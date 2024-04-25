Для перемоги України ще не пізно, більша підтримка вже на підході, але союзники повинні прискоритись, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив союзникам, що шанси України на перемогу у війні, яку проти неї веде Росія, залежить від швидкості військової підтримки Києва.
Про це Столтенберг сказав під час виступу на заході в Берліні 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Генеральний секретар вважає, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Києву.
"Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.
Столтенберг нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, зокрема Велика Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.
"Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко", – наголосив він.
Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. У цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
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Чи не треба вже зараз зробити щось, щоб ще через два роки не довелося знову наздоганяти згаяний час?