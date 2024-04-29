Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов

29 апреля с официальным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро сроком на пять лет", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, у союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу.

Зеленский отметил, что для украинской стороны очень важны детали создания такого фонда.

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"Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями по гарантиям безопасности", - добавил глава государства.

Отметим что сегодня, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Ранее Столтенберг сообщал, что НАТО работает над возможностью передать Украине больше систем ПВО, не только Patriot. Также, по его словам, страны НАТО имеют достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине.