Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов
29 апреля с официальным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро сроком на пять лет", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, у союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу.
Зеленский отметил, что для украинской стороны очень важны детали создания такого фонда.
"Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями по гарантиям безопасности", - добавил глава государства.
Отметим что сегодня, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Ранее Столтенберг сообщал, что НАТО работает над возможностью передать Украине больше систем ПВО, не только Patriot. Также, по его словам, страны НАТО имеют достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Можна буде газ за засекреченими цінами купити
- Съесть, то он съест, но кто ему столько даст ?
може Столтенберг не в курсі, що Зєля нікаму-нічєго нє должен, достАточно, что он есть во Вселенной і просто "такой красівий", що "особливообдаровані" дебіли-дебілки й досі "тАнуть" від його гундосого голосу ковідного щура
треба відволікати?
значить справи зовсім, того.
значить будемо відступати.
@boikobogdan1
Ситуація на фронтах катастрофічна.Приїзд Столтенберга викликаний обвалом і проривами на фронті.Вимагатиме заміни Сирського і передачі Управління ЗСУ в руки Нового Командувача.Відходу ЗЄрмаків від втручання до справ ЗСУ.За тижденьТисячі Вбитих воїнів.Знайте Це!Катастрофа!
Але чому фонд саме у €?
США/Канада та інші злилися?
Війну буде фінансувати тільки ЄС?