Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів
29 квітня з офіційним візитом до України прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу.
Зеленський відзначив, що для української сторони дуже важливі деталі створення такого фонду.
"Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", - додав глава держави.
Зазначимо що сьгодні, 29 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва.
Раніше Столтенберг повідомляв, що НАТО працює над можливістю передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot. Також, за його словами, країни НАТО мають достатньо систем ППО, частину можна передати Україні.
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Можна буде газ за засекреченими цінами купити
- Съесть, то он съест, но кто ему столько даст ?
може Столтенберг не в курсі, що Зєля нікаму-нічєго нє должен, достАточно, что он есть во Вселенной і просто "такой красівий", що "особливообдаровані" дебіли-дебілки й досі "тАнуть" від його гундосого голосу ковідного щура
треба відволікати?
значить справи зовсім, того.
значить будемо відступати.
@boikobogdan1
Ситуація на фронтах катастрофічна.Приїзд Столтенберга викликаний обвалом і проривами на фронті.Вимагатиме заміни Сирського і передачі Управління ЗСУ в руки Нового Командувача.Відходу ЗЄрмаків від втручання до справ ЗСУ.За тижденьТисячі Вбитих воїнів.Знайте Це!Катастрофа!
Але чому фонд саме у €?
США/Канада та інші злилися?
Війну буде фінансувати тільки ЄС?