У стран НАТО достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине, - Столтенберг

У стран НАТО достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы часть из них передать Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реальность такова, что, конечно, у нас достаточно систем, которые мы могли значительно больше поставить Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, а также когда речь идет о батареях Patriot. И это именно то, над чем мы работаем", - сказал генсек НАТО.

В то же время, Столтенберг отказался называть количество батарей Patriot в Европе.

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"Я не могу назвать точные цифры, потому что это секретная информация. В Европе их (батарей Patriot – ред.) менее 100. На самом деле в Европе их гораздо меньше 100. Но, конечно, весь Альянс имеет значительное количество батарей Patriot. Соединенные Штаты имеют самое большое количество батарей Patriot", – добавил генсек НАТО.