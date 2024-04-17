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Новости Помощь Украине
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У стран НАТО достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине, - Столтенберг

столтенберг,єнс

У стран НАТО достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы часть из них передать Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реальность такова, что, конечно, у нас достаточно систем, которые мы могли значительно больше поставить Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, а также когда речь идет о батареях Patriot. И это именно то, над чем мы работаем", - сказал генсек НАТО.

В то же время, Столтенберг отказался называть количество батарей Patriot в Европе.

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"Я не могу назвать точные цифры, потому что это секретная информация. В Европе их (батарей Patriot – ред.) менее 100. На самом деле в Европе их гораздо меньше 100. Но, конечно, весь Альянс имеет значительное количество батарей Patriot. Соединенные Штаты имеют самое большое количество батарей Patriot", – добавил генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (9943) ПВО (2704) Столтенберг (1619) Patriot (263)


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Топ комментарии
+3
у українців нема важелів прибрати зе!гундоса.
але, у наших партнерів, є всі інструменти примусити зе!шмарклю, виконати конституцію!
20 травня!
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17.04.2024 21:45
+2
Реальное наличие, а не мифы

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17.04.2024 22:05
+2
Проходь. Тут воТкі нєт.
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17.04.2024 22:06
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І хто передаст?
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17.04.2024 21:38 Ответить
Реальное наличие, а не мифы

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17.04.2024 22:05 Ответить
Німці передали 3 зі своїх 10...
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17.04.2024 22:36 Ответить
І нарешті роздуплились.
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17.04.2024 21:38 Ответить
Говорять одне і роблять зовсім інше
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17.04.2024 21:40 Ответить
Це вже чоловіча розмова. Тільки хтось бреше або генсек або Зеля щодо кількості існуючих систем.
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17.04.2024 21:40 Ответить
Бла бла бла...
Одни немцы решились таки расстаться со своим Patriot и отдать его нам.
И ищут усиленно другие.
Похоже Шольц начал думать головой...
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17.04.2024 21:40 Ответить
Начали обсуждать. К осени можно ждать подгон.
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17.04.2024 21:41 Ответить
А можна уточнити? Осінь якого року?
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17.04.2024 21:45 Ответить
у українців нема важелів прибрати зе!гундоса.
але, у наших партнерів, є всі інструменти примусити зе!шмарклю, виконати конституцію!
20 травня!
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17.04.2024 21:45 Ответить
хильнув?
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17.04.2024 22:40 Ответить
Ти шо з дуба впав? Тож спровокує ескалацію а вам оно треба?
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17.04.2024 21:51 Ответить
Amerikansi Patriot imejet ocen mnogo.Mogli i 20 sistem dast daze nepocustcovali.U nix mnogo jest rezerve,v skladax.
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17.04.2024 21:56 Ответить
Проходь. Тут воТкі нєт.
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17.04.2024 22:06 Ответить
ПНХ, кац ольгінський.
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17.04.2024 22:13 Ответить
Можно передать, а можно и не передать. Это ведь эскалацию может вызвать. Путин ругаться будет.
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17.04.2024 22:26 Ответить
Перерисует красную линию и всё!
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18.04.2024 01:50 Ответить
Та как два пальца обоссать---как некуй делать!
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17.04.2024 22:46 Ответить
Чувак просто влітку йде з посади. Так що можна говорити все, що завгодно, щоб заробити собі хороший бекграунд. Все одно не йому реалізовувати сказане. Зате потім завжди можна буде заявити - ну я ж про це говорив, так що мене немає за що хейтити.
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18.04.2024 00:03 Ответить
Бдль! Та передайте хоч одну.
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18.04.2024 01:53 Ответить
І що їм мішає це зробити? "Ескалація, червоні лінії пуйла" чи елементарне сцикунство. Схиляюсь - останнє...
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18.04.2024 05:17 Ответить
С тех 100 батарей о которых говорил Зеленский две-трети американских судя по всему...
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18.04.2024 09:09 Ответить
 
 