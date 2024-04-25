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Новости Помощь Украине
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Для победы Украины еще не поздно, больше поддержки уже на подходе, но союзники должны ускориться, - Столтенберг

Єнс Столтенберг: Для перемоги України ще не пізно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил союзникам, что шансы Украины на победу в войне, которую против нее ведет Россия, зависит от скорости военной поддержки Киева.

Об этом Столтенберг сказал во время выступления на мероприятии в Берлине 25 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генеральный секретарь считает, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Киеву.

"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожать боевые возможности РФ, которые могут быть угрозой для НАТО, - Столтенберг

Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.

"Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро", - подчеркнул он.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Автор: 

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25.04.2024 21:41 Ответить
Як завжди занадто мало і занадто пізно. Допомого це назвати можна хіба символічною.
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25.04.2024 22:22 Ответить
До речі, скільки там абрамсів, знову 31 для 'великого контрнаступу' по всій лінії фронту.
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25.04.2024 22:36 Ответить
Чому два роки тому цей Столтенберг взагалі заперечував будь-яку допомогу Україні?

Чи не треба вже зараз зробити щось, щоб ще через два роки не довелося знову наздоганяти згаяний час?
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25.04.2024 22:46 Ответить
 
 