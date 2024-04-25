Для победы Украины еще не поздно, больше поддержки уже на подходе, но союзники должны ускориться, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил союзникам, что шансы Украины на победу в войне, которую против нее ведет Россия, зависит от скорости военной поддержки Киева.

Об этом Столтенберг сказал во время выступления на мероприятии в Берлине 25 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генеральный секретарь считает, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Киеву.

"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - добавил он.

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Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.

"Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро", - подчеркнул он.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.