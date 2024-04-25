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Новини Допомога Україні
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Для перемоги України ще не пізно, більша підтримка вже на підході, але союзники повинні прискоритись, - Столтенберг

Єнс Столтенберг: Для перемоги України ще не пізно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив союзникам, що шанси України на перемогу у війні, яку проти неї веде Росія, залежить від швидкості військової підтримки Києва.

Про це Столтенберг сказав під час виступу на заході в Берліні 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Генеральний секретар вважає, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Києву.

"Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.

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Столтенберг нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, зокрема Велика Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.

"Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко", – наголосив він.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. У цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) допомога і підтримка (1156)


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Перемога і ескалація війни | Віталій Портников .
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https://www.youtube.com/watch?v=q0X3nbJu-XY
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25.04.2024 21:41 Відповісти
Як завжди занадто мало і занадто пізно. Допомого це назвати можна хіба символічною.
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25.04.2024 22:22 Відповісти
До речі, скільки там абрамсів, знову 31 для 'великого контрнаступу' по всій лінії фронту.
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25.04.2024 22:36 Відповісти
Чому два роки тому цей Столтенберг взагалі заперечував будь-яку допомогу Україні?

Чи не треба вже зараз зробити щось, щоб ще через два роки не довелося знову наздоганяти згаяний час?
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25.04.2024 22:46 Відповісти
 
 