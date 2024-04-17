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Країни НАТО мають достатньо систем ППО, частину можна передати Україні, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Країни НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб частину з них передати Україні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Реальність така, що, звичайно, у нас є достатньо систем, які ми могли значно більше поставити Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, а також коли йдеться про батареї Patriot. І це саме те, над чим ми працюємо", - сказав генсек НАТО.

Водночас Столтенберг відмовився називати кількість батарей Patriot у Європі.

"Я не можу назвати точні цифри, тому що це секретна інформація. У Європі їх (батарей Patriot – ред.) менш як 100. Насправді в Європі їх значно менше 100. Але, звичайно, весь Альянс має значну кількість батарей Patriot. Сполучені Штати мають найбільшу кількість батарей Patriot", - додав генсек НАТО.

Також читайте: Країни НАТО повинні надавати більше військової допомоги Україні, а не витрачати 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6403) ППО (3140) Столтенберг Єнс (1595) Patriot (297)


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Топ коментарі
+3
у українців нема важелів прибрати зе!гундоса.
але, у наших партнерів, є всі інструменти примусити зе!шмарклю, виконати конституцію!
20 травня!
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17.04.2024 21:45
+2
Реальное наличие, а не мифы

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17.04.2024 22:05
+2
Проходь. Тут воТкі нєт.
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17.04.2024 22:06
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І хто передаст?
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17.04.2024 21:38 Відповісти
Реальное наличие, а не мифы

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17.04.2024 22:05 Відповісти
Німці передали 3 зі своїх 10...
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17.04.2024 22:36 Відповісти
І нарешті роздуплились.
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17.04.2024 21:38 Відповісти
Говорять одне і роблять зовсім інше
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17.04.2024 21:40 Відповісти
Це вже чоловіча розмова. Тільки хтось бреше або генсек або Зеля щодо кількості існуючих систем.
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17.04.2024 21:40 Відповісти
Бла бла бла...
Одни немцы решились таки расстаться со своим Patriot и отдать его нам.
И ищут усиленно другие.
Похоже Шольц начал думать головой...
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17.04.2024 21:40 Відповісти
Начали обсуждать. К осени можно ждать подгон.
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17.04.2024 21:41 Відповісти
А можна уточнити? Осінь якого року?
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17.04.2024 21:45 Відповісти
у українців нема важелів прибрати зе!гундоса.
але, у наших партнерів, є всі інструменти примусити зе!шмарклю, виконати конституцію!
20 травня!
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17.04.2024 21:45 Відповісти
хильнув?
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17.04.2024 22:40 Відповісти
Ти шо з дуба впав? Тож спровокує ескалацію а вам оно треба?
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17.04.2024 21:51 Відповісти
Amerikansi Patriot imejet ocen mnogo.Mogli i 20 sistem dast daze nepocustcovali.U nix mnogo jest rezerve,v skladax.
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17.04.2024 21:56 Відповісти
Проходь. Тут воТкі нєт.
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17.04.2024 22:06 Відповісти
ПНХ, кац ольгінський.
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17.04.2024 22:13 Відповісти
Можно передать, а можно и не передать. Это ведь эскалацию может вызвать. Путин ругаться будет.
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17.04.2024 22:26 Відповісти
Перерисует красную линию и всё!
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18.04.2024 01:50 Відповісти
Та как два пальца обоссать---как некуй делать!
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17.04.2024 22:46 Відповісти
Чувак просто влітку йде з посади. Так що можна говорити все, що завгодно, щоб заробити собі хороший бекграунд. Все одно не йому реалізовувати сказане. Зате потім завжди можна буде заявити - ну я ж про це говорив, так що мене немає за що хейтити.
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18.04.2024 00:03 Відповісти
Бдль! Та передайте хоч одну.
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18.04.2024 01:53 Відповісти
І що їм мішає це зробити? "Ескалація, червоні лінії пуйла" чи елементарне сцикунство. Схиляюсь - останнє...
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18.04.2024 05:17 Відповісти
С тех 100 батарей о которых говорил Зеленский две-трети американских судя по всему...
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18.04.2024 09:09 Відповісти
 
 