.2024 09:07 Відповісти
ну так ...

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29.04.2024 09:15 Відповісти
писдіти щось потрібно, от воно і писдить
ті хто дивиться марафон, а це мільйони людей старшого віку, всю цю пісдьож схавають, так як замах на бідного зе...
про замахи на бідного зе мені сказали мої батьки
батку 88 мамі 85
ось на що ці підари розраховують
ось чому на цей марафон з цією пісдбож"ю виділяють 2 ярда
кончені уібани не бачать себе поза владою...
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29.04.2024 09:31 Відповісти
З нелегетимним зелею навіть розмовляти не будуть. Такий самий як путін і лукашенко так ті хоч вибори провели, а цей клав і на вибори.
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29.04.2024 11:14 Відповісти
Татаров заслуговує не в НАТО а в с*аку.
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29.04.2024 08:54 Відповісти
Навіть туди не заслуговує !
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29.04.2024 09:06 Відповісти
Ці заяви "найвеличнішого " ні про що ,хто заважає реально почати боротьбу з корупцією чи хто заважає очистити владу від проросійських агентів і корупціонерів . Замість того робится все навпаки зірвано мобілізацію та звільнене вище військове керівництво не зрозуміло чому і тепер ситуація тільки погіршилась.
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29.04.2024 08:57 Відповісти
Як він може почати боротьбу з корупцією чи очиститись владу від кацапських агентів, коли в обох випадках йому треба починати з себе?
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29.04.2024 09:07 Відповісти
А хтось вже давно заслужив ,щоб його зелену матню розчахнути на двох березках
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29.04.2024 08:58 Відповісти
Жалюгідна продажна нікчема. Уже "заслуговує на запрошення..." Докерувалося, падло?
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29.04.2024 08:59 Відповісти
zelenski , ti dazhe *** bez soli nezasluzhivaiesh .....🤬
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29.04.2024 08:59 Відповісти
Краще б воно не 3.14*діло а мовчало в тряпочку !
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29.04.2024 09:03 Відповісти
А хто при здоровому глузді запросить корумпований тоталітарний режим до НАТО?
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29.04.2024 09:03 Відповісти
А «найвеличніший» усе клянчить собі місце у історії , при якому Україну прийнято у НАТО… Хоча усе робив, щоб цього не сталося..
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29.04.2024 09:04 Відповісти
Проаналізуйте чому не вдалося з 91 року.
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29.04.2024 09:06 Відповісти
Україна офіційно заявила про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини: деталі
https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
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29.04.2024 09:07 Відповісти
Це тільки початок !
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29.04.2024 09:09 Відповісти
В НАТО,агенти ФСБ та ГРУ на--й не треба!
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29.04.2024 09:08 Відповісти
Представляю как преЗедент всем уже *********** надоел со своим: "ну возьмите меня...".
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29.04.2024 09:09 Відповісти
Зєля, ти і твоя рашистська мармиза тут ні до чого
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29.04.2024 09:11 Відповісти
"Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх"
Так НАТО, чи 10та угода?

Чому ніхто не освітлює, що в https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text нових законах від республіканської партії , про допомогу є
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України

також закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті " (який назвали закон про тік-ток, хоча слово тік-ток один раз в законі, а слово Україна 99 раз)
має розділ "процвітання України" - про конфіскацію російських активів та відновлення України

на розгляді закон, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
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29.04.2024 09:12 Відповісти
У НАТО явно притримуються зовсім іншої думки.
І схоже, що не ЗЄрмак це вирішує.
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29.04.2024 09:16 Відповісти
З тобою і твоїми дружками нас запросять
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29.04.2024 09:17 Відповісти
Хто небудь скажете ему що він срака
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29.04.2024 09:19 Відповісти
Не приЗєлєнскому. І війна тут ні до чого. Україні допоможуть. Але далі все залежить від українців. Вони мають продемонструвати, що стали дорослими.
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29.04.2024 09:21 Відповісти
Запрошення в НАТО і запрошення виступити на корпоративі, це різні речі, і умови для цього різні
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29.04.2024 09:22 Відповісти
Sovsem nedavno Zelenski tut govoril sto kacapi neposmotrit NATO ili net i napadut Baltijskije strani,Polsu i Germaniju,a vot segodnia uze sam xocet v NATO?Logiki tut netu.
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29.04.2024 09:24 Відповісти
"...Україна заслуговує на запрошення в НАТО..."

Україна - заслуговує. Якби не зелені гниди, так би і було...
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29.04.2024 09:28 Відповісти
і саме тому йде відмова від НАТІвських реформ зеленими узурпаторами

https://newsua.one/news-military/92313.html
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29.04.2024 09:30 Відповісти
Воно дурне, чи так вміло прикидається....
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29.04.2024 09:36 Відповісти
Україна заслуговує на те щоб зелена мразота разом з геройськи загиблим при захисті Криму херпідуном згинула навіки.
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29.04.2024 09:40 Відповісти
зермака на гілляку
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29.04.2024 09:41 Відповісти
їз''
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29.04.2024 09:43 Відповісти
А нашо НАТО Україна?Для того,щоб що?
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29.04.2024 09:46 Відповісти
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало
17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

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29.04.2024 09:46 Відповісти
Це було ще в 22 році.До чого тут 24?
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29.04.2024 09:49 Відповісти
... І будемо їм впарювати яйця по 17 !
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29.04.2024 10:44 Відповісти
 
 