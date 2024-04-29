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Новости Война
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Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов

столтенберг,зеленський

29 апреля с официальным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро сроком на пять лет", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, у союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу.

Зеленский отметил, что для украинской стороны очень важны детали создания такого фонда.

Читайте: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в странах-союзниках, - Столтенберг

"Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями по гарантиям безопасности", - добавил глава государства.

Отметим что сегодня, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Ранее Столтенберг сообщал, что НАТО работает над возможностью передать Украине больше систем ПВО, не только Patriot. Также, по его словам, страны НАТО имеют достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+12
Вітаємо, пане Столтенберг.
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29.04.2024 15:21
+8
Это, как в том анекдоте про слона в зоопарке:
- Съесть, то он съест, но кто ему столько даст ?
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29.04.2024 15:27
+4
Ага, "буде". Але є одне але
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29.04.2024 15:24
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Вітаємо, пане Столтенберг.
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29.04.2024 15:21 Ответить
Нехай гроші дають
Можна буде газ за засекреченими цінами купити
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29.04.2024 15:22 Ответить
Ще потім з'ясується, що в мокш купували..
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29.04.2024 15:38 Ответить
Ага, "буде". Але є одне але
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29.04.2024 15:24 Ответить
Это, как в том анекдоте про слона в зоопарке:
- Съесть, то он съест, но кто ему столько даст ?
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29.04.2024 15:27 Ответить
"За словами глави держави, у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу Джерело: https://censor.net/ua/n3486870" редактори ви що коксу нанюхалися що так лижете наркоманському кращебздоху
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29.04.2024 15:54 Ответить
...тільки від Європи-США треба ше полк аудиторів-розвідників і (бажано) принципових катів для мародерів Найвеличнівшивого тріпломата та вєрховного, який ні за що в Україні не відповідає...
може Столтенберг не в курсі, що Зєля нікаму-нічєго нє должен, достАточно, что он есть во Вселенной і просто "такой красівий", що "особливообдаровані" дебіли-дебілки й досі "тАнуть" від його гундосого голосу ковідного щура
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29.04.2024 16:03 Ответить
так от, чому серлєща дістали.
треба відволікати?
значить справи зовсім, того.
значить будемо відступати.
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29.04.2024 16:20 Ответить
Богдан

@boikobogdan1

Ситуація на фронтах катастрофічна.Приїзд Столтенберга викликаний обвалом і проривами на фронті.Вимагатиме заміни Сирського і передачі Управління ЗСУ в руки Нового Командувача.Відходу ЗЄрмаків від втручання до справ ЗСУ.За тижденьТисячі Вбитих воїнів.Знайте Це!Катастрофа!
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29.04.2024 16:21 Ответить
опять новости из разряда инфопомойки зеинфо?
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29.04.2024 16:34 Ответить
Ну хто саме буде розкрадати ці гроші зрозуміло, не дарма ж воно облизується як кіт на сметану. Те, що 20 травня воно від корита не відповзе- теж, це опудало ще на 5 років.
Але чому фонд саме у €?
США/Канада та інші злилися?
Війну буде фінансувати тільки ЄС?
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29.04.2024 17:01 Ответить
 
 