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Новини Війна
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Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів

столтенберг,зеленський

29 квітня з офіційним візитом до України прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу.

Зеленський відзначив, що для української сторони дуже важливі деталі створення такого фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перемоги України ще не пізно, більша підтримка вже на підході, але союзники повинні прискоритись, - Столтенберг

"Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", - додав глава держави.

Зазначимо що сьгодні, 29 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва.

Раніше Столтенберг повідомляв, що НАТО працює над можливістю передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot. Також, за його словами, країни НАТО мають достатньо систем ППО, частину можна передати Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+12
Вітаємо, пане Столтенберг.
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29.04.2024 15:21
+8
Это, как в том анекдоте про слона в зоопарке:
- Съесть, то он съест, но кто ему столько даст ?
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29.04.2024 15:27
+4
Ага, "буде". Але є одне але
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29.04.2024 15:24
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Вітаємо, пане Столтенберг.
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29.04.2024 15:21 Відповісти
Нехай гроші дають
Можна буде газ за засекреченими цінами купити
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29.04.2024 15:22 Відповісти
Ще потім з'ясується, що в мокш купували..
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29.04.2024 15:38 Відповісти
Ага, "буде". Але є одне але
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29.04.2024 15:24 Відповісти
Это, как в том анекдоте про слона в зоопарке:
- Съесть, то он съест, но кто ему столько даст ?
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29.04.2024 15:27 Відповісти
"За словами глави держави, у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу Джерело: https://censor.net/ua/n3486870" редактори ви що коксу нанюхалися що так лижете наркоманському кращебздоху
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29.04.2024 15:54 Відповісти
...тільки від Європи-США треба ше полк аудиторів-розвідників і (бажано) принципових катів для мародерів Найвеличнівшивого тріпломата та вєрховного, який ні за що в Україні не відповідає...
може Столтенберг не в курсі, що Зєля нікаму-нічєго нє должен, достАточно, что он есть во Вселенной і просто "такой красівий", що "особливообдаровані" дебіли-дебілки й досі "тАнуть" від його гундосого голосу ковідного щура
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29.04.2024 16:03 Відповісти
так от, чому серлєща дістали.
треба відволікати?
значить справи зовсім, того.
значить будемо відступати.
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29.04.2024 16:20 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Ситуація на фронтах катастрофічна.Приїзд Столтенберга викликаний обвалом і проривами на фронті.Вимагатиме заміни Сирського і передачі Управління ЗСУ в руки Нового Командувача.Відходу ЗЄрмаків від втручання до справ ЗСУ.За тижденьТисячі Вбитих воїнів.Знайте Це!Катастрофа!
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29.04.2024 16:21 Відповісти
опять новости из разряда инфопомойки зеинфо?
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29.04.2024 16:34 Відповісти
Ну хто саме буде розкрадати ці гроші зрозуміло, не дарма ж воно облизується як кіт на сметану. Те, що 20 травня воно від корита не відповзе- теж, це опудало ще на 5 років.
Але чому фонд саме у €?
США/Канада та інші злилися?
Війну буде фінансувати тільки ЄС?
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29.04.2024 17:01 Відповісти
 
 