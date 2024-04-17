Країни НАТО мають достатньо систем ППО, частину можна передати Україні, - Столтенберг
Країни НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб частину з них передати Україні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Реальність така, що, звичайно, у нас є достатньо систем, які ми могли значно більше поставити Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, а також коли йдеться про батареї Patriot. І це саме те, над чим ми працюємо", - сказав генсек НАТО.
Водночас Столтенберг відмовився називати кількість батарей Patriot у Європі.
"Я не можу назвати точні цифри, тому що це секретна інформація. У Європі їх (батарей Patriot – ред.) менш як 100. Насправді в Європі їх значно менше 100. Але, звичайно, весь Альянс має значну кількість батарей Patriot. Сполучені Штати мають найбільшу кількість батарей Patriot", - додав генсек НАТО.
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Одни немцы решились таки расстаться со своим Patriot и отдать его нам.
И ищут усиленно другие.
Похоже Шольц начал думать головой...
але, у наших партнерів, є всі інструменти примусити зе!шмарклю, виконати конституцію!
20 травня!