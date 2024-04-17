У стран НАТО достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине, - Столтенберг
У стран НАТО достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы часть из них передать Украине.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Реальность такова, что, конечно, у нас достаточно систем, которые мы могли значительно больше поставить Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, а также когда речь идет о батареях Patriot. И это именно то, над чем мы работаем", - сказал генсек НАТО.
В то же время, Столтенберг отказался называть количество батарей Patriot в Европе.
"Я не могу назвать точные цифры, потому что это секретная информация. В Европе их (батарей Patriot – ред.) менее 100. На самом деле в Европе их гораздо меньше 100. Но, конечно, весь Альянс имеет значительное количество батарей Patriot. Соединенные Штаты имеют самое большое количество батарей Patriot", – добавил генсек НАТО.
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Одни немцы решились таки расстаться со своим Patriot и отдать его нам.
И ищут усиленно другие.
Похоже Шольц начал думать головой...
але, у наших партнерів, є всі інструменти примусити зе!шмарклю, виконати конституцію!
20 травня!